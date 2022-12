Vánoční kampaň ovládl medvídek Paddigton. Britská značka v ní prezentuje své hodnoty

Značka opět vsadila na oblíbenou postavičku

Barbour loni slavili 100 let a do vánoční kampaně použili v Británii velmi oblíbeného medvídka Paddingtona od Michaela Bonda. V této reklamě medvídek obdarovává pana Browna bundou a stává se součástí jeho rodiny. Sloganem je, že dárky, na které budete vždy vzpomínat, budou od Barbour. Tato kampaň měla úspěch a není překvapením, že s animovaným hrdinou značka pracovala znovu. Barbour o letošní reklamě říká, že přivádí k životu každého oblíbeného medvěda Paddingtona ve svátečním a zábavném příběhu překypujícím britským šarmem a plným dobrých úmyslů.

Příběh začíná na ulici, kde je Paddigton svědkem toho, jak koledníci vynechají návštěvu u jeho souseda pana Curryho, protože si myslí, že není doma. Ten posléze otevírá dveře, ale koledníci už jsou pryč. Medvídek si usmyslí, že by mu mohl pomoci, při cestě vyhodí pojistky a zhasne světla v celé ulici. Následně společně se svou rodinou shání pro Curryho dárek na vánočních trzích s tím, že hledá něco unikátního. Ve městě narazí na obchod Barbour, kde je ve výloze vystaven kabát hledající nový domov. Paddigtona to nadchne s tím, že pan Brown o Currym říká, že není nikdo takový, jako je on. Medvídek proto kabát koupí a donese jej Currymu. Přitom mu urve klepadlo a omluví se s tím, že mu chtěl něco dát. Curry je nedůvěřivý, ale obměkčí jej kartička s věnováním a nápisem: „Tento kabát je jediný svého druhu, stejně jako vy.“ Kabát si ihned zkouší, říká, že jde o nečekané překvapení, usmívá se a popřeje medvídkovi veselé Vánoce. V závěru se celá ulice rozsvítí, koledníci zpívají před domem a vše uzavírá slogan o dárcích, které si budete vždy pamatovat.

Reklamu produkovala společnost PASSION Pictures a againstallodds. Ta se specializuje na 2D, stop motion animace, ilustrace a právě produkci reklam a hudebních videí. Vedou ji tři kreativní ředitelé Derek Picken, Niklas Rissler a Kevin Grady. Cílem bylo oživit charakteristický styl Peggy Fortnum (ilustrátorky příběhů o Paddingtonovi), takže každý snímek v reklamě je ručně kreslený a malovaný. Na blogu Barbour uvádí, že tvůrci pracovali na nových postavách a kulisách a jakmile byly vytvořeny rámečky, přidali barvu a po 3000 hodinách práce byla finální reklama hotová.

Reklama prezentuje udržitelnost

Paul Wilkinson, marketingový ředitel a výkonný ředitel skupiny Barbour pro USA, řekl pro server The Industry Fashion, že jsou potěšeni, že můžou v jejich vánočním filmu vystupovat s Paddingtonem. Prodlužování životnosti našich oděvů je srdcem naší značky již více než 100 let a prostřednictvím Barbour´s Re-Loved, klíčového prvku naší iniciativy Wax for Life, jsme byli schopni vtipným a sentimentálním způsobem demonstrovat důležitost upcyclingu a také to, jak moc může promyšlený a jedinečný dárek znamenat zvláště v době Vánoc, dodává. Zmíněná iniciativa Barbour's Re-Loved umožňuje zákazníkům, kteří již svou voskovou bundu nepoužívají, vrátit ji zpět výměnou za poukázku. Barbour pak tuto bundu vyčistí, převoskuje a opraví tak, aby ji bylo možné „znovu milovat“ v novém domově, čímž dojde k prodloužení životnosti bundy. Žádné dvě bundy pak nejsou stejné, takže každá je jedinečná.

Podívejte se na vizuály kampaně

Nejde jen o vánoční reklamu

Značka nezůstala jen u samotné reklamy. S kampaní pracuje na podstránce barbour.com/christmas, kde je možné se podívat na reklamu, zjistit více o její výrobě, prozkoumat promovanou nabídku Barbour Re-Loved nebo se inspirovat a obnovit si bundu díky Paddingtonově návodu na převoskování. V něm je krok za krokem popsáno, jak bundu převoskovat a prodloužit tak její životnost. Nechybí zde ani odkazy na nákup vosku a součástí vánoční podstránky jsou také tipy na dárky.





Barbour také v rámci kampaně uvedl na trh limitovanou edici bundy Barbour x Paddington Re-Loved. Ta má na podšívce velký obrázek medvídka Paddingtona. Tento unikátní kousek šatníku byl velmi rychle vyprodán, a to v rámci několika hodin. Jedná se tak opravdu o jedinečnou věc, kterou jen tak někdo nemá. Na sociálních sítích podporovatelé obchodu navíc najdou i videa z výroby těchto bund. Konkrétně na Facebooku probíhala v předvánočním období soutěž pro obyvatele Velké Británie o odznaky s Paddingtonem. K výhře stačilo dát Líbí se na stránku značky, v komentáři napsat, komu dal Paddington ve vánoční reklamě dárek, a sdílet soutěž.

Kampaň má úspěch i na sociálních sítích

Značka tuto kampaň zveřejnila na začátku letošního listopadu. Na YouTube Barbour má video přes 1,7 milionů zhlédnutí a necelé tři tisíce zvednutých palců (To se mi líbí). Komentářů je zde přes 150 a jsou velmi pozitivní. Na facebookovém profilu je vánoční video připnuto nad ostatními příspěvky a má přes 12 tisíc reakcí, 350 komentářů a více než čtyři tisíce sdílení. Instagramový post se samotnou reklamou označilo srdíčkem více než 15 tisíc lidí a komentář přidalo 250 uživatelů. Ještě více srdíček získal příspěvek s unikátní bundou zmíněnou výše, a to přes 28 tisíc. O dva tisíce více pak mělo video z výroby této bundy.