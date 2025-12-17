Velká analýza influencer marketingu: Skrytá reklama porušuje zákon, varuje dTest

Influencer marketing je na vzestupu a spotřebitelské organizace volají po vymáhání zákonů, které jsou podle nich porušovány. V porovnání s klasickými formami reklamy totiž více působí na emoce sledujících a využívá důvěry, kterou si s nimi vybudoval skrze zpravidla přátelský a osobně laděný obsah.
Důvěra jako nástroj marketingu
Propagace výrobku proto může na diváky působit spíše jako osobní doporučení od důvěryhodného virtuálního kamaráda než zaplacená reklama, což má významný vliv na jejich rozhodování, poukazuje na problém Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest.
Ta zároveň varuje, že mnoho influencerů svým obsahem cílí na nezletilé, kteří jsou vůči takové reklamě i kvůli důvěřivosti ke svým vzorům zvláště zranitelní.
Analýza evropského trhu
dTest tak reaguje na rizika, která identifikovala evropská spotřebitelská organizace BEUC. Ta provedla analýzu více než 650 příkladů z 15 zemí. Analýza potvrzuje, že influenceři na sociálních sítích jako Instagram, TikTok či YouTube systematicky oslovují i děti a mladistvé, často bez jasného označení reklamy.
Ve fast fashion dominují značky jako Shein, Temu či Zara, propagované formou „haulů“ (ukazování a komentování většího množství „zakoupeného“ zboží), slevových kódů nebo časově omezených nabídek. V oblasti potravin se pozornost soustředí na sladké nápoje, cukrovinky a energetické drinky, často propojené s populárními herními nebo sportovními tématy.
Povinnost označovat reklamu
Jak však připomíná dTest, i na influencer marketing se vztahuje zákonná právní úprava reklamy. Ta tvůrcům obsahu ukládá povinnost jasně označit, že obsah zahrnuje placenou propagaci.
Z důvodu nedostatečného vymáhání těchto pravidel jak ze strany státu, tak sociálních sítí se však v mnoha případech stává, že influenceři reklamu řádně neoznačí a z propagace se stává skrytá reklama, varuje Hekšová.
Požadavky na přísnější regulaci
BEUC chce nedostatečnou právní regulaci influencer marketingu řešit zákazem propagace některých rizikových produktů. Dále požaduje zavedení přísnější povinnosti označování reklamy a informování spotřebitele.
Zároveň naléhá na Evropskou unii, aby byla nastavena spoluodpovědnost influencerů a společností a zefektivnilo se vymáhání porušování zákonů.