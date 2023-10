Koalice upravila konsolidační balíček

Poslanecká sněmovna schválila minulý týden konsolidační balíček, který by měl v příštím roce přinést snížení deficitu státního rozpočtu o 94,1 mld. Kč a v roce 2025 o dalších 53,4 mld. Kč.

Daň z příjmů právnických osob vzroste na 21 %

Firmám se od roku 2024 zvýší daň z příjmů právnických osob, a to ze stávajících 19 na 21 %. Změny se dotknou i tzv. nerealizovaných kurzových rozdílů, které dnes firmy musí dodaňovat. Pokud má firma například pohledávku v eurech, pak při posílení eura vzniká kurzový zisk, který se dnes zdaňuje, nově bude tento nerealizovaný příjem daňově neúčinný.

Firmy budou moci vést účetnictví v cizí měně

Firmy získají od roku 2024 možnost účtovat v EUR, USD, GBP. Týká se to firem, které mají většinu transakcí v dané cizí měně.





Funkční měna je vymezena jako měna primárního ekonomického prostředí, ve kterém účetní jednotka působí. Jak se doplňuje ve zdůvodnění, pro posouzení, zda měna, kterou se účetní jednotka rozhodla používat jako měnu funkční, mohou být relevantní například následující ukazatele:

podíl transakcí účetní jednotky provedených v dané měně vyšší než 50 %

míra, jakou daná měna ovlivňuje ceny zboží a služeb účetní jednotky,

měna státu, jehož konkurenční prostředí a podmínky stanovené pro podnikání převážně ovlivňují ceny zboží a služeb účetní jednotky,

míra, jakou měna ovlivňuje mzdové a další náklady, které jednotka musí vynaložit při výrobě a prodeji zboží a poskytování služeb.

OSVČ vzrostou odvody na sociální pojištění

OSVČ čeká zvýšení sociálního pojištění. Konkrétně se v letech 2024–2026 zvýší minimální vyměřovací základ pojistného na sociální pojištění OSVČ z 25 % na 40 % průměrné mzdy, tj. o 5 procentních bodů ročně. Pro rok 2024 to znamená zvýšení minimální zálohy 2944 Kč na 3852 Kč.

Zároveň se OSVČ zvýší minimální vyměřovací základu u sociálního pojištění z 50 na 55 % základu daně.

Ačkoli se odvody pro OSVČ zvýší, pro začínající podnikatele zůstanou stejné i nadále. Pro OSVČ, která bude nově zahajovat výkon hlavní samostatné výdělečné činnosti a tuto samostatnou výdělečnou činnost v uplynulých 20 kalendářních letech nevykonávala, je navrhováno, aby měsíční vyměřovací základ zůstal na 25 % průměrné mzdy platné pro daný kalendářní rok, a to po dobu prvních dvou kalendářních let od zahájení podnikání.

Zaměstnancům se zvýší nemocenské pojištění

Aktuálně se platí nemocenské pojištění ve výši 2,1 % hrubé mzdy jako sazba na straně zaměstnavatele. Nově se zavede nemocenské pojištění i na straně zaměstnanců ve výši 0,6 %. Zaměstnanec se mzdou 40 000 Kč měsíčně přijde o 240 Kč.

Úpravy progrese u daně z příjmů fyzických osob

Nyní platí dvě sazby daně z příjmů, 15 a 23 %, přičemž vyšší sazba se hradí z příjmů nad 4násobek průměrné mzdy (nyní cca 161 300 Kč). Nově se hranice, od které se platí vyšší sazba, sníží na 3násobek průměrné mzdy, tedy zhruba od 121 000 Kč měsíčně. Posun se dotkne i OSVČ, které budou vyšší sazbu daně platit už ze zisku přesahující 36násobek průměrné mzdy a nikoli 48násobek jako v současnosti.

Seškrtání slev na dani a daňových výjimek

U daně z příjmů právnických osob se omezí daňová uznatelnost při nákupu osobních automobilů pro podnikatelské účely na první 2 miliony Kč z ceny vozu.

U daně z příjmů fyzických osob se upraví sleva na dani na manželku/manžela, která se nově omezí výhradně na manžela/manželku pečující o dítě pouze do 3 let věku. Zcela zrušit by se mělo školkovné, které lze uplatnit až do výše minimální mzdy, a také sleva na studenta, která činí 4020 Kč.

Původně mělo dojít ke zrušení osvobození nepeněžních benefitů zaměstnancům a také ke zrušení osvobození nadlimitních stravenek, nakonec však u vymezených daňových benefitů bude zavedeno souhrnné zastropování na úrovni poloviny průměrné mzdy.

U příjmů z tombol a hazardních her klesne limit pro osvobození příjmů z 1 milionu korun na 50 000 Kč. Škrtne se také odpočet za členské příspěvky odborům.

Konsolidační balíček ruší i osvobození leteckých pohonných hmot (letecký benzín, kerosen) od spotřební daně u vnitrostátních letů. Vratky za tzv. zelenou naftu se budou nově stanovovat podle normativů, čímž podnikatelům odpadne povinnost vést evidence skutečné spotřeby minerálních olejů. Zcela se pak zruší vratka spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v mineralogických a metalurgických procesech.

Naopak nakonec zůstane osvobození od daně z příjmu, který plyne z chovu včel (do 50 včelstev) v rozsahu 1000 Kč na 1 včelstvo.

Zastropování úlev z odvodů pro dohody o provedení práce

U dohod o provedení práce se nově stanoví dva limity pro vznik účasti na pojištění zaměstnance. První limit bude stanoven pro DPP u jednoho zaměstnavatele, a to ve výši 25 % průměrné mzdy, a druhý limit (vyšší) pro vznik účasti na pojištění při souběhu více DPP u více zaměstnavatelů, a to ve výši 40 % průměrné mzdy. Pokud zaměstnanec překročí jeden či druhý limit, bude muset být z jeho mzdy odvedeno také pojistné. Aby opatření mohlo být kontrolováno, bude zavedena evidence všech DPP a příjmů z těchto dohod.

Jak ale upozorňují daňoví experti, v novele chybí další navazující úpravy do oblasti zdravotního pojištění.

Zvýšení daně z nemovitostí

Konsolidační balíček zvyšuje v průměru na 1,8násobek sazby daně z nemovitých věcí. Obce rovněž získají pravomoc, aby mohly pro zemědělské pozemky (orná půda, vinice, chmelnice, zahrady) zavést místní koeficient 0,5 až 1,5 a eliminovat tak u těchto pozemků zvýšení daně z nemovitých věcí. Zároveň obcím zůstane pravomoc tyto pozemky od daně zcela osvobodit.

Zavedení dvou sazeb DPH

Návrh dále počítá s redukcí počtu sazeb DPH pouze na dvě, a to na základní 21 % a sníženou 12 %. Zatímco u potravin bez nápojů, stavebních prací, dětských autosedaček nebo pohřebních služeb dojde ke snížení sazby na 12 %, u čepovaného piva, kadeřnických a holičských služeb, služeb autorů a umělců, sběru, přepravy a skládkování komunálního odpadu, opravy obuvi, kožených výrobků a kol, úklidových prací a palivového dřeva se sazba zvýší na 21 %. Sazba DPH se zvýší například i na léky, které byly aktuálně v 10% sazbě. Ze základní do snížené sazby DPH se přesouvá pouze příležitostná hromadná autobusová doprava osob. Výjimka bude platit pro knihy, které budou od DPH osvobozeny.

Zvýšení daně z lihu

Spotřební daň z lihu se v příštím roce zvýší o 10 %. V roce 2025 by měla vzrůst o dalších 10 % a o rok později o 5 %.

Zvýšení daně z tabákových výrobků a zahřívaného tabáku a zavedení daně z alternativních výrobků

Také u tabákových výrobků, tedy u cigaret, tabáku na kouření, doutníků a cigarillos, by se v roce 2024 a 2025 měla zvýšit spotřební daň o 10 % a v roce 2026 o 5 %.

U alternativních produktů bude zaveden 4letý postupný růst zdanění e-cigarety ve 4 letech až na 10 Kč/1 ml náplně. U nikotinových sáčků pak má být cílová částka 1,7 Kč/g.

Zvýšení daně z hazardních her a změna rozpočtového určení daně z hazardních her

Konsolidační balíček počítá stále se zvýšením druhé sazby daně z hazardních her z 23 % na 30 %, která se aktuálně uplatňuje u živých her (např. kostky, karty, ruleta), binga, kursových sázek (sázky na výsledek, live sázky), totalizátorových her (dostihy), tombol a turnajů malého rozsahu (poker).

Výnos ze všech online hazardních her bude nově 100% příjmem státního rozpočtu a současně výnos ze všech landbased hazardních her bude nově 55 % státu, 22,5 % obcím podle počtu povolených herních automatů na jejich území a 22,5 % všem obcím podle počtu obyvatel.

Novinkou je i zvýšení minimální daně za 1 herní automat na 13 400 Kč (z 9200 Kč).

Omezení osvobození při prodeji cenných papírů a podílů v obchodních společnostech

Stávající osvobození příjmů z prodeje cenných papírů od zdanění z příjmů fyzických osob do výše 100 000 Kč za zdaňovací období sice zůstane, zároveň se však nově ohraničí osvobození příjmu z prodeje cenného papíru/podílu ve společnosti při splnění časového testu 3 roky, resp. 5 let mezi nabytím a prodejem na 40 000 000 Kč na poplatníka.

Zvýšení ceny dálniční známky a její pravidelná valorizace

Zvýší se cena dálniční známky o 800 Kč z 1500 na 2300 Kč ročně. Zároveň se zavede pravidelný valorizační mechanismus, který bude reflektovat výši inflace.

Změny v oblasti FKSP

Sníží se prostředky na Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP), a to o polovinu z 2 % na 1 %. Nově bude objem peněz na FKSP tvořen z objemu nákladů zúčtovaných na platy/mzdy. Polovina této částky by navíc měla být určena na přispívání zaměstnavatele na produkty spoření na stáří.

Náhrada platu při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) a její úhrada nově z limitu prostředků na platy

Změní se proces náhrady platu při dočasné pracovní neschopnosti, kdy se nastaví úhrada výdajů z limitu objemu prostředků na platy. Nahradí se tak stávající praxe, kdy jsou tyto náhrady platu vypláceny z výdajového limitu mimo platovou oblast.

Zpřísnění podmínek vyplácení podpory v nezaměstnanosti

Přísnější podmínky pro nárok na podporu od úřadu práce v případě nezaměstnanosti se dotknou především těch, kteří podporu pobírají opakovaně. Dojde k prodloužení doby důchodového pojištění nezbytného pro přiznání nároku na podporu v nezaměstnanosti.

Snížení státní podpory stavebního spoření u stávajících a nových smluv

U stávajících i nových smluv bude maximální státní podpora stavebního spoření nově jen 1000 Kč ročně.

Ostatní úspory výdajů

Úprava národního financování projektů EU: Snížení podílu spolufinancování z fondů EU zvýšením spoluúčasti konečných příjemců dotace.

Zrušení kolkových známek jako platebního prostředku s přechodným obdobím, kdy bude ještě možné stávající kolky používat.

Elektronizace příkazových bloků.

Integrace vymáhání pohledávek: Převzetí tzv. justičních pohledávek Celní správou ČR, která již dnes spravuje pohledávky řady institucí.