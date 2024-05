Venkovní koupaliště nejsou ohroženým druhem, říká šéf plaveckého stadionu Podolí

Pražský plavecký stadion Podolí disponuje kromě vnitřního bazénu i venkovním koupalištěm, respektive dvěma venkovními bazény, u kterých je prostor pro opalování, brouzdaliště a drobné atrakce pro děti. Jak se Podolí chystá na nadcházející sezónu? A bude nuceno kvůli vyšším nákladům zdražovat vstupné? O tom jsme si povídali s ředitelem stadionu Janem Bezděkem.

Blíží se nová sezona, jak ji vyhlížíte? Optimisticky?

Pokud bude počasí jako v loňském roce, kdy bylo opravdu krásně a bylo mnoho teplých dní, sezóna bude určitě pozitivní.

Letní sezóna je vždy spojena s větším náporem návštěvníků. Jak se na tu letošní konkrétně připravujete?





Snažíme si zajistit hlavně v dnešní době personál tak, abychom měli dostatek zaměstnanců a abychom dokázali pokrýt celý gastro provoz a plavčíky. Samozřejmě se připravujeme na letní sezónu také tím, že provádíme rekonstrukce, inovujeme a snažíme se, aby bylo od 1. června vše k dispozici a plně funkční.

To znamená, že letní sezóna u vás startuje až 1. 6.?

Ne, tak to není. Máme dvě sezóny. Zimní provoz, kdy je otevřeno od 6. hodiny ráno až do 10. hodiny do večera, kdy platí zimní ceník. A pak je letní sezóna, která je od 1. května do 15. září. U letního ceníku prodáváme celodenní vstupné, které je platné od 8. hodiny ranní do 8. hodiny večerní.

Vše se zdražuje. Inflace prostoupila do každého koutu republiky. Jak to bude letos u vás? Budete zdražovat?

Letos určitě zdražovat nebudeme.

Takže ceny zůstávají stejné jako v loňském roce?

Ano, zatím nevidíme důvod, abychom zdražovali.

Ale cena vodného a stočného se letos zvýšila kvůli přesunu sazby DPH, kvůli čemuž vodné a stočné automaticky podražilo. A to se přeci týká i vás…

Ano, to se nás týká hodně. Přeci jen plavecký areál spotřebovává hodně vody, ale zatím jsme, řekněme, nula na nule.

I přesto se zeptám, zda je vůbec rentabilní provozovat při současných podmínkách venkovní koupaliště? Pokryje vám vstupné veškeré náklady?

Když to vezmeme za celý rok, tak ano a je to díky právě tomu létu. My se snažíme přes léto vydělat co nejvíce peněz tak, abychom mohli areál provozovat celou zimu.

Aby venkovní koupaliště vůbec přilákala nové návštěvníky, snaží se zaujmout netradičními akcemi. Jedná se o zábavu, dobré jídlo, masáže atd. Připravujete pro návštěvníky pro letošní rok také nějaké novinky?

Co se týká venkovních atrakcí, musíme si uvědomit, že plavecký areál Podolí není aquapark, ale jedná se opravdu o sportovní zařízení. I přesto tu máme k dispozici tobogán, brouzdaliště a venkovní plochu a právě ta je jeden z hlavních důvodů, proč nás lidé hodně navštěvují.

Počasí je každopádně v posledních letech poměrně dost nevyzpytatelné. Budou do budoucna venkovní koupaliště ohroženým druhem?

Nemyslím si, že by se z venkovních koupališť stal ohrožený druh. Přeci jen lidé stále chtějí chodit za vodou a sluníčkem. Samozřejmě musíme rozlišovat, jestli se jedná o aquapark, rybník nebo plavecký areál. A my jako plavecký areál nabízíme i zázemí pro sportovní oddíly a turnaje.

Při jakých teplotách začínají venkovní koupaliště praskat ve švech? Kdy máte opravdu velký nápor návštěvníků?

Není to ani tak o teplotách, ale o sluníčku. Stačí i 25 stupňů a návštěvníci se hrnou, i když návštěvnost je samozřejmě nižší.

Ale když jsou venku tropické třicítky, tak je areál zaplněný celý?

Ano, je to tady, jak se říká, hlava na hlavě. Může se zde vystřídat deset i jedenáct tisíc lidí za den. A to je pak opravdu značný nápor.

Hlavní město Praha je více než milionové město. Je tam dostatečná kapacita venkovního koupání?

Nemohu přesně komentovat venkovní koupaliště pro veřejnost, ale co se týká sportovní činnosti, těch bazénů tu v Praze opravdu tolik není. Jme tady my, plavecký areál Šutka, který je zároveň i aquaparkem, a pak už je tu pouze plavecký stadion SK Slavia Praha.

Takže by to v Praze chtělo ještě nějaký plavecký areál navíc?

Myslím si, že bychom si v Praze ještě něco navíc zasloužili.

