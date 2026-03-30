Videonávod, jak podat Jednotné měsíční hlášení

Nové jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele, které spouští Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Česká správa sociálního zabezpečení, nahradí až 25 různých formulářů jedním podáním přes ePortál ČSSZ.
Nejde přitom o novou povinnost. Zaměstnavatelé už dnes data státu posílají, nově se jen sjednotí do jednoho přehledného hlášení a odstraní se duplicity.
Videonávod pomůže
S přechodem na novinku má pomoci i videoukázka připravená Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, která krok za krokem vysvětluje, jak hlášení správně podat.
První měsíce bez pokut
Stát počítá s tím, že zavedení systému bude změnou. V úvodu proto nebude tlačit na sankce, důraz bude hlavně na pomoc a vysvětlení případných chyb.
Výhody i pro stát
Nový systém zlepší sdílení dat mezi institucemi, jako je Finanční správa České republiky nebo Český statistický úřad, a přispěje k efektivnější správě daní i přesnějším statistikám.