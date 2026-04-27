Vláda bude i v květnu zasahovat do cen paliv. Mění se výpočet

Jana Knížková
Včera
Pohonné hmoty zůstanou i v květnu pod kontrolou státu. Vláda prodlužuje daňové úlevy i regulaci marží, které mají držet ceny na uzdě.

Ministerstvo financí se rozhodlo navázat na dubnová opatření a prodloužit prominutí části spotřební daně z nafty. Řidiči tak budou i nadále tankovat levněji. 

Konkrétně jde o 1,939 Kč na litr, což s DPH znamená úsporu zhruba 2,35 Kč na litr. Sazba tak zůstává na minimu, které umožňuje evropská legislativa.

Ceny benzínu a nafty stále rostou. Češi i Slováci to na internetu berou s humorem

Stát dál hlídá marže čerpacích stanic

Součástí opatření zůstává i přísný monitoring marží. Cílem je zajistit, aby se snížení daně skutečně promítlo do cen pro konečné zákazníky, a nezůstalo pouze u prodejců.

Rozpočtové dopady vláda odhaduje zhruba na jednu miliardu korun měsíčně, přičemž podle kabinetu jde o přijatelnou cenu za stabilizaci trhu i tlumení inflace.

Konec drahého tankování? Vláda zavádí stropy a zlevňuje naftu

Mění se výpočet

Od května se zároveň upraví samotný mechanismus regulace cen pohonných hmot. Nově se bude maximální cena odvíjet od třídenního klouzavého průměru velkoobchodních cen místo dosavadního jednodenního výpočtu.

Zároveň se sjednocuje maximální marže na 3 Kč za litr u benzínu i nafty.

Podle ministerstva financí mají tyto změny omezit prudké denní výkyvy a lépe odpovídat realitě trhu ve střednědobém horizontu.

Zdražení se prý zatím nečeká

I přes úpravu maximální marže vláda nepředpokládá plošné zdražení. Data z dubna totiž ukazují, že většina čerpacích stanic drží své marže výrazně pod stanoveným limitem.

Stát chce mít páku na ceny benzínu a nafty. Vláda schválila nový zákon

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

