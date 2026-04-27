Vláda bude i v květnu zasahovat do cen paliv. Mění se výpočet

Ministerstvo financí se rozhodlo navázat na dubnová opatření a prodloužit prominutí části spotřební daně z nafty. Řidiči tak budou i nadále tankovat levněji.
Konkrétně jde o 1,939 Kč na litr, což s DPH znamená úsporu zhruba 2,35 Kč na litr. Sazba tak zůstává na minimu, které umožňuje evropská legislativa.
Stát dál hlídá marže čerpacích stanic
Součástí opatření zůstává i přísný monitoring marží. Cílem je zajistit, aby se snížení daně skutečně promítlo do cen pro konečné zákazníky, a nezůstalo pouze u prodejců.
Rozpočtové dopady vláda odhaduje zhruba na jednu miliardu korun měsíčně, přičemž podle kabinetu jde o přijatelnou cenu za stabilizaci trhu i tlumení inflace.
Mění se výpočet
Od května se zároveň upraví samotný mechanismus regulace cen pohonných hmot. Nově se bude maximální cena odvíjet od třídenního klouzavého průměru velkoobchodních cen místo dosavadního jednodenního výpočtu.
Zároveň se sjednocuje maximální marže na 3 Kč za litr u benzínu i nafty.
Podle ministerstva financí mají tyto změny omezit prudké denní výkyvy a lépe odpovídat realitě trhu ve střednědobém horizontu.
Zdražení se prý zatím nečeká
I přes úpravu maximální marže vláda nepředpokládá plošné zdražení. Data z dubna totiž ukazují, že většina čerpacích stanic drží své marže výrazně pod stanoveným limitem.