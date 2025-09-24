Podnikatel.cz  »  E-commerce  »  Vlastní e-mailing: Ušetříte na nástroji, proděláte na tržbách

Vlastní e-mailing: Ušetříte na nástroji, proděláte na tržbách

Jana Šobrová
Dnes
Doba čtení: 3 minuty
Mladá žena, která dává na jedné ruce palec nahoru a na druhé dolu
Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Ilustrační obrázek
Vlastní e-mailingové řešení může vypadat jako levná a flexibilní cesta. Ve skutečnosti se ale brzy projeví technické překážky a vysoké náklady.

Zapomeňte proto na programování a složitou údržbu. Profesionální nástroje vám dají svobodu tvořit kampaně, které opravdu prodávají.

Co se dozvíte v článku
  1. Poskytovatelé e-mailového marketingu
  2. Jaké jsou nejpoužívanější nástroje v ČR? 
  3. 65 % e-shopů podceňuje DMARC
  4. Gmail zpřísnil pravidla pro doručení e-mailů
  5. Nepodceňujte profesionální řešení

Poskytovatelé e-mailového marketingu

V naší studii jsme zjistili, že 18 % e-shopů používá vlastní řešení pro rozesílání marketingových e-mailů. To se na první pohled zdá jako optimální volba, ale ve skutečnosti obvykle přináší vysoké náklady na vývoj a údržbu. A co víc, taková řešení neposkytují standard, jaký marketéři dnes potřebují.

Oproti tomu poskytovatelé služeb e-mailového marketingu nabízejí hotové integrace s e-shopovými platformami, automatizace, pokročilou analytiku, uživatelsky přívětivé rozhraní, zákaznickou podporu a často i doplňkové marketingové služby. Výsledkem jsou efektivní kampaně a méně technických překážek.

InfografikaAutor: Sherpas, podle licence: Rights Managed
Jaké jsou nejpoužívanější nástroje v ČR? 

Ze získaných dat vyplývá, že v současnosti české e-shopy ve větší míře používají e-mailingové nástroje původem z Čech. Prvních 5 nejpoužívanějších nástrojů jsou české e-mailingové nástroje Ecomail, Targito, SmartEmailing, Leadhub a Mailkit. Dohromady tvoří v roce 2025 téměř 60 %. Pro srovnání, v roce 2019, kdy jsme obdobnou analýzu zrealizovali poprvé, se na prvních příčkách umísťovaly převážně zahraniční nástroje jako je Mailchimp, IBM-Acoustic či Bloomreach (Exponea).

Výrazný vliv pro přechod na český nástroj má určitě samotné rozhraní nástroje a dostupná zákaznická podpora v českém jazyce. Hlavním důvodem ale budou zejména možnosti integrace e-mailového nástroje s e-shopovým řešením, dále pak napojení na CRM, analytické nástroje nebo platformy sociálních médií. V neposlední řadě může mít vliv i poskytování navazujících analytických a marketingových služeb.

InfografikaAutor: Sherpas, podle licence: Rights Managed

Zajímá vás, kdy se odesílá nejvíc a jaká slova a fráze se nejčastěji objevují v předmětech zpráv? A jak e-shopy komunikují s nově registrovanými kontakty? Stáhněte si studii zdarma a dozvíte se praktické poznatky z analýzy 10 000 newsletterů od 613 českých e-shopů, které vám pomohou výrazně zvýšit efektivitu vašeho e-mail marketingu.

65 % e-shopů podceňuje DMARC

V naší studii jsme dále zjišťovali, zda mají e-shopy svoji doménu správně ověřenou a jakou politiku DMARC používají. Výsledek? 65 % e-shopů je bez zpětného hlášení, tedy buď nemají DMARC vůbec, nebo používají jen nastavení „none“.

DMARC přitom ve spojení s SPF a DKIM tvoří základní trojici pro důvěryhodné doručování. Nestačí ho však jen nastavit. Skutečná hodnota je v monitoringu, analýze dat a rychlé reakci. Ignorovat tuto oblast znamená vystavit značku i zákazníky zbytečnému riziku.

Bezpečnost není jen technická formalita. Pokud nemáte správně nastavený DMARC, vystavujete riziku nejen doručitelnost, ale i vlastní značku. Překvapilo nás, že dvě třetiny e-shopů tuto oblast podceňují – přitom právě tady začíná důvěryhodná komunikace se zákazníkem, uvádí Petr Cikán, CEO & Co-Founder, Sherpas TECH.

InfografikaAutor: Sherpas, podle licence: Rights Managed

Gmail zpřísnil pravidla pro doručení e-mailů

V této souvislosti je nezbytné zmínit, že Gmail a Yahoo zpřísnili od 1. 2. 2024 pravidla pro doručení e-mailů. Autentifikace e-mailů je nově povinná pro odesílatele odesílající více jak 5000 zpráv za den. Stejné zpřísnění zavedl od 5. 5. 2025 Outlook.

WT100 early temata 2

V roce 2025 má tak DMARC 94 % e-shopů. Z toho počtu má ale jen zhruba 17 % e-shopů nastavenou politiku reject, která znamená nejvyšší ochranu. Zhruba 18 % e-shopů používá politiku quarantine a valná většina, téměř 60 % e-shopů používá základní nastavení none. 6 % e-shopů nemá DMARC nastaven vůbec.

Nepodceňujte profesionální řešení

Profesionální e-mailingové nástroje přinášejí hotové integrace s e-shopovými platformami, automatizace, detailní analytiku i snadné ovládání. Navíc poskytují zákaznickou podporu a další marketingové služby. Výsledek? Méně technických překážek a více prostoru pro kampaně, které opravdu fungují.

Autor článku

Jana Šobrová, Sherpas

Jana Šobrová

Jana se marketingové komunikaci věnuje už více jak 15 let. Má bohaté zkušenosti s přípravou obsahových strategií a sdílením obsahu v online marketingu.

