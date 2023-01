Je mi skoro 25 let, s přítelem vlastním už dva salony, ale volný čas nemám žádný, říká kadeřnice Zuzka

Toto je příběh Zuzany Böhmové, mladé kadeřnice, která vyrůstala v Říčanech u Prahy a svou reputací si získala přízeň i renomované kosmetické firmy Wella.

Se Zuzkou jsme se sešli v jejím v pořadí již druhém salonu, který se nachází na prestižní adrese Vinohradská na Praze 2. Když náš reportážní tým dorazil pár minut po deváté hodině ranní, v křesle měla připravenou zákaznici, které zrovna „mixovala“ její nový barevný odstín. Už ráno byla usměvavá a plná energie, ale přiznala se, že těsně před naším příchodem musela salon trochu poklidit. Můj přítel, který má salon na starost organizačně, je zrovna v Německu a upřímně jsem na vás zapomněla, takže jsem měla dnešní ráno trochu víc hektické, zasmála se Zuzka, která zanedlouho oslaví své 25. narozeniny.

Stříhání mám v genech

Zuzka je původem z Říčan nedaleko Prahy, kde vyrůstala s dvěma bratry v rodinném domě. Domácnost řídila maminka, která se sama musela ještě starat o jednoho z bratrů, jenž je kvůli svému těžkému postižení odkázán na pomoc druhých. V tomto ohledu maminku hrozně obdivuji, její síla a obětavost mi dodává životní energii, říká Zuzka, která je podle svých slov rodinným typem.

Když dokončila základní školu, dlouho si lámala hlavu, jaké budou její další profesní kroky. Přemýšleli jsme, co bych mohla dělat, když jsem tak úplně pitomá, s výbuchem smíchu vyhrkla ze sebe Zuzka a zároveň dodala: Ne, teď vážně. Stříhání mám prakticky v genech. Můj děda byl holič a babička kadeřnice, praděda se také stříhání věnoval, takže to máme v rodině. Jen mamku to přeskočilo.

Nůžky proto vzala do ruky poprvé na odborném učilišti, kde absolvovala jednak praxi ve škole a také svou první zkušenost v kadeřnickém salonu. Svou kariéru pak odstartovala nejdříve v Uhříněvsi, poté začala stříhat přímo ve svém rodném městě. V Říčanech stříhala dva roky a poté se rozhodla, že by zkusila práci v Praze. Tam se ale příliš neohřála. Její klientela si přála, aby se vrátila zpět do Říčan. Zákazníci se přímo rozčilovali, že musí za mnou jezdit do Prahy a chtěli, abych si otevřela vlastní salon právě v Říčanech. I když při přechodu do Prahy část svých zákazníků zpočátku ztratila, dokázala si je svou šikovností přitáhnout zpět: Paní to zkoušela jinde tak dlouho, že nakonec za mnou dojela zoufalá do Prahy s úplně zelenou hlavou. Teď prohlašuje, že už za mnou dojede kamkoli.

I přesto přání klientely vyslyšela a díky finanční pomoci svého přítele otevřela svůj první salon v Říčanech-Pacově. Stalo se tak zhruba před třemi a půl lety a sama přiznává, že kvůli vysokým nárokům svých zákazníků byly počáteční náklady v řádu statisíců. A to jsme si hodně věcí udělali také svépomocně. Když jdete do podnikání, ty peníze prostě musíte mít, varuje všechny začínající podnikatele.

Hlavy zákazníků jsem zpočátku myla v klasické sprše

Salon ještě nebyl hotový a první zákazníci se jen hrnuli. Hlavy jim myla ve sprše a stříhala je prozatím na barové židli, což bylo zpočátku před otevřením také jediné vybavení. Ohledně něho ostatně probíhaly s přítelem vášnivé diskuze, protože každý měl představu pochopitelně jinou. Výsledkem byl nakonec kompromis, který zahrnoval i zakoupení solária, které bylo také nejnákladnější položkou celého salonu a které v rozjezdu kadeřnictví pomohlo.

Na naši otázku, zda se Zuzka nebála vstoupit do podnikání se svým přítelem, odpověděla mladá kadeřnice upřímně: Bála jsem se toho a také jsme si občas lezli na nervy, ale vše se již ustálilo. Nyní dokonce pomáhá i se stříháním. Nicméně objevil se jiný problém, který způsobil, že její nadšení z vlastního salonu brzy zhořklo. Dlouho jsem byla v salonu od rána do večera sama. V té době chodil přítel ještě do svého běžného zaměstnání a já jsem začala propadat depresi, nestyděla se vyjádřit své pocity Zuzka, jejíž pracovní vytížení přetrvává až doteď.

Nepříjemným pocitům osamění však odolala a svou pracovitostí si dokázala vybudovat reputaci, která uchvátila i jejího dodavatele kosmetických přípravků, společnost Wella. Ta jí ostatně dala sama podnět, aby zvážila otevření druhé pobočky, která by se mohla nacházet v centru Prahy. Nabídla jí přitom nadstandardní služby dodávek vybavení, které by jí otevření dalšího salonu ulehčilo. S přítelem jsme o tom vážně uvažovali, ale zpočátku jsme měli pochyby. Nakonec to vyústilo v to, že přítel se rozhodl opustit své zaměstnání s tím, že se stane manažerem obou poboček a díky tomu budeme i více spolu, líčí Zuzka právě v prostorách v pořadí již druhého salonu, kam pravidelně dojíždí. Novou pobočku otevřeli teprve před pár měsíci ve Vinohradské ulici na Praze 2, poblíž náměstí Jiřího z Poděbrad.

Investice zde byly poměrně větší než u první pobočky, ale díky úspěchu pacovského salonu byli schopni náklady a případné prvotní ztráty zafinancovat výnosy právě z prvního salonu. Sama však musím přiznat, že očekávání byla zpočátku větší, než byla realita. První měsíce byly opravdu dost krušné. Centrum Prahy má svá vlastní pravidla byznysu, řekla posmutněle Zuzka. Jedním dechem však dodala, že nyní se situace začíná již pomalu stabilizovat, i když ji více než počet zákazníků trápili při rozjezdu vlastní zaměstnanci.

Na zaměstnance mám smůlu

Na ty měla ostatně smůlu. Kadeřnice, které zaměstnala, nesplnily očekávání a novou klientelu svou pracovitostí nedokázaly přitáhnout zpět. Po ukončení spolupráce navíc šíří o salonu a Zuzce samotné podle jejích slov lživá a pomlouvačná tvrzení, což rozjezdu druhé pobočky příliš neprospívá. Příkladem anonymní výhružné esemesky a falešný profil na Facebooku, který pomlouvá mě i celou naši firmu. Raději už to nebudu komentovat. Svůj tým jsem si již stabilizovala a spoléhám na to, že spokojení zákazníci se mi budou vracet. Ti jsou pro mě ostatně to nejdůležitější. Řešit výlevy neschopných a pomstychtivých ex-zaměstnanců již nebudu, rázně odvětila Zuzka.





Ta kvůli stále malému pracovnímu týmu musí svou pracovní dobu přizpůsobit oběma pobočkám. Začíná v devět hodin ráno a končí přibližně v osm hodin večer, někdy až v deset hodin. Kvůli tomu je i její vstávání o to obtížnější, přiznává Zuzka: Snídaně zásadně nestíhám. Mojí snídaní je až oběd. Ten jí musí někdy připravit i maminka, která dohlíží na to, aby alespoň trochu něco snědla. Jídlo je pro ni obecně velký problém. Zakousne se do jídla s sebou jen v okamžiku, když je zákaznice „v barvě“ a na teplou stravu tak přišla řada až v deset hodin večer, když dorazila domů. Kvůli správné životosprávě se však snaží večerní jídlo omezovat na minimum a nyní si už dojde v průběhu poledne i na pořádný oběd do restaurace.

Brácha mě ve stolních hrách vždycky porazí

Jediné, čeho má absolutní nedostatek, je volný čas. Pracuje od pondělí do soboty a i jediný volný den má prakticky zaplněný a tráví ho nejraději s rodinou. Jsem rodinný typ. Nedávno jsme mamince pořídili malé koťátko, které se stalo ihned mazlíčkem celé naší rodiny. Často navíc soutěžím s bráchou ve stolních hrách, porazit ho není snadné. Má velkou praxi v herních konzolích, zasmála se Zuzka, jejíž smích byl ostatně během rozhovoru slyšet častokrát.

I přes svou veselou náladu si však povzdechla, že by ráda měla volného času více. Ten by se snažila naplnit sportem, který jí v jejím hektickém pracovním životě chybí. I přesto je se svou situací Zuzka spokojená. S přítelem máme občas roupy, že bychom si otevřeli další salon, ale to bychom neměli zase žádný volný čas, takže nyní se soustředíme na to, aby se oba salony staly postupně soběstačné. Poté si snad už konečně odpočinu, uzavřela Zuzka náš rozhovor, který se nesl v příjemném duchu a během něhož stačila zákaznici nabarvit celou hlavu.

Celý rozhovor jsme zakončili pohledem na nový přírůstek vinohradského salonu, kterým se stala akvarijní rybička jménem Eda, jenž při našem odchodu dostal pěkný nášup svého oblíbeného pokrmu. Mějte se hezky a přijďte se k nám ostříhat, zamávala na rozloučenou Zuzana Böhmová.