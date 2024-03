Vybíráte hosting? Nechte si poradit od ostatních podnikatelů

Jistá podnikatelka se ve facebookové skupině zaměřené na podnikatele ptala, přes co je nejlepší koupit doménu, hosting nebo založit e-mail. Po dlouhé době to řešila a chtěla od ostatních poradit, jaké mají zkušenosti.

Názory se různí

Podle Honzy je úplně jedno, kde podnikatelka koupí doménu, a doporučuje Wedos, OneBit a Active24 s tím, že u něj vede Wedos. Díky tomu, že pracuje v noci, tak mu vyhovuje 24/7 podpora, kde mu vždy pomohli. Také je pro něj u Wedosu nejlepší poměr cena, kvalita a výkon. Pokud byste chtěla ale něco přeci jenom lepšího, tak Hostinger.cz (já teda používám COM). Hostinger má výhodu, že má moderní administraci, kde nepotřebujete žádné další přístupy a všude se dostanete přes administraci na klik a to včetně webu, doplňuje. U Wordpressu dále radí dávat si pozor na šablonáře, kteří člověku mohou vnutit něco, co nechtějí, vypadá to příšerně a je to naprosto nepoužitelné.

Také Luboš vyjmenovává Onebit, Forpsi a Wedos s tím, že jsou naprosto v pohodě a osobně preferuje Onebit. Pokud to myslíte vážně a nechcete nikdy přijít o web, tak určitě ne Wedos. Max na doménu, ale na hosting určitě ne. Nejlepší hosting v Česku je Onebit a Vashosting.cz, dodává na základě svých zkušeností Martin. Vojtěch se tomu naopak diví, protože má u Wedosu par webů a domén a nikdy nebyl problém. Co je tak špatného na Wedosu? ptá se.





Martin odpovídá, že weby dělá už jedenáct let a Wedos používal dlouhou dobu. Pak však přišla chvíle, kdy Wedos spadl. Měl jsem tam zhruba 20 webů. Ujišťovali nás, že se nic neděje, že mají přepínačku na druhý server a jak jeden spadne, přepne se to na druhý, kde jsou i zálohy. Jenže výpadek trval den a pak to nahodili, ale k mé smůle všech 20 webů bylo pryč. Zálohy nikde. Weby nikde, popisuje s tím, že když to se společností řešil, sdělili mu, že pokud se něco takového stane, oni za to neodpovídají. Třeba právě zmíněný Onebit je pravý opak. A hlavně podpora funguje prakticky kdykoliv a vše ochotně zprovozní a se vším pomůžou, podotýká.

Jirka má reklamní studio, kde je jednou z prací vytváření webu a e-shopu a po letech zkoušení registrátorů zůstal právě u Wedos. Na Facebooku jej doporučuje také Eva nebo Roman. Mám na nich web: rd-internet.cz plus 4 firemní e-maily a FTP reaguje rychle. Za celou dobu byla jen jednou porucha a na ni mě hned upozornili e-mailem a porucha byla odstraněna do dvou minut. Doporučuji využít jejich kupóny na webhosting a pak to vyjde za hubičku, dodává. Roman podnikatelce radí Wedos, a pokud nemá webmastera, tak jejich službu WebSite.

Další doporučení

Za mě i za tým určitě mohu doporučit hukot.net, několik webových aplikací i webu jsme tam měli a nikdy nebyl problém. S cenou jsou na tom vůči konkurenci hodně nízko, podpora a komunikace rychlá. Zkusili jsme více služeb a u této dlouhodobě zůstáváme. Za mě určitě perfektní volba, popisuje Jan. Martin doporučuje WP Hosting, několik uživatelů pak Forpsi. Hlavně prosím ne Endoru, s tou máme velmi špatné zkušenosti, upozorňuje Léňa. Ale naopak ji bez dalšího vysvětlení preferuje Kryštof. Onebite email a WordPress stránky. Dá se to připojit. Mám to tak a jsem spokojená, uvádí Ludmila.





Radim zmiňuje Váš Hosting, se kterým je spokojený. Je však dražší a hodí se pro výkonnější weby. Zkuste Estation.cz: super přístup a komunikace, doporučuje Aleš. Vojta má Webzdarma.cz a jsou tak spokojení. Máme Ceskyhosting.cz a největší spokojenost. Za to Wedos, tragédie, zmiňuje dále Josef. Podle Michala pak vyhrává Coolhosting.

Záleží i na technické zdatnosti

Petra uvádí Wedos či Mioweb s tím, že záleží, zda podnikatelka volí super cenu nebo komfort. Podle Luďka je Mioweb hodně špatné řešení. Jde podle něj o osekaný WordPress za peníze. Ale zase na něm zvládne pracovat i netechnický typ. Proto jsem psala, že záleží na preferencích, vysvětluje Petra. Jasně, to třeba i na Wixu, který je o dost lepší. U Mio platíte prakticky za osekaný WordPress zdarma, který s návodem po chvilce zvládne i netechnický člověk, odpovídá Luboš. Já šla k Ionosu. Jednoduché ovládaní, že i naprostý lajk, jako jsem já, zvládl založit e-shop, maily apod. Během jednoho odpoledne, popisuje své zkušenosti Nikola.

Jaké jsou ceny?

Ceny za hosting a domény u poskytovatelů Společnost Cena za webhosting (s DPH) Cena za doménu .CZ (s DPH) za rok Active24 od 59,29 Kč/měsíc 325,49 Kč Cesky-hosting.cz 1210 Kč/rok 151,25 Kč/ Cloudwys.com od 214,13 Kč/měsíc – Coolhosting od 121 Kč/měsíc – Endora.cz od 0 Kč 219 Kč Estation.cz od 1000 Kč/rok 350 Kč Forpsi od 24,20 Kč/měsíc 175,45 Kč Hostinger od 19,99 Kč/měsíc 489,35 Kč Hukot od 145,20 Kč/rok 170 Kč Ionos od 165,75 Kč/rok 169,40 Kč Mioweb 2420 Kč/měsíc* – OneBit od 35,09 Kč/měsíc 175,45 Kč Váš Hosting od 27 Kč/msíc 173 Kč Webzdarma.cz od 0 Kč od 249 Kč Wedos od 39,93 Kč/měsíc 175,45 Kč Wix zdarma zdarma WP Hosting od 726 Kč/rok –

*tarif obsahující všechny funkce