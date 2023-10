Vytlačuje u nás Halloween Dušičky? Zeptali jsme se obchodníků

Jedná se o příležitost

Podle Elišky Čeřovské, PR manažerky Alzy, je Halloween skvělou příležitostí pro mnoho firem a obchodníků, zejména pokud mají produkty nebo služby, které se k této události pojí. I v zemích, kde Halloween není tradičním svátkem, mohou zákazníci projevit zájem o speciální nabídky, dekorace, kostýmy či sladkosti spojené s touto událostí, doplňuje. František Brož, tiskový mluvčí Košík.cz, si myslí, že jediným symbolem Halloweenu, který se v Česku uchytil, jsou vydlabávané dýně a strašidelná výzdoba, spojená s lampionovými procházkami. Ostatní zvyky, jako je například koledování nebo obdarovávání dětí sladkostmi, u nás zatím oblíbené nejsou.

Je to podle něj dáno především tím, že dýně jako taková je velice atraktivní symbol, děti ho znají z dětské kultury a v posledních letech jsme ho přijali za svůj. Z českého Halloweenu se stala jakási dětská protiváha Dušiček. A v marketingu se pochopitelně lépe pracuje s motivem dýně, společné výzdoby domova, vyrábění a večerních procházek než vzpomínáním na zesnulé. To naopak, myslím, všichni respektují jako velice silné a intimní osobní téma, shrnuje v úvodu.





Popularita Halloweenu roste

Jak uvádí Tomáš Kubík, tiskový mluvčí Penny Marketu, Dušičky jsou tradičním svátkem a řada zákazníků kupuje alespoň hřbitovní svíčky k uctění památky zesnulých s tím, že zájem je každoročně přibližně stejný. Halloween je podle něj u nás stále relativně nový svátek, ale jeho popularita každoročně roste. I v letošním roce pozorujeme nárůst zájmu o tento druh sortimentu přibližně o 10 procent, upřesňuje. S nárůstem popularity tohoto svátku souhlasí také tisková mluvčí Rohlik.cz Denisa Ladka Morgesteinová, která uvedla, že v Rohlik.cz znatelně navyšují nabídku sortimentu. Za segment sladkostí se rozšiřuje dodavatelská nabídka i sortiment, který se oproti minulému roku rozrostl zhruba 4krát. Znatelný je i nárůst prodejů, který je již teď 8× vyšší než minulý rok, přičemž největší vlnu objednávek teprve čekáme, doplnila.

V nabídce jsou hlavně dýně

Jiří Mareček, ředitel komunikace obchodů Albert, zmiňuje, že mezi miliony jejich zákazníků je velká skupina těch, kteří Halloween slaví a některé zvyky přejímají ze zahraničí. Týká se to zejména sortimentu dýní. V Albertu tak mají na výběr z několika druhů, a to jak na přípravu podzimních pokrmů, tak jako dekorace či pro vyřezávání halloweenských motivů. Podle Františka Brože je základem mít možnost nabídnout kvalitní dýně na vykrajování a dlabání za dobrou cenu. Tedy dostatečně velkou, s pravidelnými tvary a měkkou slupkou. To splňuje například mexická dýně, kterou většina z nás zná právě ze severoamerické kultury. Zařazujeme ji pod názvem Halloween vždy v průběhu října. Letos nabízíme více než tříkilové kusy, záležet si dáváme především na pravidelném tvaru, popisuje s tím, že v těchto týdnech svou oblibou sesazuje z pomyslného žebříčku dýni Hokkaidó, která jinak patří k celoročním bestsellerům.

Alza má v nabídce širokou škálu produktů, takže záleží, co zákazník na letošní Halloween potřebuje. Najde u nich kostýmy a ozdoby, sladkosti, oříšky, odměny nebo hračky, ale i svíčky, lucerny a další výzdobu. A samozřejmě třeba foťák, kterým může dokumentovat halloweenské zážitky. Celkově máme v rámci tematiky Halloween více než 200 produktů zařazených do samostatné kategorie s názvem Halloween kostýmy, doplňky a dekorace, říká Eliška Čeřovská.

Podzimní nabídku v Albertu dělí na dvě hlavní skupiny, a to na podzimní dekorace pro výzdobu domácností (fólie do oken, podzimní květiny, větvičky, keramické a LED dekorace nebo svíčky) a dušičkový sortiment (hřbitovní svíčky a lampy, věnce a přízdoby na hřbitov). Z nabídky si zákazníci nejvíce oblíbili hlavně doplňky ve tvaru dýní, např. keramické dýně na čajové svíčky nebo s LED osvětlením a svíčky z podzimní kolekce, v rámci dušičkového sortimentu pak hřbitovní svíčky, dodal Jiří Mareček. Ani v Kauflandu v rámci halloweenské nabídky nechybí velký sortiment dýní a sladkostí a také dekorací.

Poptávka je také po výzdobě

V Albertu pozorují, že převažuje zájem o podzimní dekorace a dušičkový sortiment než o čistě halloweenské dekorace. V Košík.cz letos očekávají o halloweenskou tematiku asi o pětinu větší zájem. Kromě dýní se kupují především propriety pro výzdobu domova – například okenní samolepky, okrasné svíčky nebo lampióny. A ty nemusí být nutně halloweenské, oblíbené jsou i typicky české podzimní motivy. Naopak u sladkostí pozorujeme spíše již dušičkové dárky, které se vozí jako drobná pozornost příbuzným, vyjmenovává František Brož. V Penny Marketu zákazníci kupují zejména dýně na vyřezávání a celou řadu interiérových dekorací s motivy dýní, kostlivců či duchů. Na halloweenskou oslavu zákazníci rádi nakupují zejména brambůrky či jiné slané pochutiny. Zejména mezi mladými jsou pak oblíbené různé druhy alkoholu, například červené víno na přípravu sangrie, upřesnil Tomáš Kubík.