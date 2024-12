Za prodej jablek ani půjčení traktoru důchodce daňové přiznání podávat nemusí

Aktivnímu důchodci nebrání nic v tom, aby si svoji finanční situaci vylepšil přivýdělky. Může tak sám podnikat, být zaměstnaný či příležitostně prodat nadúrodu nebo pronajmout traktor. Jako podnikatel a i v některých dalších případech však musí podat daňové přiznání. Čtěte více: I předčasný starobní důchodce může podnikat

Mezi daňové slevy, které může důchodce uplatnit, patří například:

sleva na poplatníka 24 840 korun

sleva na manželku v domácnosti 24 840 korun

částečný invalidní důchod 2 520 korun

plný invalidní důchod 5040 korun

sleva pro držitele průkazu ZTP/P 16 140 korun

Pravidelný důchod a daňové přiznání

Podle zákona (§ 4 odst. 1h 586/1992 Sb., o dani z příjmů) jsou sice vyplácené důchody stejně jako nemocenské pojištění či státní sociální podpora osvobozeny od daně z příjmu, avšak pokud jsou důchodci poukazovány pravidelně, osvobození od daně platí jen do výše 288 tisíc korun, tj. 36násobku minimální mzdy. Senior, který tedy měsíčně dostává důchod menší než 24 tisíc korun, se nemusí daňovým přiznáním zabývat. Pokud však jeho měsíční starobní důchod částku 24 tisíc korun přesahuje, bude se muset důchodce s růžovým formulářem poprat.





Přivýdělek do 15 nebo 20 tisíc korun

Pokud si senior svůj důchod vylepšuje přivýdělkem kupříkladu pronájmem pokoje, který v úhrnu za celý rok překročí částku 15 tisíc korun, daňové přiznání se jej již týká (podle § 38g zákona o daních z příjmů). Výjimku tvoří pouze situace, kdy jde o příjmy od daně osvobozené, jako je například příjem z prodeje bytu či rodinného domku, příjem ve formě stipendií anebo úroky ze stavebního spoření, nebo jde o příjmy, z nichž je daň vybírána 15 procentní srážkou (podle § 36 zákona o daních z příjmů). Daňové přiznání je povinen podat i ten, jehož roční příjmy nepřesáhly 15 tisíc korun, ale vykazuje daňovou ztrátu, upozorňuje Blanka Vašíčková, vedoucí oddělení daně z příjmů fyzických osob z Finančního ředitelství v Hradci Králové. V tomto případě se však problém týká spíše podnikajících seniorů.

Celková suma přivýdělků důchodce, aniž by byl nucen vyplňovat daňové přiznání, se může zvýšit na 20 tisíc korun. Musí však jít o příjmy například z příležitostného pronájmu movité věci (třeba traktoru), příležitostné výpomoci (na poště, v prodejně) nebo prodeje zemědělských produktů (nadúrody jablek, mrkve a podobně). Důchodce přitom nesmí působit jako podnikající rolník a tyto činnosti musí být nahodilé a nesmí se pravidelně opakovat. Pokud však tyto příjmy překročí dvaceti tisícovou hranici, daňové přiznání se stává nezbytností.

Důchodce a autorský honorář

Důchodce, který nechává zveřejňovat svá psaná díla a na základě autorského honoráře dostane zaplaceno více než 7 tisíc korun od jednoho vydavatele, musí daňové přiznání podat. Zákon totiž tuto aktivitu považuje za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Ještě před zdaněním však může důchodce uplatnit výdajový paušál. Ten za rok 2009 činí u svobodných povolání, kam se autorská činnost řadí, 60 procent z příjmů. Následně se vypočte daň (15 procent) a z ní je možné ještě odečíst slevy na dani (na poplatníka, invalidní důchod, karta ZTP/P). Tím se daňová povinnost může snížit na minimum či ji důchodce nakonec vůbec neplatí. Čtěte více: Jak na zdanění honorářů z více vydavatelství měsíčně.

Zaměstnaný důchodce

Pracující důchodce daňové přiznání podávat nemusí, pokud u svého zaměstnavatele podepsal Prohlášení. Daňové přiznání není potřeba podávat ani tehdy, pokud důchodce Prohlášení nepodepsal a zároveň pobírá mzdu nižší než 5 000 korun.

V situaci, kdy důchodce Prohlášení nepodepsal a jeho mzda převyšuje částku 5 000 korun, se mu však může vyplatit daňové přiznání podat. Zaměstnavatel totiž automaticky platí zálohovou daň, kterou může důchodce daňovým přiznáním za celý rok dostat částečně či zcela zpět. Čtěte více: Podnikání a zaměstnávání důchodců v roce 2010.

Podnikající důchodce

Pobírání důchodu seniorovi neznemožňuje podnikat. Aktivita seniora je pak považována za vedlejší výdělečnou činnost, kterou je nutné podložit živnostenským oprávněním a zdanit patnácti procenty. V tomto případě se pak na podnikajícího důchodce vztahují stejná pravidla jako na kteroukoli jinou OSVČ, což znamená nejen nahlášení se okresní správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně, ale také finančnímu úřadu. Daňové přiznání je pak jistou nezbytností. Čtěte více: Podnikání v invalidním důchodě 2009.

Vzhůru na finanční úřad

Pokud se poplatník rozhodne své daňové přiznání odevzdat osobně, podatelny na finančních úřadech v sídlech okresů budou mít v posledních dnech, tj. do středy 31. března 2010, otevřeno až do 18 hodin. Pracovníci české daňové správy budou vyjíždět do vybraných obcí, kde prostřednictvím kontaktních míst usnadní daňovým poplatníkům podání daňových přiznání, sděluje business serveru Podnikatel.cz také Blanka Vašíčková a doplňuje, že seznam obcí včetně dalších informací je uveden na hlavní stránce webu české daňové správy a na vývěskách jednotlivých finančních úřadů.