Zakopat peníze pod jabloň a utíkat. „Lepší penzijko“ schytalo na sítích kritiku

Ministerstvo financí ČR poslalo do připomínkového řízení novelu zákona o doplňkovém penzijním spoření. Oznámení novinek se neobešlo bez řady reakcí veřejnosti na sociálních sítích.
Co se dozvíte v článku
Jak jsme psali, návrh, který ve středu 3. června představili premiér Andrej Babiš a ministryně financí Alena Schillerová, cílí na téměř čtyři miliony současných klientů penzijního spoření i všechny budoucí účastníky systému. Změny se soustředí na tři hlavní oblasti – podporu mladých střadatelů, výhodnější investování a snížení poplatků.
Strach z rozkradení i vzpomínky na 90. léta
Největší změny shrnula Alena Schillerová ve videu zveřejněném na jejím facebookovém profilu i profilu Ministerstva financí ČR.
Pod příspěvkem se objevila spousta komentářů s různými názory. Zatímco někdo za návrh děkuje a drží palce, někteří jsou skeptičtí nebo mají otázky.
Právě vy jste vládou bank, inflace a nesmyslného dluhu, který zaplatíme všichni. Sebrali jste lidem přímé podpory a tady se chvástáte a vše jako vždy rozfrcáte, myslí si jeden z komentujících.
To je zas výkřik… A stejné bláboly… Od státu nikdo nikdy nic nedostal, ani nedostane… Vždycky se na to skládají daňoví poplatníci, přidává další. Jiná žena přichází se vzpomínkou:
Nic proti, ale něco podobného nám říkali v devadesátých letech… Tedy skoro to samé… A tak jsme spořili a spořili… A výsledek všichni známe…
Vynořilo se také několik komentářů s otázkami jako například:
Uvědomujete si, že jste právě řekla: Lidi spořte si, protože vám vláda žádný důchod nedá?,
Tak opravdu si myslíte, že při dnešním stavu veřejných financí si můžeme dovolit dotovat „penzijko“ dvojnásobnými příspěvky „od státu“? Vždyť si na to musíme půjčovat za ne zrovna nízký úrok nebo
Jak jako lepší důchody pro miliony Čechů? Díky vám budou důchody naopak horší. Penzijko není důchod. Další komentující se ptá, kde to Alena Schillerová žije s tím, že lidé nemají ani na nájem.
Já tam budu šetřít a oni to rozkradou, doplňuje s mnoha vykřičníky.
Alena Schillerová ve videu zmiňuje bývalou vládu, na což se také objevují reakce. Jedna z nich zní:
Vždyť jste vládli před Fialou osm let, proč jste už tehdy něco podobného nedělali? A tohle směřuje k faktu, spoř si už od deseti do 67. Jinak nemáš šanci na solidní důchod.
Můžu se zeptat, proč se furt navážíte do opozice? Vládnete už půl roku a furt slyším jen o opozici a podobné řeči. Ale to už asi bude furt stejné od Alenky hranolky no, přidává další uživatel. Jiná uživatelka také upozorňuje na kopnutí si do Fialy a dotazuje se:
Copak on penzijka zavedl? Nevládli jste tak náhodou před ním 2 volební období vy? A mimochodem není to celé návrh Pirátů?
Jako leták od Providentu
Na svém twitterovém účtu politička kromě stejného videa zveřejnila i infografiku týkající se Lepšího penzijka, jak jsou změny označovány.
8 700 Kč měsíčně jako přilepšení k důchodu? Ano, tohle je lepší penzijko 👍 O 6 000 Kč více než dnes, a to díky kombinaci třech super výhod.— Alena Schillerová (@alenaschillerov) June 3, 2026
Nezáleží, u které penzijní společnosti jste. Tyhle změny budou platit pro každého z vás, kteří penzijko máte nebo ho teprve plánujete 😉 pic.twitter.com/Ofw805J67t
I zde se objevily desítky reakcí.
Podzim 2026: Státní dluh ČR atakuje hranici bilion korun, uvádí jeden tweet.
To je ptákovina, ty procenta výnosů jsou vycucané, a lidé nad 40 let už nikdy na tu částku nedosáhnou. Připomíná mi to šmejdy, dodává uživatel.
Nevolil jsem Vás a volit ani nebudu, ale za tohle tleskám, přidává jiný. Podobně to vidí i další komentující, který pochvalu plánuje, až uvidí zákonnou úpravu a kontrolu penzijních společností, jak to obcházejí…
I přes to vás volit nemohu, podotýká ve svém příspěvku.
Řada uživatelů poukazuje na malé písmo na zveřejněném materiálu.
A vy to malé písmo přečtete? Co to je za šmejdské praktiky prodejců hranolek? A jak máme věřit, že zase zákony nezmeníte? Tyhle zkušenosti s komunisty už máme, uvádí komentující. Další také všem doporučuju přizoomovat a přečíst si malé písmo na spodku podle něj úžasné grafiky.
Předpoklad, že akcie porostou od 7,5 % p.a. je skutečně hyperoptimistický, myslí si.
Jsem myslel, že vládní návrhy zákona by měly být tak srozumitelné a jednoduché, že nebudou potřebovat vysvětlovat podmínky drobným textem. To je jak leták od Providentu a podobných pastí na peníze, zmiňuje další tweet. I podle jiného uživatele to
s tím malým textem pod lákavým sdělením profitu to vypadá hůř, jak reklama pochybné bankovní společnosti…
Jak už to tak bývá, mezi reakcemi nechyběly ani humorné obrázky jako například tento v odpovědi na zmíněný tweet:
June 3, 2026
Vláda bank nebo vabank?
Už před oficiálním představením novinek o penzijním spoření Alena Schillerová na svém Twitteru sdílela článek o nich s komentářem, že chystají něco velkého a nejsou vláda bank jako ta minulá.
Největší změny v penzijku a jeden z největších porevolučních posunů vpřed zároveň. Samozřejmě 100 % ve prospěch milionů lidí a s minimálními finančními nároky na stát, uvedla.
Na to zareagovalo také mnoho lidí, mimo jiné i ze současné opozice.
Když ti Alena Schillerová na Xku začne tónem instagramové influencerky slibovat, že pro tebe ‚chystá něco velkého‘ v oblasti tvých celoživotních úspor, je čas vybrat hotovost, zakopat ji na zahradě pod jabloň a předstírat, že žádný důchodový věk neexistuje, myslí si jiný uživatel. A další glosuje:
Tak přesně takhle začínají svoje představení prodavači hrnců a vysavačů…
Ehm. Vy nejste vláda bank? Co zelená úsporám která se stává eldorado pro banky. Stát bude bankám doplácet úroky za lidi. Asi z toho horka blouzníte, píše v příspěvku uživatel sociální sítě X.
Ne, vy nejste “vláda bank”. Vy jste vláda vabank, politická divize holdingu Agrofert, přidal Vít Rakušan. Podle Jana Skopečka snahou zrušit změny v penzijním systému, které zavedla předchozí vláda ve snaze čelit demografickému trendu, jsou především vláda populistů. Podle něj každý rozumný ekonom a mezinárodní instituce vědí, že ty změny byly třeba a jsou pozitivní.
Vám je ale udržitelnost penzijního systému ukradená, neštítili jste se keců o okradení seniorů. Čím méně toho s penzemi uděláte, tím lépe. Rušení zavedených změn je špatně a úpravami “penzijka” to nenahradíte, dodal závěrem.