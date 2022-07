Zásady odpisování majetku v účetnictví a daních

Základní zásady odpisování majetku

Podnikatelé by měli rozlišovat rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy. Zatímco účetní odpisy vyjadřují opotřebení majetku v korunách, daňové odpisy umožňují snižovat základ daně prostřednictvím postupného uplatňování vstupní ceny majetku jako daňově uznatelných výdajů nebo nákladů. Účetní odpisy jsou potom regulovány účetními předpisy, zejména zákonem o účetnictví, prováděcí vyhláškou k zákonu o účetnictví a českými účetními standardy. Daňové odpisy jsou upraveny v zákoně o daních z příjmů.

Uplatněním odpisů jako daňově uznatelných výdajů dochází tedy ke snižování základu daně prostřednictvím zahrnutí části vstupní ceny majetku. Pokud poplatník pořídí majetek k ekonomické činnosti, může jej začít odpisovat ve chvíli, kdy majetek uvede do stavu způsobilého k užívání.

Aby mohl být majetek odpisován, stanovuje zákon o daních z příjmů základní pravidla, resp. zásady pro jeho odpisování. Vlastník majetku musí pro každý majetek stanovit způsob odpisování, a to v návaznosti na možnosti, které nabízí zákon o daních z příjmů. Zároveň platí, že způsob odpisování majetku nelze po celou dobu odpisování měnit a majetek může být odepsán maximálně do výše vstupní ceny, případně do zvýšení vstupní ceny. V některých případech musí nový vlastník pokračovat v odpisování původního vlastníka.

Daňové odpisy, na rozdíl od účetních, nejsou povinné a je tak na vůli poplatníka, zda je bude uplatňovat či nikoli. Poplatník také nemusí začít majetek odpisovat bezprostředně po jeho zařazení, resp. uvedení do užívání, ale až například v následujících zdaňovacích obdobích. Pokud je to pro poplatníka výhodné, může v některých případech i odpisování majetku přerušit a tím tak dosáhnout například optimalizace daňové povinnosti.

Kdo může majetek odpisovat?

K odpisování majetku je oprávněn tzv. odpisovatel. Zároveň platí, že hmotný majetek je oprávněn odpisovat vždy pouze jeden poplatník. Za odpisovatele je dle zákona o daních z příjmů považován:

Poplatník, který má k majetku vlastnické právo – tj. vlastník

Organizační složka státu příslušná hospodařit s majetkem státu

Státní příspěvková organizace, státní podnik nebo jiná státní organizace, která je příslušná hospodařit s majetkem státu

Příspěvková organizace ÚSC nebo dobrovolného svazku obcí (to platí u hmotného majetku, který byl předán zřizovatelem k hospodaření)

Dobrovolný svazek obcí (to platí u hmotného majetku vloženého členskou obcí)

Podílový fond, pokud je jeho součástí hmotný majetek

Svěřenský fond, pokud je jeho součástí hmotný majetek

Nástupnická obchodní korporace zanikající nebo rozdělované obchodní korporace při přeměně

Zákon o daních z příjmů však definuje další požadavky na odpisování majetku. Pokud by například prováděla osoba jiná než osoba odpisovatele technickou rekultivaci na pozemku, může tato osoba provádět odpisování majetku, pokud je k provedení rekultivace zavázána.

V praxi běžnou situací je odpisování majetku v případě úvěrového financování majetku. Zákon o daních z příjmů definuje, že pokud „při převodu vlastnictví hmotného movitého majetku v důsledku zajištění dluhu převodem práva na věřitele může tento majetek odpisovat původní odpisovatel, pokud uzavře s věřitelem smlouvu o výpůjčce tohoto majetku na dobu zajištění dluhu převodem práva“.

Další poměrně častou situací je takový stav, kdy je majetek používán jen zčásti k ekonomické činnosti. Typicky se jedná o vozidla využívána jak k podnikání, tak k soukromým účelům. Pokud je poplatník povinen použít krácený výdaj na dopravu, krátí také poměrnou část odpisů a odpis uplatní ve výši 80 % odpisu majetku.

Který majetek je vyloučený z odpisování?

Ne však všechen hmotný majetek může být odpisován. Zákon o daních z příjmů taxativně vymezuje hmotný majetek, který je z odpisování vyloučen. Jedná se například o tento majetek:





Bezúplatně převedený majetek podle smlouvy o finančním leasingu (pokud výdaje související s pořízením nepřevýší 80 tis. Kč)

Umělecká díla, která jsou hmotným majetkem a nejsou součástí staveb a budov

Předměty muzejní a galerijní hodnoty

Movité kulturní památky a jejich soubory

Méně se vyskytujícím majetkem, který je vyloučen z odpisování, je například pěstitelský celek trvalých porostů s dobou plodnosti delší než tři roky, jež nedosáhl plodonosného stáří nebo hydromeliorace do dvou let po jejím dokončení.

Uplatňování poměrné části odpisů

Pokud poplatník používá hmotný majetek k ekonomické činnosti jen zčásti, tedy využívá jej i ke své soukromé spotřebě, nemůže si poplatník uplatnit odpisy v plné výši. Pokud by se jednalo o vozidlo, které je zčásti využívané pro soukromé a zčásti pro ekonomické činnosti a poplatník je povinen uplatnit krácený paušální výdaj na dopravu, uplatní i poměrnou část odpisů majetku. V takovém případě bude poplatník uplatňovat pouze 80 % odpisu majetku.

Pokud by se jednalo o jiný majetek, který je zčásti využíván k ekonomickým a zčásti k soukromým účelům, může poplatník uplatnit jen takovou výši odpisů, resp. její poměrnou část, v jaké je majetek využíván. Pokud by se jednalo například o budovu, uplatní poplatník výši odpisů například v návaznosti na využití plochy budovy.

Druhy daňových odpisů

Zákon o daních z příjmů nabízí několik možností, jakými může odpisovatel majetek odpisovat. Nejznámější členění je však na rovnoměrné a zrychlené odpisy. Poplatník však může majetek odpisovat také časově nebo výkonově, případně využít mimořádných odpisů majetku. Než však majetek začne odpisovat, musí správně určit odpisovou skupinu majetku.