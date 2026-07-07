Změny od července 2026: Dávky, odvody OSVČ a nové povinnosti zaměstnavatelů

Změny, které přinese druhá polovina roku 2026, se týkají zejména převodu stávajících příjemců sociálních dávek na novou dávku státní sociální pomoci, snížení minimálních odvodů osob samostatně výdělečně činných či nových povinností zaměstnavatelů v rámci jednotného měsíčního hlášení.
Přechod na novou dávku státní sociální pomoci
Jak uvádí Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, jednou z nejvýznamnějších změn je pokračování zavádění nové dávky státní sociální pomoci, známé jako superdávka.
Stávající příjemci některých sociálních dávek přejdou na nový systém později, než se původně plánovalo. Změna se týká například:
-
přídavku na dítě,
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příspěvku na bydlení,
-
příspěvku na živobytí,
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doplatku na bydlení.
Přechod na novou dávku byl posunut z dubna na 1. července 2026, aby měl Úřad práce ČR více času na posouzení nároků a hladké převedení klientů do nového systému.
Dosavadní dávky budou do přechodu nadále vypláceny. První výplata superdávky stávajícím příjemcům proběhne v srpnu 2026.
OSVČ budou mít nižší minimální odvody na sociální pojištění
Osoby samostatně výdělečně činné, které vykonávají hlavní činnost, čeká snížení minimálního vyměřovacího základu pro sociální pojištění. Nově se základ sníží ze současných 40 % na 35 % průměrné mzdy. Praktickým důsledkem bude snížení minimálních záloh na sociální pojištění.
Pokud některé OSVČ během roku zaplatily vyšší zálohy podle původních pravidel, budou moci požádat o vrácení rozdílu, případně se částka zohlední při ročním vyúčtování pojistného.
Nové povinnosti při měsíčním hlášení
Další významná změna se týká zaměstnavatelů a zavádění jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele.
Od července 2026 mají zaměstnavatelé povinnost:
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přihlásit se do evidence zaměstnavatelů nejpozději dva pracovní dny před nástupem prvního zaměstnance,
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ve stejné lhůtě evidovat také jednotlivé mzdové účtárny,
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přihlašovat zaměstnance do evidence nejpozději před jejich nástupem do práce.
Zákon umožňuje využít také takzvané částečné přihlášení, kdy lze některé údaje doplnit později.
Výhodnější pravidla pro ženy při opakované mateřské
Nová úprava přináší větší ochranu ženám, které nastupují na další mateřskou dovolenou. Pokud by jim při narození dalšího dítěte vyšla nižší peněžitá pomoc v mateřství než u předchozího dítěte, použije se výhodnější výpočet z předchozí mateřské.
Rozšiřuje se také okruh žen, které mohou mít na dávku nárok, i když už v době nástupu na další mateřskou nejsou zaměstnané nebo nejsou účastné nemocenského pojištění. Podmínkou bude zejména splnění předchozí doby účasti na nemocenském pojištění a narození dalšího dítěte do čtyř let od narození předchozího dítěte.
Nová pravidla pro evidenci zaměstnanců a nehlášenou práci
V souvislosti s jednotným měsíčním hlášením zaměstnavatele se mění také pravidla evidence zaměstnanců a nelegální práce.
Novela upravuje:
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povinnosti zaměstnavatelů při evidenci pracovníků,
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pravidla pro odhalování nehlášené práce,
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související přestupky a sankce.
Nově může v některých případech zaniknout odpovědnost za přestupek, pokud zaměstnavatel zaměstnance dodatečně řádně zaeviduje.
Známe koeficienty pro výpočet minimální mzdy v letech 2027 a 2028
Vláda stanovila koeficienty, podle kterých se bude v dalších letech vypočítávat minimální mzda. Koeficient určuje vztah minimální mzdy k očekávanému vývoji průměrné mzdy v ekonomice.
Konkrétní částka minimální mzdy pro roky 2027 a 2028 bude zveřejněna později samostatným oznámením Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.