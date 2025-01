Značku založila na popud svých synů. Ti jí pomáhali prodávat první oblečení

Bez zkušeností v oboru by nezačala

„V hadrách“, jak sama říká, se Drahomíra pohybuje celý život. Vystudovala oděvní průmyslovku a po ní se živila vždy jen šitím oděvů. Pracovala také jako mistrová v OP Prostějov. Ke vzniku vlastní značky ji přivedli její dva synové, v té době na vysoké škole. Byli podnikaví, chtěli něco dělat. To, že jsem založila tuto firmu, bylo v podstatě na jejich popud, přiznává.

Začátky byly těžké. Půjčila si 200 000 korun, koupila pár starých šicích strojů, několik rolí látek a rodinný tým se mohl pustit do práce. Něco jsem ušila a synové to prodávali. Kdyby nepřišly další objednávky, asi bychom zase rychle skončili, vzpomíná zakladatelka. Naštěstí se oblečení líbilo a prodávalo. Firma poměrně rychle rostla, po půl roce měla již 15 zaměstnanců. Všechny náklady musely být kryty z tržeb, což nebylo jednoduché. Byly to nervy, ale věděla jsem, že to nesmím vzdát, říká Drahomíra. Její zkušenosti a odhodlání jí pomáhaly překonávat všechny překážky. Neměla jsem vizi, prostě jsem do toho šla s tím, že chci něco dokázat, doplňuje.

Kvalita a pohodlnost jako pilíře úspěchu

Od samého počátku stavěla značka Draps na kvalitě a pohodlnosti svých výrobků. Tyto hodnoty zůstávají hlavními prioritami i dnes. První kolekce oblečení byla určená na sport. Kalhoty a bolerka si rychle našly cestu ke spokojeným zákaznicím. Drahomíra se snažila obohatit své výrobky o originální prvky, které by je odlišily od běžné nabídky na trhu. Uvědomovala si, že s uniformními produkty by konkurenci nepřekonala. V té době bylo sportovní oblečení šité bez kapes, takže jsem například přidala kapsu na zadní část kalhot nebo vytvořila jiné specifické detaily. Vždy jsem usilovala o to, aby měl každý kousek něco výjimečného, vysvětluje.





Dnes už kolekci tvoří z převážné části fashion móda pro každodenní nošení. Kromě stále nejdůležitější kategorie, kterou jsou kalhoty, je tak v nabídce celá řada šatů, halenek, sukní či kabátů. Značka se zaměřuje především na ženy středního věku a starší, a proto se snaží pochopit, co tento segment zákaznic preferuje. Ví, že pohodlí je pro ně klíčové, a proto je kladen velký důraz na materiály a jejich zpracování.

Firma pravidelně naslouchá zpětné vazbě svých zákaznic a zohledňuje jejich přání. Proto také sortiment zahrnuje i větší velikosti, které bývají na trhu nedostatečně zastoupeny. Naší prioritou je kvalita: jak materiálů, tak samotného zpracování. Chceme, aby oblečení vydrželo ne jeden rok, ale několik let. A aby si zachovalo svůj vzhled a neztratilo barvy ani po delší době používání, zdůrazňuje Drahomíra Pisková.

Moderní technologie a materiály

Drahomíra začínala svou kariéru na starších šicích strojích, které byly často poruchové a také poměrně náročné na obsluhu. Dnešní moderní stroje umožňují podle ní mnohem lehčí a rychlejší práci, a proto, jak s úsměvem poznamenává, už dnes ve firmě žádný z těch původních strojů nenajdeme. Jedinou výjimkou je historický šicí stroj značky Lada, vystavený jako připomínka minulosti ve vestibulu firmy.

Spolu s technologickým pokrokem se výrazně vyvíjejí i materiály. Draps pravidelně čerpá inspiraci a vybírá látky na mezinárodních výstavách v Německu, kde se setkávají výrobci z celého světa. Ačkoliv se módní trendy často vracejí, moderní materiály jsou dnes mnohem lehčí, jemnější, ale bohužel i dražší. Pandemie covidu navíc přinesla nejen nárůst cen, ale i úpadek mnoha kvalitních výrobců. Stále musíme hledat nové dodavatele a materiály, které nám umožní zachovat kvalitu i jedinečnost našich výrobků, uzavírá Drahomíra s odhodláním.

Kolekce s předstihem a exkluzivitou

V Drapsu vznikají nové kolekce dvakrát ročně, jejich příprava začíná výběrem materiálů na mezinárodních výstavách. Následně se Drahomíra společně se svým týmem návrhářek podrobně zabývá každým vybraným materiálem a hledá možnosti jeho využití. Při návrzích se klade důraz na technologickou proveditelnost, vhodnost pro pásovou výrobu a univerzálnost modelů, aby slušely nejen štíhlým modelkám, ale i ženám různých postav. Tvoříme v kolektivu a vždycky to nějak vyjde. Výroba kolekce je každodenní proces, který nás baví a těší, uvádí.

Týmová spolupráce při návrzích vyvrcholí schvalovacím procesem, během něhož jsou všechny modely předvedeny širšímu publiku. Získané reakce pomáhají určit, které návrhy se dostanou do finální podoby. Poslední slovo má ovšem vždy sama Drahomíra. Příprava kolekcí je pro laika možná až nečekaně dlouhý proces. Musíme vybrat materiály, vytvořit a otestovat vzorky, nafotit je, připravit katalog. To vše probíhá zhruba rok před uvedením kolekce na trh, vysvětluje Drahomíra Pisková.

Tvorba nových kolekcí vyžaduje nejen kreativitu, ale i schopnost předvídat trendy. Je to trochu jako sázka do loterie, přiznává a dodává: Někdy vytvoříme větší množství modelů, které se nakonec neprodávají, jindy je naopak poptávka větší, než jsme očekávali. Přesto se nám většinou daří odhadnout, co bude úspěšné. Pro minimalizaci rizika se raději vyrábí menší série, které lze v případě potřeby došívat. Firma se snaží, aby sklady zůstaly ideálně naplněné a výroba byla co nejefektivnější.

Kolekce nedělají v Drapsu nijak velké, čímž svým zákaznicím poskytují jedinečnost a exkluzivitu. Oblečení z jejich dílny je navrženo tak, aby ženy měly jistotu, že jen zřídkakdy potkají někoho ve stejném modelu. Drahomíra Pisková zdůrazňuje, že kdyby se výroba měla přesunout do zahraničí, byla by firma nucena vyrobit tisíce kusů od jednoho střihu. V Drapsu však zůstávají věrní limitovanému přístupu a od jedné fazóny vytvoří jen desítky, maximálně nižší stovky kusů, které se pak prodávají nejen v České republice, ale také na Slovensku a v Německu. Ve velkovýrobě by se tento koncept vytratil a oblečení by ztratilo svůj výjimečný charakter, který zákaznice tolik oceňují.

Pohled do budoucnosti

V současnosti má firma Draps několik desítek zaměstnanců, většinu z nich tvoří švadleny a další výrobní profese. K šicímu stroji tak už zakladatelka firmy neusedá. Nadále ale zůstává neodmyslitelnou součástí návrhářského procesu, který ji stále naplňuje. Navrhování realizujeme společně s kolektivem. Jsem zapojená do všeho, co se tvoří. Mám také přehled o tom, co se ve firmě děje, sleduji výrobu, navštěvuji dílny,. A to mě opravdu baví. Nedokážu si představit, že bych byla mimo tento svět, přibližuje. Zároveň dodává, že si svou práci užívá natolik, že nemá žádnou neoblíbenou činnost. Práce ji zkrátka vždy těšila.

Jejím hlavním cílem je udržet firmu v současné podobě, zajistit, aby oblečení oslovovalo stále více zákazníků a líbilo se. To je to nejdůležitější, zdůrazňuje. Dalším přáním je zvýšit povědomí o značce, protože jako oděvní firma nemají takové prostředky, aby si mohli dovolit rozsáhlé reklamní kampaně. Paradoxně i v rodné Olomouci je stále mnoho lidí, kteří značku neznají, přestože zde firma sídlí. Naším přáním je, aby se o nás dozvědělo ještě více lidí, kterým by pak naše oblečení dělalo radost, uzavírá Pisková.

