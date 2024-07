Zvažujete rekvalifikaci? Zjistěte, jak na to

V současné době se hodně řeší nezaměstnanost. Rekvalifikační kurzy jsou jedním ze způsobů, jak s ní bojovat.

Co si nejprve ujasnit?

Jak jsme dříve psali, při výběru kurzu či školení mohou jako vodítko posloužit odpovědi na následující otázky:

Co od kurzu očekávám? (Například: odpovědi na aktuální otázky související se změnami v daních, legislativě apod. Nebo naopak: rekvalifikaci, plnohodnotné vzdělání v oboru včetně získání titulu, mezinárodně uznávaný certifikát atd.)

Chci na výuku docházet nebo studovat formou e-learningu? (kde bude ovšem nabídka kvalitních kurzů v češtině velice omezená)

Chci studovat v českém, nebo cizím jazyce?

Jak dlouho chci studovat? (hodiny, dny, týdny, měsíce, roky)

Kolik chci do vzdělání investovat peněz?

Podle personální agentury ARWA Personaldienstleistungen je při výběru rekvalifikačního kurzu důležité zvážit několik faktorů:

Relevance kurzu pro váš kariérní cíl: Vyberte kurz, který vám poskytne dovednosti potřebné pro obor, ve kterém chcete pracovat.

Kvalita vzdělávací instituce: Zjistěte si reputaci poskytovatele kurzu a zda je akreditován.

Flexibilita: Pokud potřebujete skloubit studium s prací nebo osobním životem, hledejte kurzy nabízející večerní nebo víkendové studium nebo online možnosti.

Náklady: Zvažte svůj rozpočet a zjistěte, zda jsou k dispozici finanční podpory nebo stipendia.

Co je to rekvalifikace?

Podle ministerstva práce a sociálních věcí se rekvalifikací rozumí získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování nebo obnovování. Za rekvalifikaci se považuje i získání kvalifikace pro pracovní uplatnění fyzické osoby, která dosud žádnou kvalifikaci nezískala. Při určování obsahu a rozsahu rekvalifikace se vychází z dosavadní kvalifikace, zdravotního stavu, schopností a zkušeností fyzické osoby, která má být rekvalifikována formou získání nových teoretických a praktických dovedností v rámci dalšího profesního vzdělávání (§ 108 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů).

Kdo smí rekvalifikace provádět?

Jak připomíná na webu ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, smí rekvalifikace provádět pouze:

A) Zařízení s akreditovaným vzdělávacím programem (je udělována akreditace MŠMT).

B) Zařízení s akreditovaným vzdělávacím programem podle zvláštního právního předpisu (např. zák. č. 96/2004 Sb., zák. č. 108/2006 Sb.; akreditace uděluje ministerstvo, do jehož gesce spadá konkrétní právní předpis).

C) Škola v rámci oboru vzdělání, který má zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení, nebo vysoká škola s akreditovaným studijním programem podle zvláštního právního předpisu – rekvalifikace na celý obor nebo jeho část (v tomto případě není udělována akreditace MŠMT a rekvalifikace se realizují v souladu s vyhláškou č. 176/2009 Sb.).

D) Zařízení se vzdělávacím programem podle zvláštního právního předpisu (např. je udělována akreditace MŠMT k pořádání přípravných kurzů k závěrečné zkoušce, ale závěrečná zkouška se koná dle právního předpisu; v případě vyhlášky č. 77/1965 Sb., není udělována akreditace MŠMT a celá rekvalifikace se realizuje v souladu s právním předpisem).

Kde rekvalifikace najít?

Na webu ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je databáze udělených akreditací rekvalifikačních programů, ve které zájemci najdou informace o vzdělávacím zařízení, udělené akreditaci, především o pracovní činnosti, vstupních předpokladech, rozsahu hodin výuky a o tom, zda kurz vede k profesní kvalifikaci.

Zažádat o rekvalifikační kurzy lze také na úřadu práce

O rekvalifikační kurz je možné zažádat také na úřadech práce. Jejich seznam se nachází například na webových stránkách příslušných poboček. Například ve Vyškově nabízejí kurzy pro oblast gastronomie, pohostinství, podnikání, účetnictví, ostraha, strojírenství, svařování nebo počítačových dovedností. Termín se stanovuje podle zájmu klientů a situace na trhu práce. Zařazení klienta do rekvalifikace se řeší individuálně. Nabídka rekvalifikací a vzdělávacích kurzů je dostupná také přímo na webu Úřadu práce ČR, kde je možno mezi kurzy vyhledávat a zjistit o nich podrobnější informace.

Jak jsme již psali, rekvalifikační kurzy jsou určeny pro ty, kteří například uvažují o změně profese, chtějí si doplnit nebo zvýšit kvalifikaci či potřebují dovzdělat své zaměstnance.

Podmínky pro zařazení do rekvalifikačního kurzu:

být v evidenci Úřadu práce ČR jako uchazeč nebo zájemce o zaměstnání

mít odpovídající vstupní kvalifikační předpoklady pro daný rekvalifikační kurz a pro výkon profese, na kterou se rekvalifikuje (např. příslušný stupeň vzdělání, některé znalosti a dovednosti – záleží na typu rekvalifikace)

být zdravotně způsobilý/lá pro absolvování rekvalifikačního kurzu a pro výkon nové profese

rekvalifikace musí být potřebná – dosavadní kvalifikace uchazeče nebo zájemce o zaměstnání neumožňuje získání vhodného pracovního místa

rekvalifikace musí být účelná – po ukončení rekvalifikace je reálná šance získat zaměstnání.

Video: Jak na rekvalifikaci?

Jak je to s rekvalifikací a živnostenským listem?

Na základě rekvalifikace je možné požádat o živnostenský list (u volných živností samozřejmě není rekvalifikace nutná). Jak jsme informovali, záleží však na podmínkách, jaké jsou u konkrétní činnosti přesně vyžadovány – stačí-li doklad o vzdělání či rekvalifikaci nebo například je-li nutné ještě absolvovat (často i víceletou) praxi.

Je tedy nutné zjistit si v živnostenském zákoně (zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání v platném znění) všechny podmínky pro konkrétní živnost ještě před započetím rekvalifikace, případně věc konzultovat na živnostenském úřadě.

Rekvalifikace někdy probíhají přímo ve firmách

Společnost Alma Career ve svém magazínu uvádí, že rekvalifikace jsou ve firmách nejen trend, ale často jde o nutnost pro obsazení pracovních míst, u nichž je na trhu práce nedostatek lidí s potřebnou kvalifikací. Jsou také cestou k tomu, jak nepřicházet o schopné kolegy, když se činnosti mění pod vlivem digitalizace a automatizace.

Jako jeden z úspěšných příkladů zmiňují firmu Engel strojírenská specializující se na výrobu vstřikovacích lisů a konstrukcí strojů na zpracování plastů. Ta se rozhodla ještě více investovat do vzdělávání zaměstnanců a otevřela si při svém učňovském středisku svářecí školu, kde speciálně vyškolený svářecí instruktor zájemcům pomáhá rekvalifikovat se na jinou práci. Rekvalifikace je určená pro nové i současné zaměstnance, muže i ženy a uchazeči nepotřebují předchozí strojírenské vzdělání ani praxi. Absolventi mohou získat svářečský rekvalifikační kurz (v délce 4 týdnů) a rozšíření o zámečnické minimum, kde se naučí pracovat s materiálem, číst výkresovou dokumentaci a další potřebné dovednosti, které uplatní v provozu (celkem 2 měsíce).

Lucie Hudcovská, vedoucí rozvoje lidských zdrojů učňovského střediska Engel strojírenská, k tomu dodala, že většinou jsou to sami zaměstnanci, kteří přijdou s nápadem, že by chtěli změnit obor. Postup je pak podobný jako u nováčků – následuje pohovor, kterého se účastní jak mistři svařoven, tak svářecí instruktor, aby se zaměstnanec dozvěděl, co ho čeká a jak bude rekvalifikace i zaučení probíhat; nováčci se jdou také podívat přímo do výroby. Kdo se pro rekvalifikaci rozhodne, postupně se během ní profiluje na práci v rámové svařovně nebo ve svařovně slabého plechu. Po rekvalifikaci následuje další praxe už přímo na pracovišti, kde má k sobě zaměstnanec mentora, který mu se zapracováním pomáhá, doplnila.