2025: Unikátní přehled, jak okresní města mění koeficienty k dani z nemovitostí

Jaké jsou nyní koeficienty k dani z nemovitostí

Vzhledem ke změně zákona musela řada měst schválit pro rok 2025 novou vyhlášku ohledně koeficientů k dani z nemovitostí. Koeficientů je dnes hned několik:

základní koeficient (dle počtu obyvatel)

koeficient „1,5“ pro podnikatele a různé stavby typu garáží

místní koeficient

inflační koeficient

Co se mění od roku 2025?

Od roku 2025 končí koeficient 1,5, přičemž obce ale mají možnost pro podnikatele a další typy staveb, kterých se koeficient 1,5 týkal, zavést speciální místní koeficient. Další novinkou je, že od příštího roku už nelze snížit základní koeficient k dani, půjde jen o jednu kategorii zvýšit.

Změn doznal i místní koeficient, který lze nově stanovit 5 způsoby: pro celé území obce, jednotlivé katastrální území, jednotlivý městský obvod nebo městskou část, jednotlivou skupinu nemovitých věcí (např. rekreační budovy) a jednotlivou nemovitou věc. Pokud město stanoví více místních koeficientů, pro každou nemovitost se vždy počítá jen jeden.





Inflační koeficient

Od roku 2024 byl zaveden tzv. inflační koeficient, který má předejít situaci, kdy uvalovaná daň v průběhu času reálně klesá. Na zdaňovací období roku 2024 byl inflační koeficient stanoven na základě přechodných ustanovení zákona o dani z nemovitých věcí ve výši 1.

Inflační koeficient se vypočítává jako podíl bazického úhrnného indexu spotřebitelských cen za domácnosti k měsíci květnu roku předcházejícímu zdaňovacímu období a základu 100, přičemž se tento výsledek zaokrouhlí na jedno desetinné číslo směrem dolů. Referenčním měsícem pro určení inflačního koeficientu pro následující zdaňovací období je tedy vždy měsíc květen. Zároveň právní úprava zamezuje meziročnímu snížení inflačního koeficientu, v případě deflace zůstane koeficient stejný.

Vzhledem k tomu, že inflace letos poklesla, zůstane inflační koeficient i pro příští rok stejný a daň se tedy kvůli inflačnímu koeficientu nijak zvyšovat nebude a zůstane na úrovni 1,0.

Jak se změní koeficienty ve všech okresních městech

Server Podnikatel.cz sestavil velký přehled, jaké koeficienty budou platit ve všech okresních městech v roce 2025. Pokud vás zajímá srovnání s letošním rokem, klikněte na dané město v tabulce.

Obecný místní koeficient je vždy uveden pro obytné budovy a byty.

Kvůli změně výše daně přiznání podávat nemusíte

Lidé, kterým se kvůli rozhodnutí měst či obcí změnila výše daně, nemusí podávat nové přiznání k dani z nemovitých věcí. Přiznání totiž podávají jen ti poplatníci, u nichž došlo ke změnám, které jsou rozhodné pro vyměření daně. Typicky jde o situace, kdy poplatník nabyl nové nemovitosti, provedl nástavbu na domu nebo se změnila rozloha pozemku. Výši vyměřené daně se poplatníci dozví od finančního úřadu, který jim během května zašle daňovou složenku.

Informace o platbě a výši daně si lze také nechat zaslat e-mailem, kdy vám finanční úřad zašle před splatností daně informace o výši stanovené daně, výši nedoplatku/přeplatku a údaje pro placení daně včetně QR kódu, umožňujícího platbu daně prostřednictvím internetového bankovnictví nebo mobilních platebních aplikací. Pokud chcete tuto službu využít, musíte nejpozději do půlky března poslat finančnímu úřadu žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem. Žádost si můžete už nyní stáhnout na Podnikatel.cz. Poplatníkům, kteří službu využijí, pak již nebude zaslána složenka.

Jak a kdy daň zaplatit?

Samotná daň se platí každoročně vlastníkem nemovitosti, a to vždy dopředu. Právě do konce května se musí daň zaplatit. Pokud výše daně překročí hranici 5000 korun, lze ji rozložit do dvou stejně vysokých splátek. Zemědělci a chovatelé ryb mají termín do 31. srpna a do 30. listopadu, pro ostatní poplatníky daně platí termín nejpozději do 31. května a do 30. listopadu. V případě, že někomu vyjde daň na méně než 30 Kč, platit ji nemusí. Výjimku tvoří spoluvlastnické podíly na pozemcích, ze kterých se daň předepisuje vždy, a to v minimální výši 50 Kč, i kdyby vycházela nižší.

Už několik let se dá daň zaplatit také prostřednictvím SIPO (soustředěné inkasní platby obyvatelstva). Kdo chce skrze SIPO zaplatit, musí mít Českou poštou přiděleno spojovací číslo a na dané zdaňovací období mu musí být stanovena a předepsána daň na jeho osobní daňový účet. Dále musí vyplnit Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO a doručit na příslušný finanční úřad, a to nejpozději do konce ledna zdaňovacího období, od kterého má být daň prostřednictvím SIPO placena.

Video: Placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO

Autor: Finanční správa ČR YouTube / Zdroj: YouTube

Dokdy se podává přiznání

Ten, kdo musí podat přiznání, má čas do 31. ledna 2025. Penále činí 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daně (maximálně 300 tisíc korun). Lze se navíc o několik dnů beztrestně opozdit. Pokuta se nepředepíše, pokud částka nepřekročí 1000 Kč.

