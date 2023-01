Absolutní hit pro seniory: Operátor jim nabízí neomezené volání za pár korun

Mobilní operátor GoMobil má v nabídce tarif pro lidi starší 60 let. Tarif ŠEDESÁT+ je absolutním hitem v nabídce neomezených volání do všech sítí.

Neomezené volání do všech sítí za 250 Kč

Pokud senior nepoužívá v mobilu internet, nebo jen v omezené míře, a příliš ani neposílá smsky, může se s tarifem dostat na atraktivní cenu. Neomezené volání do všech sítí bez volných SMS a internetu totiž vyjde u GoMobil na pouhých 250 Kč měsíčně.

Neomezené volání u jiných operátorů přitom vychází v průměru na dvojnásobek. GoMobil tak nabízí alternativu pro ty seniory, kteří často volají, ale o internet v mobilu nebo volné SMSky zájem nemají.

Jak prokázat, že mám na seniorský tarif nárok?

Tarif si mohou senioři vyřídit u GoMobil prostřednictvím zákaznické linky 799 505 505, stávající klienti mohou napsat na email podpora@gomobil, kam stačí poslat ofocenou kartičku zdravotní pojišťovny s požadavky, jak má být tarif nově nastaven. Přechod od jiného operátora vyřídí GoMobil sám, stejně jako to dělají i ostatní operátoři.

Jaká je nabídka pro seniory u ostatních operátorů?

Server Podnikatel.cz zkoumal nabídky i ostatních operátorů. Pro seniory nabízí zvýhodněný tarif ještě Vodafone. Za 299 Kč získá senior neomezené SMSky do všech sítí, internet s měsíčním objemem dat do 3GB a 250 minut do všech sítí. Neomezené volání do všech sítí pro seniory nenabízí.

Ve své nabídce má Vodafone pro seniory ještě jeden tarif, a to v podobě neomezeného volání pouze v síti Vodafone, ale do ostatních sítí si už účtuje 3 koruny za minutu. Takový tarif vyjde na 89 korun měsíčně. U tohoto tarifu však senior musí ještě počítat s tím, že za každou odeslanou smsku zaplatí 3 koruny a bude bez přístupu k internetu.





Jaká je nabídka neomezeného volání?

Nabídek na neomezené volání do všech sítí, kterou mohou využít i senioři, je spousta. Pokud už je senior zvyklý v mobilu používat jak internet, tak SMSky, je lepší nabídky pečlivě porovnávat. Server Podnikatel.cz proto sestavil žebříček nejvýhodnějších neomezených tarifů podle ceny, kde si lze jednotlivé parametry porovnat.

