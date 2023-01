OSVČ s paušální daní lehce dosáhnou na dávky, za příjem se jim stále počítá 18 900 Kč

Jak už server Podnikatel.cz informoval před několika měsíci, OSVČ s paušální daní dosáhnou poměrně snadno na příspěvek na bydlení (a další obdobné dávky, kde se testuje příjem). OSVČ sice dokládají svůj příjem daňovým přiznáním za předchozí zdaňovací období, pokud se však jedná o OSVČ s paušální daní, která přiznání nepodává, za příjem se jí pak počítá dle § 5 zákona o státní sociální podpoře fikce příjmů, a to ve výši 50 % z průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství.

Tato částka stále činí 18 900 Kč za každý měsíc rozhodného období. Podle sdělení MPSV (konkrétně č. 127/2022 Sb.) činí od 1. července 2022 polovina průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství 18 900 Kč. Tento předpis je stále platný v tomto znění, platí tedy částka 18 900 Kč, potvrdil serveru Podnikatel.cz Jakub Augusta, mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí.

§ 5 odst. 4 a 5 zákona o statní sociální podpoře

(4) Vykonává-li osoba podle svého prohlášení v rozhodném období samostatnou výdělečnou činnost, započítává se jí jako příjem z této činnosti do rozhodného příjmu za každý měsíc

a) jedna dvanáctina příjmů uvedených v daňovém přiznání za kalendářní rok, který bezprostředně předchází kalendářnímu roku, do něhož spadá počátek období od 1. července do 30. června následujícího kalendářního roku, a to bez ohledu na to, kolik měsíců osoba ve zdaňovacím období samostatnou výdělečnou činnost vykonávala a zda tato činnost byla ve zdaňovacím období vykonávána jako činnost hlavní či vedlejší, nebo

b) částka stanovená podle odstavce 5, jde-li o poplatníka v paušálním režimu, není-li dále stanoveno jinak.

(5) Vykonává-li osoba podle svého prohlášení v rozhodném období samostatnou výdělečnou činnost jako hlavní činnost71), započítává se jí však jako příjem z této činnosti do rozhodného příjmu vždy nejméně částka 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství.