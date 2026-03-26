Podnikatel.cz  »  Zaměstnanci

Čeká nás změna času. Musí zaměstnanci napracovat hodinu z noční směny?

Jana Knížková
Včera
Doba čtení: 1 minuta
přidejte názor

Sdílet

Muž, který ukazuje na hodiny.
Autor: Podnikatel.cz s využitím DALL-E
Ilustrační obrázek
O víkendu si posuneme hodiny o jednu hodinu dopředu. Pro zaměstnance pracující v nočních směnách či o víkendech to znamená kratší pracovní dobu. Jak se změna času projeví na odměňování a je třeba ji napracovat?

V noci ze soboty 28. března 2026 na neděli 29. března 2026 se mění čas. Během přechodu se noc ze soboty na neděli zkracuje o 60 minut, hodiny se posouvají z 2:00 na 3:00. 

Zaměstnanci, kteří mají stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin, odpracují při této změně 39 hodin. Podle platných pravidel není nutné tuto hodinu napracovat. Stejně tak při prodloužené směně se nejedná o práci přesčas. Odměna zůstává stejná, pokud není dohodnuto jinak.

Jak změna času ovlivní odměňování

Důsledky se liší podle typu mzdy:

  • Měsíční mzda: hodina méně či více se nepromítá do výplaty.
  • Hodinová mzda: reálně odpracované hodiny se projeví ve výplatě, ale práce navíc se nepočítá jako přesčas.

Změna času se týká zejména zaměstnanců pracujících o víkendech a v nočních směnách, takže většina zaměstnanců své pracovní výkony nijak upravovat nemusí.

V následujícím článku nabízíme jednotlivé situace, kdy je na odměnu nárok a kdy naopak:

Plány na zrušení střídání času

Evropské státy původně plánovaly konec střídání času na rok 2021. Dohoda o tom, zda zůstat u letního nebo zimního času, stále není dosažena, a zrušení změny času tak bylo odsunuto. Dočasně tedy platí pravidla, že krátké nebo dlouhé směny nejsou považovány za přesčas.

Jste pro to, aby byla změna času zrušena?

Zobraz výsledek
Vstoupit do diskuse

Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

Témata:

Kvíz týdne

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte legendární československé retroznačky?
1/10 otázek
Spustit kvíz


Důležité změny

Důchodová reforma

Pro zaměstnavatele

Začínající podnikatel

Daňový portál

Užitečné nástroje

Zaměstnávání brigádníků a cizinců: vše se dozvíte na online školení 20.4.
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).