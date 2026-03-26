Čeká nás změna času. Musí zaměstnanci napracovat hodinu z noční směny?

V noci ze soboty 28. března 2026 na neděli 29. března 2026 se mění čas. Během přechodu se noc ze soboty na neděli zkracuje o 60 minut, hodiny se posouvají z 2:00 na 3:00.
Zaměstnanci, kteří mají stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin, odpracují při této změně 39 hodin. Podle platných pravidel není nutné tuto hodinu napracovat. Stejně tak při prodloužené směně se nejedná o práci přesčas. Odměna zůstává stejná, pokud není dohodnuto jinak.
Jak změna času ovlivní odměňování
Důsledky se liší podle typu mzdy:
- Měsíční mzda: hodina méně či více se nepromítá do výplaty.
- Hodinová mzda: reálně odpracované hodiny se projeví ve výplatě, ale práce navíc se nepočítá jako přesčas.
Změna času se týká zejména zaměstnanců pracujících o víkendech a v nočních směnách, takže většina zaměstnanců své pracovní výkony nijak upravovat nemusí.
V následujícím článku nabízíme jednotlivé situace, kdy je na odměnu nárok a kdy naopak:
Plány na zrušení střídání času
Evropské státy původně plánovaly konec střídání času na rok 2021. Dohoda o tom, zda zůstat u letního nebo zimního času, stále není dosažena, a zrušení změny času tak bylo odsunuto. Dočasně tedy platí pravidla, že krátké nebo dlouhé směny nejsou považovány za přesčas.