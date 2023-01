V jednom rozhovoru jste řekla, že první tři vteřiny řeknou o člověku strašně moc, co se do nich všechno vejde?

První dojem je velmi silný. Nejde o to, jestli má člověk na sobě trendové věci, je to to, co vás na něm zaujme – celkový obal, barvy, gesta, výraz, jestli vznikne sympatie, jestli máte chuť s ním promluvit nebo se chcete zdržet. Ovšem nelze soudit lidi na ulici. Ne vždy člověk řeší image, jsou i jiné životní situace, kdy toto téma jde stranou.

Jakou mají Češi pověst, co se týká celkového image?

Já to řeknu, já si myslím, že Češi jsou tak trošku „burani”, myšleno s nadsázkou. Samozřejmě je to mnohem lepší, než to bývalo, učí se, začínají pracovat na lepších postech, zakládají vlastní firmy. Člověk chce vyjadřovat nějaký názor. Dává najevo, že je informován, že se stará o to, co se ve světě děje, vnímá barvy. Na člověku poznáte jeho životní apetit.

Kdo by nám měl jít příkladem – veřejně známí lidé, kteří jsou na očích?

Všeobecně je to tak vnímáno. Osobně si myslím, že je lepší se nechat pouze inspirovat.

Vy zrovna nepatříte mezi ty, kteří se bojí říct nahlas svůj názor a přímo uvést konkrétní jména známých lidí, kteří by měli změnit svoji vizáž, nedělalo vám to nikdy problémy?

Co jsou to problémy? Jako problém vnímám starost o děti, zdraví apod. Jestli se někomu nelíbí moje názory, ať se neptá. Případně se s nimi přece nemusíte ztotožnit.

A neozvali se někdy a neřekli vám, tak nám ukažte, jak bychom podle vás měli vypadat?

Ne, to ani není cílem.

Můžeme blíže představit vaši profesi?

Já jsem vlastně umělecký make-up artist, stylistka, módní stylistka, hair-stylistka. O tom všem se dá říct, že je to vizážistika, protože je to vizuální záležitost, ale nerada se spojuju s dnešními trendy tzv. image makerů, kteří chodí po velkých firmách a dělají tam různé semináře a tzv. typologie.

Kolik je tu podle vás dobrých vizážistů?

To nevím, já ani nevím, jestli já jsem dobrá. Jsou fotografové, režiséři, klienti, kteří jsou se mnou spokojení, dojíždějí za mnou, spolupracuji s nimi několik let. S tím člověkem si musíte rozumnět, chápat ho, musí vám věřit, ale to neznamená, že jste dobrá. Já spolupracuji s celebritami, s lidmi z businessu, s kreativci, ráda dělám módu, ráda spolupracuji s top managery a vůbec s lidmi.

Co se všechno musíte učit, jaké trendy sledujete?

Ano, učit se musím – musím sledovat módní trendy, materiály, střihy a nové vzory. Vše se vyvíjí, architektura, design aut, nábytku a vůbec. Vše souvisí se vším.

Čím jste chtěla být, když jste byla malá?

Já jsem dělala tanec, kresbu, sport, ale to, že bych byla vizážistka, mě napadlo asi až v pubertě.





V souvislosti s výběrem školy?

Já jsem chtěla být návrhářka. Vždycky jsem měla ráda módu, ale také hudbu, tanec, dobré jídlo – estetično se pospojovalo, sport zase souvisí s kulturou těla.

Co jste studovala?

Střední uměleckoprůmyslovou školu, ale s návrhářinou a školními módními přehlídkami jsem nebyla spokojená vůbec. Nemělo to úroveň, nedosahovalo to toho, co jsem chtěla dělat. Můj otec žije 40 let v Americe a já jsem stále měla úmysly vzít do zaječích. Nakonec jsem to také udělala, ale jen na rok, vrátila jsem se hlavně kvůli dětem. Komunismus už tady nebyl, byla jsem tu zvyklá, ale zároveň se mi tady nelíbila úroveň, mentalita. Asi to je tím, že polovina mé rodiny nepochází z Čech. Ale zvykla jsem si tady, mám tu okruh přátel, děti se tu narodily, teď jsem tu spokojená.

Po škole jste odjela do Ameriky?

Hned po škole se mi narodily děti a s nimi jsem odjela do Ameriky, tam jsem si udělala kurzy make-upu, stylingu, hair-stylingu. Jen abych se přiučila nějakou technologii; jak se to dělá, jaké triky používat.

Co jste dělala v Čechách po návratu ze Států?

Začala jsem pracovat pro modelingové agentury, oslovily mě reklamní agentury, přišly sem zahraniční produkce, rozjelo se to nevídaně rychle a za dobré peníze.

A hned od začátku jste dostala volnou ruku?

Naprosto. Když viděli moji práci, zahraniční režiséři si přestali vozit sebou svoje vizážisty a najímali si mě. A dostala jsem peníze, které jsem chtěla.

Co jste dělala kromě spolupráce s agenturami?

Připravovala jsem módní přehlídky, editoriály a začala spolupracovat s celebritami.

Dneska máte svoje studio, kdy jste ho otevřela?

Před třemi roky.

Jak dlouho jste hledala vhodné prostory, jak je pro vás důležitá prestižní lokalita, aby jste byla hodně na očích?

Pro mě není tolik důležité být na očích, protože jsem dvanáct let dřela, abych vybudovala jméno a získala potřebnou praxi. Stačí mi dobrá atmosféra, hezké místo a možnost parkování.

Už se studio za ty tři roky zajelo?

Místo jsem našla poměrně rychle, tlačil nás čas. Během deseti dnů jsme s manželem a celým týmem studio zařídili, vybavili a tzv. postavili. Postupně, jak jsme vydělávali, jsme vše dozařizovali k obrazu svému. Dnes, po třech letech, jsem spokojená s tím, jak studio funguje.

Kdo má v Čechách vlastní vizážistku?

Kompletní vizážistku mají celebrity, mediálně známí lidé. Vizážistku vyhledávají lidé, kteří ji potřebují pro svoji profesi, stará se jim o šatník, protože jsou zaneprázdnění, nemají čas chodit po obchodech.

Kdy myslíte, že se začne říkat: K jaké chodíš vizážistce?

V zahraničí se to děje úplně normálně. Mí klienti mají také vlastní vizážistku, ať jsem to já, nebo holky ze studia - Kristýna a Denisa.

Jak se dá uživit prací vizážistky?

To záleží na tom, jak vám lidé důvěřují a jak máte široký záběr. Pokud děláte jenom reklamy, jsou to pětitisícové záležitosti, pokud děláte větší záležitosti, jako je image na klíč velkým firmám nebo promo značkám, je to už seriózní profese za seriózní peníze. Ale k takové práci se jen tak nedostanete, musíte nasbírat zkušenosti, abyste měla z čeho vycházet. Je potřeba mít skutečné know-how. Také je třeba vědět, že v prvním plánu by vám nemělo jít jen o peníze.

Je nutné ve vašem oboru pracovat v Praze?

Je tu více možností.

Kolik lidí zaměstnáváte?

Zaměstnávám tři lidi a další se mnou spolupracují externě.

Jak si umíte poradit s věcmi, které s podnikáním nezbytně souvisí, jako je vedení účetnictví, sledování nových zákonů, atd.?

Mám dobrou účetní. Pro PR a marketing mám zastupující firmu, ale celkově musím sama vědět,jak by měla firma fungovat.

Kolik času věnujete sama sobě, svým vlasům, pleti, výběru oblečení – svoji vizáži?

Tolik, kolik stihnu.

Vloni v červnu se vám narodil syn, jak jste si plánovala práci po porodu a jaká byla realita?

Třetí těhotenství jsem neplánovala, přišlo to spontánně. Děti se plánovat nedají, to se nehodí nikdy a zejména ne při mé profesi. Já nikdy nebudu sedět doma, v nečinnosti. Nikdy jsem své děti neodložila, neměla jsem chůvu, všude jsem je vozila s sebou, jezdil se mnou manžel nebo kamarádka. Dneska už nikam nejezdím s kufry v ruce, jezdí holky ze studia a já pracuji ve studiu a tam, kde to jde skloubit.

Kolik času věnujete práci?

To se nedá vymezit, pracuji stále, ale dovolenou a volné chvíle si dopřeji.

Našimi čtenáři jsou hlavně podnikatelé a manažeři, co byste jim radila, co se týká celkové image?

Takhle neporadím nic, je to velmi individuální a soukromá záležitost. Nemám ráda všeobecná pravidla.

Nakonec jsem si pro vás připravila malou anketu. Kdo je podle vás nejlépe oblékaný politik (politička), podnikatel(ka), moderátor(ka), zpěvák (zpěvačka), …?

Politiky nehodnotím. Podnikatelů máme celou řadu, jsou to manažerky z butiků v Pařížské ulici, manažerky z nadnárodních firem. Viděla jsem celou řadu úžasně stylových lidí. Z celebrit například: Anna K., Dara Rolins, Kateřina Průšová, Jiří Korn, Karolína Kurková, Marek Eben.

