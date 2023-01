František Valdman: České zákony si nevědí rady, kam zařadit vánoční stromek

Jak vás napadlo pěstovat vánoční stromky?

Pěstování vánočních stromků se věnuji už 12 let. Na myšlenku využít svažité louky na severních svazích k pěstování vánočních stromků mě přivedl jeden známý.

Jaké byly začátky vašeho podnikání, vždyť to trvá několik let, než stromek vyroste a dostane se k zákazníkovi?

Začátky byly náročné, neboť toto podnikání vyžaduje dlouhodobé počáteční investice a zisk přichází nejdříve za 5 let. Proto jsem finanční prostředky na toto podnikání ze začátku vydělával v zahraničí a zároveň se věnoval pěstování vánočních stromků.

Proč by si rodiny měly pořídit na Vánoce živý a nikoli levnější a trvanlivý umělý stromek?

Řezaný vánoční stromek je u nás dlouholetou tradicí a myslím si, že umělá atrapa ho nemůže v žádném případě nahradit. Mimo jiné mají stromky také pozitivní vliv na životní prostředí. Po dobu pěstování na plantáži poskytují stromky úkryt drobnému ptactvu, broukům a jiným drobným živočichům, také produkují životadárný kyslík, který naše civilizace značně spotřebovává.

Kolik vánočních stromků letos uříznete?

V letošním roce máme malou výnosnost z důvodu poškození stromků jarním mrazem. Budeme řezat zhruba 4000 ks stromků a stříhat cca 10 000 kg ozdobného chvojí.

Jaká je cesta od uříznutí stromku až ke konečnému zákazníkovi? Vyvážíte je i do ciziny?

Po uříznutí na plantáži jsou stromky zabaleny do speciální balící sítě, která je při transportu chrání před poškozením, poté jsou odvezeny z plantáže do skladu. Ze skladu putují stromky k obchodníkům, kteří prodávají stromky konečným zákazníkům. Maloobchodním prodejem jednotlivých stromků ani prodejem do zahraničí se nezabývám.

Jak vidíte budoucnost pěstování vánočních stromků?

Budoucnost je nevyzpytatelná, ale doufám, že tradice živého vánočního stromku nezanikne. Přírodní vánoční stromek podle mého názoru vytváří nepopsatelnou atmosféru Vánoc a vůně čerstvého jehličí je s Vánoci neodmyslitelně spjatá. Podle zkušeností ze zahraničí se s vyšší životní úrovní obyvatel zvedá zájem o živý vánoční stromek, tak doufejme, že tento trend bude pokračovat i u nás.

Jak dlouho strom roste? Dá se urychlit jeho růst?

Délka pěstování vánočních stromků závisí na druhu. Stromky se pěstují ze semene 2–4 roky ve školkách, potom se přesadí na plantáže, přičemž doba pěstování každého druhu je jiná, do výšky 180 cm naroste stromek ze semínka za:

jedle kavkazská – 10–12 let

smrk pichlavý – 10–11 let

smrk ztepilý – 9–10 let

borovice černá – 7–8 let

borovice lesní – 6–7 let

Délka růstu se ovlivnit nedá. Přihnojováním se dá ovlivnit pouze pěkný vzhled stromku. V průběhu pěstování je také nutno stromky tvarovat střihem a vyvazováním.

Zemědělci se děsí jednou sucha, potom zase přemíry dešťů, nejrůznějších nemocí a škůdců. Co je nebezpečné pro rostoucí stromek?

Při pěstování vánočních stromků musí být plantáž oplocena dostatečně vysokým plotem, a to z důvodu značných škod, které na stromcích dokážou způsobit srny a zajíci. Dalším nebezpečím je škodlivý hmyz, který poškozuje jehlice vánočních stromků. Problémy jsou také s houbovými chorobami.





Na kolika hektarech stromky pěstujete? Máte pozemky ve vlastnictví?

V současné době pěstuji stromky na 17 ha a úzce spolupracuji s kolegou, který má dalších 10 ha.

Setkáváte se i vy se zloději stromků?

V Česku se, jak všichni dobře víme, krade všude a všechno. Z toho důvodu je nutno plantáže hlídat.

Jaké procento tvoří stromky v kontejnerech?

Nejsem příznivcem vánočních stromků v kontejnerech, protože podle mého názoru stromek v kontejneru do teplého bytu nepatří, protože vlivem vysokých teplot v bytě stromek trpí a málokterý při návratu do venkovního prostředí přežije. Stromky v kontejnerech proto dodávám pouze do zahradnických center pro další pěstování v zahradách a parcích.

Co je největší brzdou vašeho podnikání?

Největším problémem pěstování vánočních stromků je protiřečení si českých zákonů, které neumí vánoční stromek nikam přesně zařadit. Sjednocení s evropskou legislativou, kde je vánoční stromek brán jako víceletá zemědělská rostlina, se asi v dohledné době nedočkáme.

Dalším velkým problémem je sehnat zaměstnance na sezónní práce.

Kolik lidí zaměstnáváte?

V tomto odvětví podnikání mám jednoho stálého zaměstnance a na sezónní práce najímám brigádníky.

Myslíte si, že koupí umělého stromku chráníte životní prostředí? Omyl! Podle testů vypracovaných na Vídeňské univerzitě bylo zjištěno, že k výrobě jednoho umělého stromku je spotřebováno tolik kyslíku, kolik vyprodukuje několik set živých vánočních stromků po celou dobu svého růstu.

Je ve vašem druhu podnikání velká konkurence? A jak se jí dá čelit?

Konkurence v pěstování vánočních stromků se stále zvyšuje, ale vypěstovat kvalitní vánoční stromek není tak jednoduché, jak se na první pohled zdá. Stromkům je potřeba se opravdu věnovat, a proto některá konkurence jak rychle vznikne, tak rychle zanikne. Já osobně využívám při pěstování stromků především dlouholetých zkušeností.

Jen z výnosů pěstování a prodeje vánočních stromků se asi uživit nedá, čím dalším se zabýváte?

Prodejem stromků by se teoreticky uživit dalo, ale je zde vysoké riziko poškození stromků, které představují rozmary přírody a samozřejmě i riziko napadení stromků zvěří, škůdci či houbovými chorobami. Je proto potřeba myslet na zadní vrátka a zabývat se i jiným oborem. V mém případě se jedná o výrobu strojů a zařízení pro pěstování a prodej vánočních stromků (tzn. balící sítě, balící zařízení, ořezávače kmínků, sázecí stroje apod.).

Nakonec nám dejte pár praktických rad – jaký stromek vybrat, jak ho uskladňovat před Vánoci, co dělat, aby nám doma dlouho vydržel a neopadal a jak ho zpracovat po svátcích.

Řezaný stromek:

V čase předvánočním je stromek třeba skladovat v chladném prostředí nejlépe postavený v nádobě s vodou, ale před tím je třeba odříznout malý špalíček na kmínku, zalepeného smolou, aby voda mohla ke stromku proniknout. Pokud máte na stromek stojan s vodou, musí kůra stromku dosahovat až do vody, tedy nesmí se ořezávat, stromek saje vodu pletivy pod kůrou. Po Vánocích stromek ostříháme a spálíme v kamnech nebo odneseme na sběrné místo.

Stromek v květináči:

Stromek přeneseme z venku do místa z vyšší teplotou 5–10 °C (sklep, garáž) a necháme ho tam několik dní, poté přeneseme na chodbu nebo do bytu do nevytápěné místnosti o teplotě 15–18 °C. Ve vytápěné místnosti v bytě je třeba stromek nechávat co nejkratší dobu a samozřejmě zalévat, ale pozor nepřelít. Po Vánocích stromek přenášíme v obráceném pořadí zpět a ponecháme až do jara v teplotě 1–5 °C. Ven stromek vyndáme až v období, kdy nehrozí pozdní mrazík. I přestože dodržujeme tento postup, někdy se stane, že stromek nepřežije, protože nezvládne rozdíl teplot.

Já bych do bytu doporučil řezaný vánoční stromek ve stojanu s vodou, a ten v květináči ozdobte a nechte na zahradě, balkóně či terase.