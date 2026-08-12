ČOIka opět zaostřila na e-shopy, porušení předpisů našla u většiny kontrolovaných

Celkem provedla ČOI (Česká obchodní inspekce) 103 kontrol v období od 1. dubna do 30. června. U více než 90 % kontrolovaných e-shopů našla pochybení.
Kontrolované e-shopy neuváděly, jak zboží reklamovat
Kontrolní akce je trvale zaměřena na plnění povinností prodávajících. Nejčastějším zjištěním bylo v 61 případech porušení povinnosti prodávajícího informovat spotřebitele o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění, tedy reklamace, společně s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit.
Dalším nejčastějším zjištěním bylo v 52 případech porušení zákazu používání nekalých obchodních praktik, Některé kontrolované e-shopy poskytovaly nepravdivé informace či informace uvádějících v omyl o výrobku, službě, ceně, servisu, prodávajícím, právech spotřebitele.
Porušení se týkalo i spotřebitelský recenzí
Dále v 19 případech se jednalo o klamavé opomenutí, protože prodávající či poskytovatel služby opomenul spotřebiteli poskytnout podstatné informace o výrobku či službě, nebo informace zatajil nebo je poskytl nejasně, nejednoznačně či nesrozumitelně. Z toho 16 případů se týkalo spotřebitelských recenzí.
Dalším často porušovaným ustanovením zákona o ochraně spotřebitele byl, kdy prodávající neinformoval žádným způsobem spotřebitele o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (ADR).
ČOI se zaměřuje na e-shopy, které už dříve mohly vykazovat problémy
Na základě porušení právních předpisů nabylo ve druhém čtvrtletí právní moci celkem 159 pokut v celkové hodnotě 4 878 500 korun.
Kontroly internetových obchodů patří k nejkomplikovanějším z hlediska časové náročnosti i z hlediska potřebných odborností inspektorů, říká František Kotrba, mluvčí České obchodní inspekce.
Ten upozornil, že ČOI se na základě prvotního screeningu zaměřuje na internetové obchody, které vykazují pravděpodobnost, že u nich dochází k nerespektování zákonných povinností jejich provozovatelů.
Výsledky kontrol tedy především poskytují informace o míře plnění právních povinností u podnikatelů, vůči kterým byly identifikovány konkrétní rizikové indicie, uzavřel Kotrba.