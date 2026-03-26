Podnikatel.cz  »  Zaměstnanci

ČSSZ spustí formuláře k podávání jednotného měsíčního hlášení

Jana Knížková
Včera
Doba čtení: 2 minuty
přidejte názor

Sdílet

MNladá žena v saku a bílé košili sedí u počítače, v rukách drží formuláře a pročítá je. Zřejmě úřednice.
Autor: Depositphotos.com
Ilustrační obrázek
Příští týden zpřístupní Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) nový systém pro podání Jednotného měsíčního hlášení (JMH). Systém nahradí až 25 různých hlášení jediným elektronickým podáním a sjednotí komunikaci zaměstnavatelů s úřady.

Nový systém je určen všem zaměstnavatelům a má zjednodušit administrativní procesy. Místo dosavadního podávání více různých hlášení postačí jedno elektronické měsíční hlášení, které je automatizované a sjednocuje informace pro státní instituce. 

Prioritou je, aby všichni zaměstnavatelé úspěšně zvládli přechod na nový systém ideálně v průběhu druhého čtvrtletí. Klíčem k úspěchu je vzájemná spolupráce a pochopení, nikoliv represe, uvedl František Boháček, ředitel České správy sociálního zabezpečení. 

Co připravit už nyní

Aby první podání proběhlo hladce, ČSSZ doporučuje aktualizovat seznam zaměstnanců a prověřit připravenost mzdového softwaru. 

Na ePortálu je služba „Seznam zaměstnanců“, kde lze ověřit, zda jsou v registru všichni pracovníci, doplnit chybějící a odhlásit ty, kteří už nepracují. 

Od začátku března tuto službu využilo již více než 115 tisíc zaměstnavatelů. Dodavatelé softwaru dokončují implementace pro podporu JMH, ale zaměstnavatelé, kteří software nepoužívají, mohou hlášení vyplnit přímo na ePortálu ČSSZ.

Zaměstnavatelé mají ještě čas

Do prvního ostrého podání zbývá ještě několik týdnů. Není nutné mít vše hotové právě k 1. dubnu. Zaměstnavatelé mají čas prověřit údaje o zaměstnancích a připravit své systémy tak, aby první hlášení proběhlo hladce a bez komplikací.

Registrace zaměstnance je základním krokem, bez kterého nebude možné pracovníka oficiálně zaměstnávat. Pokud zaměstnavatel tuto povinnost nesplní, vystavuje se riziku sankcí a zároveň nebude moci odesílat pravidelná měsíční hlášení.

Dotazník může ušetřit práci mzdovým účetním

Praktickým řešením je jednoduchý dotazník, který zaměstnanec vyplní už při nástupu do práce. Obsahuje všechny údaje potřebné pro registraci v systému JMHZ.

Stahujte dotazník zde: 

CF26

Dotazník zaměstnance

Mzdová účetní pak pouze přenese vyplněná data do svého mzdového softwaru. Následně lze registraci odeslat na Českou správu sociálního zabezpečení jedním exportem.

Díky tomu odpadá zdlouhavé ruční přepisování údajů a zároveň se výrazně snižuje riziko chyb, které by mohly registraci zkomplikovat. Pro firmy tak může dobře připravený dotazník představovat jednoduchý způsob, jak novou povinnost zvládnout bez zbytečné administrativy.

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

Témata:

Kvíz týdne

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte legendární československé retroznačky?
1/10 otázek
Spustit kvíz


Nejnovější články

Důležité změny

Důchodová reforma

Pro zaměstnavatele

Začínající podnikatel

Daňový portál

Užitečné nástroje

Zaměstnávání brigádníků a cizinců: vše se dozvíte na online školení 20.4.
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).