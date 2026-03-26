ČSSZ spustí formuláře k podávání jednotného měsíčního hlášení

Nový systém je určen všem zaměstnavatelům a má zjednodušit administrativní procesy. Místo dosavadního podávání více různých hlášení postačí jedno elektronické měsíční hlášení, které je automatizované a sjednocuje informace pro státní instituce.
Prioritou je, aby všichni zaměstnavatelé úspěšně zvládli přechod na nový systém ideálně v průběhu druhého čtvrtletí. Klíčem k úspěchu je vzájemná spolupráce a pochopení, nikoliv represe, uvedl František Boháček, ředitel České správy sociálního zabezpečení.
Co připravit už nyní
Aby první podání proběhlo hladce, ČSSZ doporučuje aktualizovat seznam zaměstnanců a prověřit připravenost mzdového softwaru.
Na ePortálu je služba „Seznam zaměstnanců“, kde lze ověřit, zda jsou v registru všichni pracovníci, doplnit chybějící a odhlásit ty, kteří už nepracují.
Od začátku března tuto službu využilo již více než 115 tisíc zaměstnavatelů. Dodavatelé softwaru dokončují implementace pro podporu JMH, ale zaměstnavatelé, kteří software nepoužívají, mohou hlášení vyplnit přímo na ePortálu ČSSZ.
Zaměstnavatelé mají ještě čas
Do prvního ostrého podání zbývá ještě několik týdnů. Není nutné mít vše hotové právě k 1. dubnu. Zaměstnavatelé mají čas prověřit údaje o zaměstnancích a připravit své systémy tak, aby první hlášení proběhlo hladce a bez komplikací.
Registrace zaměstnance je základním krokem, bez kterého nebude možné pracovníka oficiálně zaměstnávat. Pokud zaměstnavatel tuto povinnost nesplní, vystavuje se riziku sankcí a zároveň nebude moci odesílat pravidelná měsíční hlášení.
Dotazník může ušetřit práci mzdovým účetním
Praktickým řešením je jednoduchý dotazník, který zaměstnanec vyplní už při nástupu do práce. Obsahuje všechny údaje potřebné pro registraci v systému JMHZ.
Mzdová účetní pak pouze přenese vyplněná data do svého mzdového softwaru. Následně lze registraci odeslat na Českou správu sociálního zabezpečení jedním exportem.
Díky tomu odpadá zdlouhavé ruční přepisování údajů a zároveň se výrazně snižuje riziko chyb, které by mohly registraci zkomplikovat. Pro firmy tak může dobře připravený dotazník představovat jednoduchý způsob, jak novou povinnost zvládnout bez zbytečné administrativy.