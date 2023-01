Jarmila Jonáková: Cukrářství je řehole, brzdou jsou zákony

Pekařská a cukrářská výroba má u vás v rodině stoletou tradici. Můžete nás s ní seznámit?

Moji rodiče i prarodiče a dvě generace až do r.1860 byli pekaři a cukráři. Rodina Zatloukalova, ze které pocházela moje maminka, a rodina Nečackých, byly vyhlášené svojí kvalitou na Moravě. V roce 1950 ale byla firma rodičů znárodněna.

Proč jste se rozhodla pokračovat jen v cukrářské výrobě?

Cukrařina mě bavila. Můžete vymýšlet a pustit fantazii uzdu pro vytváření vyjímečných věcí. Je to obor, ve kterém jsem si byla jista, že ho umím.

S podnikáním jste začala krátce po listopadové revoluci, v roce 1991. Jaké byly vaše podnikatelské začátky?

Bylo to opravdu hodně náročné a hlavně vzpomínky na prvních deset roků podnikání mi vhání tak trochu slzy do očí. Měla jsem samozřejmě, jak jinak, úvěry s vysokou úrokovou sazbou, k tomu se přidala lidská závist, někdy i velká beznaděj a posléze nástup velkých supermarketů, které napomohly k ukončení malých a středních obchodů, kam jsme dodávali naše výrobky. Překonali jsme tyto problémy vytvořením nové kolekce výrobků, které dodáváme po celé ČR. Jsou to luxusní dorty a cukroví s vysokou kvalitou. Uživit se cukrářskou výrobou je někdy nad lidské síly. Vzhledem k tomu, že cukroví není denní potřeba jako pečivo, je velmi těžké vymýšlet a dokázat uspokojit zákazníka. Musí se opravdu vyrábět jen kvalitní zboží, které si nakupující oblíbí tak, že se rád vrací k výrobci s vysokou kvalitou, který ho nikdy nezklamal.

Mluvila jste o úvěru. Na co jste ho použila?

Na koupi budovy, auta s chladícím zařízením a nezanedbatelné byly režie jako elektrická energie a ostatní.

Zmínila jste, že začátky nebyly zrovna růžové. Jaké jste měla štěstí na výběr zaměstnanců?

Velmi důležité je mít zodpovědné zaměstnance, kteří vás nezklamou, na které se můžete spolehnout. V současné době mám šest zaměstnanců. Jsem ráda, že jsem dokázala vytvořit tento kolektiv, který je z odborníků a perfektních lidí. Jsme jedna velká rodina, máme velmi kladný vztah jak po pracovní stránce, tak i v pochopení v osobním životě.

Co vás na profesi cukrářky nejvíce baví?

Co mě baví na mé profesi? Snad se budu opakovat, ale baví mne neustálá každodenní touha vymýšlet něco nového, originálního pro spokojenost zákazníků.

Kolikrát jste si už řekla, že byste s tím nejraději „sekla“?

Samozřejmě i tato myšlenka rotovala v mém mozku. Byly doby, kdy jsem měla pocit, že už nemám tolik síly, abych všechno zvládla. Doba po povodni, dluhy a také můj věk. Pracovat několik let bez přestávky 14 hodin denně vám ubere optimismus a energii.

Co vás v práci nejvíce brzdí?

Jsou to některé zákony, které jsou dle mého názoru nejtvrdší v celé Evropské unii. Schvaluji přísnost v hygienických předpisech o zachování čistoty v provozech, ale každodenní kontrola a vedení zápisů v HCCP jsou někdy zbytečné zdržování a ztráta času.

Jaké předpoklady má mít dobrá cukrářka?

Dobrá cukrářka musí být především zodpovědná, pečlivá, ale hlavně musí mít fantazii pro svoji práci.





Jaké jsou vaše dlouhodobé plány? A máte v rodině následovníky, kteří by pokračovali v rodinné tradici?

Plány jsou…jen je realizovat! Samozřejmě chci i nadále vyrábět a nabízet jen ty nejkvalitnější výrobky, noblesní dorty, které budou krásné, ale i výborné po stránce chuťové.

Doufám, že firmu převezme moje nejstarší dcera. Zatím pracuje u mne jako ředitelka a získává zkušenosti pro převzetí obou firem.

Kde hledáte inspiraci pro vaše ojedinělé cukrářské výrobky?

Snad mám velkou fantazii. Vše kolem nás, co je krásné, se dá promítnout do mojí práce. Mám ráda jednoduché, ale přitom elegantní věci.

Máte své asistenty nebo si všechny výrobky připravujete sama – od zadělání těsta až po „třešničku na dortu“?

Většina návrhů je má. Samozřejmě jsme, jak už jsem zmínila, super kolektiv, takže každá rada, která je dobrá, se uplatní.“ Třešnička na dortu“ je jen nenápadná kontrola ukončené práce.

Zachovala jste si ruční výrobu. Proč?

Ruční práce dodává cukroví eleganci, pohled na toto cukroví je nedílnou součástí úspěchu pro prodej a spokojenost zákazníka. Žádný stroj ještě nedokázal nahradit zkušenou ruku odborníka.

Kdo vám upeče cukroví na Vánoce?

Moje výrobna! Byla by to snad ostuda, kdybych si nevěřila, že moje výrobky jsou ty, které budu mít na stole o vánočních svátcích.

Jak vy sama bojujete se sladkým? Kromě nezbytného ochutnávání jíte ráda sladké?

Opravdu bojuji. V mém věku se lehce přibírá, ale horší je hubnout. Samozřejmě, že neodolám, ale hlídám se.

Budete v budoucnu vyrábět i biocukrovinky?

Biovýrobky jsou v plánu na příští rok. V současné době vyrábíme vysoce kvalitní linecké pro diabetiky s umělým sladidlem.

Vídeň má Sachrův dort, je nějaký český specifický zákusek?

Sachrův dort je určitě výborný, ale našich výrobků, které určitě převyšují Sachra, je bezpočet.

Kam dodáváte svoje výrobky?

Dodáváme po celé ČR. Praha, Brno, celá Morava a v letošním roce i Vídeň.

Zúčastňujete se nějakých klání?

Klání snad ani ne, zúčastnili jsme se za ČR na evropském potravinářském veletrhu v Německu a na dnech ČR ve Švédsku. V loňském roce jsme získali od ministerstva pro místní rozvoj ocenění, a to „Certifikát jako nejlepší cukrárna r.2005 ČR“

Jaká byla vaše nejsložitější nebo nejkurióznější zakázka?

Výjimečné jsou dorty nad 40 kg, které jsou atypické a musí se kompletovat až na místě jim určené.

Kolik času věnujete práci?

Své práci věnuji v průměru 10 – 12 hod. denně. Je to opravdu velmi náročné a soukromý život jde tak trochu stranou. Bohužel nemám čas ani na 4 vnoučata. Díky, že moje děti jsou již velké. Mám samozřejmě přání, které nejde splnit – mít tak o 15 roků míň, abych mohla dokončit to, co jsem si předsevzala.

Jaké jsou vaše koníčky?

Když napíši, že koníčkem je moje práce, tak se to možná bude zdát někomu nadnesené, ale je to tak. Jinak ráda lyžuji, jezdím na kole a ráda se podívám na dobrý fotbal.

