Již za necelý měsíc nabude účinnosti novela vyhlášky o pracovnělékařských službách. Jde o další změnu důležitou pro zaměstnavatele i jejich zaměstnance. Bude využitelná jak v mimořádných situacích, tak při přeložení či převedení zaměstnance na jinou práci. Jde o novelu vyhlášky o pracovnělékařských službách číslo 449/2025 Sb., s účinností od 1. ledna 2026.
Co se dozvíte v článku
Náhradní postupy při vyhlášení nouzového stavu
Zcela novým ustanovením § 5a jsou stanoveny náhradní postupy, organizace a provádění pracovnělékařských služeb při vyhlášení nouzového stavu, stavu ohrožení státu, válečného stavu nebo při nařízení mimořádného opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku, jsou-li tyto stavy a opatření vyhlášeny pro celé území České republiky.
V rámci pandemie covid-19 patřila Česká republika mezi země, které nejrazantněji omezily poskytování pracovnělékařských služeb. Nové ustanovení jasně popisuje, že pracovnělékařské prohlídky nebudou v případě vyhlášení výše popisovaných stavů a opatření povinně realizovány a nevykonává se ani dohled na pracovištích. Poradenství je prováděno se zaměřením na konkrétní situaci ve vztahu k ochraně zdraví na pracovišti. Ovšem zajištění pracovnělékařských služeb může být i během trvání hlášeného stavu nebo opatření standardními postupy po vzájemné písemné dohodě mezi poskytovatelem pracovnělékařských služeb a zaměstnavatelem dále prováděno, a to s ohledem na ochranu zdraví zaměstnanců a povahu stavu nebo opatření s dohledem a případným poradenstvím na pracovištích.
Vstupní a mimořádné prohlídky
Upravuje se § 10 vyhlášky o pracovnělékařských službách, který popisuje další situace (kromě případů stanovených § 59 zákona o specifických zdravotních službách), kdy se provádí vstupní prohlídka. V souladu s vyhláškou se provádí za účelem zajištění, aby k výkonu práce v podmínkách s předpokládanou zdravotní náročností nebyla zařazena osoba ucházející se o zaměstnání, jejíž zdravotní způsobilost neodpovídá zařazení k předpokládané práci. Vstupní prohlídka se od roku 2026 provede vždy před změnou druhu práce.
Naopak mimořádná prohlídka v souladu s ustanovením § 12 vyhlášky o pracovnělékařských službách se provede při zařazení nebo převedení zaměstnance na jinou práci (nedochází-li ke změně druhu práce), pokud jde o práci vykonávanou za odlišných podmínek, než ke kterým byla posouzena zdravotní způsobilost zaměstnance. Odlišnými podmínkami se rozumí navýšení rizikových faktorů nejméně o jeden nebo jejich změna, popřípadě zařazení k výkonu rizikové práce.
Písemná žádost o dobrovolnou periodickou prohlídku
Ustanovením § 11 zmíněné vyhlášky je upravena frekvence pro provedení periodické prohlídky. Pokud jde o tzv. čistou kategorii první či druhou, je jejich provedení na bázi dobrovolnosti, tzn. pouze, pokud jsou zaměstnavatelem nebo zaměstnancem písemně vyžadovány. Důvodem změny je právní jistota a předcházení následným konfliktům mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, kdy jedna strana může tvrdit, že vyžadovala prohlídku a druhá bude oponovat, že ji nevyžadovala. Jednou z možností je vyhotovení záznamu, který zaměstnanec i zaměstnavatel podepíší.
Vyžadují se u vás periodické prohlídky pro čistou kategorii první a druhou?
Mimořádná prohlídka a přerušení práce
Mimořádná prohlídka se (mimo jiné) provádí, pokud byl výkon práce přerušen
- z důvodu nemoci po dobu delší než 8 týdnů, s výjimkou výkonu práce v kategorii první podle zákona o ochraně veřejného zdraví a nejde-li o práci nebo činnost, jejíž součástí je profesní riziko nebo nestanoví-li jiný právní předpis jinak,
- v důsledku úrazu s těžkými následky, nemoci spojené s bezvědomím nebo jiné těžké újmy na zdraví, nebo
- z jiných důvodů, nejedná-li se o důvody v bodech 1 a 2, na dobu delší než 6 měsíců, s výjimkou výkonu práce v kategorii první podle zákona o ochraně veřejného zdraví a nejde-li o práci nebo činnost, jejíž součástí je profesní riziko, nebo nestanoví-li jiný právní předpis jinak nebo nejedná-li se o přerušení výkonu práce z důvodu čerpání mateřské nebo rodičovské dovolené nebo neplaceného volna bezprostředně navazujícího na čerpání rodičovské dovolené.
Mimořádná prohlídka po ukončení přerušení výkonu práce se provede do 5 pracovních dnů ode dne nového započetí výkonu dosavadní práce. Třetí výše popsaný bod je od roku 2026 doplněn o dobu čerpání neplaceného volna bezprostředně navazujícího na čerpání rodičovské dovolené.
Úprava přílohy k vyhlášce
Změny neminou ani přílohu k vyhlášce (od roku 2026 označena jako příloha č. 1), kterou se u vybraných rizikových faktorů požaduje speciální vyšetření. Nově se rozsah vyšetření mění například u olova (kategorie 1, 2), chladové zátěže či celkové fyzické zátěže. Naopak se u posledních dvou zmiňovaných faktorů vypouští zátěžový EKG nad 50 let věku. U lokální svalové zátěže (kategorie 2) je nově zavedena povinná periodická prohlídka. Novým profesním rizikem u zahraničních uchazečů o zaměstnání v zemích s výskytem tuberkulózy statisticky nad 40 případů na 100 000 obyvatel je povinná vstupní prohlídka s rentgenem hrudníku.
Žádosti a posudky podle nových pravidel
V nové příloze č. 2 zmíněné vyhlášky je vzor lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k práci a v příloze č. 3 vzor lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k praktickému vyučování a praktické přípravě. Žádost o prohlídku bude muset nově obsahovat detailnější informace o pracovním zařazení, směnách, rizikových faktorech i době expozice.