Máme velké srovnání investičních úvěrů. Zjistili jsme, kdo nabízí nejlepší podmínky

Specifika investičního úvěru

Investiční úvěry řeší dlouhodobější perspektivu firmy. Jsou tedy určeny na pořízení či investici do dlouhodobého hmotného majetku, tedy staveb (včetně jejich pořízení či rekonstrukce), strojů a zařízení nebo jejich technologických souborů, dopravních prostředků a podobně. Podnikatelé nebo firmy je mohou využít také k pořízení nové technologie nebo na marketingové akce a propagační materiály. Oproti tomu jsou provozní úvěry určeny k financování oběžných aktiv, pohledávek a zásob, předzásobení materiálem či zbožím, na provozní financování výroby nebo jako finanční rezerva pro nenadálé příležitosti atd.

Na rozdíl od neúčelového úvěru získá klient u investičního úvěru nižší úrokovou sazbu v porovnání s provozními úvěry. Dalším rozdílem je, že investiční úvěry vyžadují spoluúčast klienta na nákladech projektu a také mají delší dobu splatnosti. Splácení je rovnoměrné a nejčastěji čtvrtletní. Jak dříve serveru Podnikatel.cz potvrdil Michal Teubner, specialista externí komunikace z Komerční banky, podle specifik projektu či oboru podnikání jsou zde občas používány i splátky nerovnoměrné, sezonní, progresivní či degresivní, místo čtvrtletních roční či měsíční a podobně. Délka investičního úvěru by měla kopírovat návratnost investice a tedy délku časového období, za které se prostředky vynaložené na investici vrátí ve formě příjmů.

Nabídka investičních úvěrů

V Bance CREDITAS je investiční úvěr určený k financování investičních potřeb, jako je pořízení dlouhodobého majetku nebo jeho modernizace, opravy či rekonstrukce. Dále je také možné refinancování závazků prokazatelně použitých k financování majetku či náhradě peněžních prostředků vynaložených na pořízení majetku, a to až do jednoho roku zpětně od data jejich prokazatelného použití. Výše úvěru je maximálně 50 milionů korun a zajištění je blankosměnkou s avalem skutečného vlastníka v kombinaci se zástavním právem k nemovitosti a zástavním právem k pohledávkám z běžného účtu klienta. Splatnost je pak až 25 let na základě doby životnosti konkrétně pořizovaného majetku.

Česká spořitelna nabízí tři typy investičních úvěrů: investiční úvěr na míru, neinvestiční úvěr a úvěr na nemovitost. Investiční úvěr na míru je vhodný na nákup strojů nebo na větší investice jako výstavba nové haly. Způsob zajištění a úročení je individuální, doba splácení je až 15 let a je zde možnost mimořádných splátek a také předfinancování dotační podpory. Neúčelový úvěr je vhodný pro podnikatele a firmy podnikající alespoň 2 roky s tím, že je poskytován na základě daňového přiznání a jeho výše může být bez zajištění až 2,7 milionu korun.

ČSOB označuje investiční úvěr jako malý úvěr pro podnikatele. Jeho výše je až 5 milionů, splatnost je až 8 let a čerpání úvěru je až jeden rok. U tohoto úvěru nemusíte mít vlastní finance.

Fio banka se zaměřuje na financování podnikatelských aktivit a nabízí produkty z oblasti provozního, investičního i projektového financování. Mohou tak podnikatele podpořit v jejich investičních projektech a pomoci s rozvojem podnikání. U všech úvěrů pro podnikatele je bez ohledu na jejich typ výše úvěru od 3 mil. Kč a doba splatnosti je obvykle 1 – 8 let, ale po dohodě i delší. Preferováno je v tomto případě ručení nemovitostí a jako doplněk akceptují ručení bonitními pohledávkami, movitým majetkem, případně zárukami nebo cennými papíry. Úroková sazba je vázána na tržní úrokové sazby PRIBOR či EURIBOR.

Profi úvěr je úvěr na cokoli od Komerční banky. Může tak být určený opravdu na cokoli, ale také na konsolidaci úvěrů, refinancování podnikatelských úvěrů na investice, oběžné prostředky, provozní potřeby, provozní financování obecně nebo právě na investice. K žádosti o podnikatelskou půjčku obecně je potřeba občanský průkaz a výsledky podnikání v podobě rozvahy, výsledovky a případně dalších dokumentů. Žadatelé o úvěr z řad podnikatelů, živnostníků, firem a specializovaných profesí mohou získat peníze ve výši pět milionů do pěti dnů.





V Raiffeisenbank je k získání investičního úvěru potřeba být podnikatelem nebo firmou s ročním obratem od 300 tis. do 50 mil. Kč, předložit jedno platné daňové přiznání za minulé účetní období, výsledovku a potvrzení o bezdlužnosti na daních a sociálním pojištění. Banka uvádí, že při posuzování bonity zohlední i obraty na podnikatelských účtech u jiných bank Tento investiční úvěr na rozdíl od neúčelových úvěrů nabízí nižší úrokové sazby a delší dobu splatnosti, která může být až 15 let.

Investiční úvěr podnikatelům a firmám nabízí také Trinity Bank. Ten je určený na pořízení hmotného nebo nehmotného investičního majetku za účelem rozvoje podnikání. Získané finanční prostředky lze také použít na podnikatelské aktivity přímo spojené s danou investicí nebo na refinancování dříve poskytnutých investičních úvěrů. Tato instituce připravuje úvěry na míru na základě individuálních požadavků.

V UniCredit Bank si podnikatelé mohou vybrat ze dvou investičních úvěrů: Mikro PRESTO Business a PRESTO Business. První z nich je financování bez velkého papírování, není zde nutné dokládat účel, daňové přiznání, bezdlužnost ani zajištění a je tak určen i pro klienty bez podnikatelské historie. Limit je 30 000 až 250 000 Kč a splatnost až pět let. PRESTO Business představuje financování investice s nízkou úrokovou sazbou a je až ve výši 2 500 000 korun. Úroková sazba je od 9,9 % p. a. a je garantovaná po celou dobu splácení úvěru, tedy až pět let. Čerpání úvěru je na běžný účet a je zde nutné doložit jedno daňové přiznání.

Přehled parametrů investičních úvěrů

Instituce Název produktu Výše úvěru Splatnost úvěru Úroková sazba Banka CREDITAS Investiční úvěr až 50 mil. Kč až 25 let individuální Česká spořitelna Investiční úvěr na míru neuvedeno až 15 let individuální ČSOB Investiční úvěr až 5 milionů až 8 let individuální Fio investiční financování od 3 do 540 mil. Kč 1–8 let individuální Komerční banka Profi úvěr až 5 milionů 7 let od 7,9 % Raiffeisenbank Investiční úvěr Do 3 mil. Kč bez zajištění nemovitostí 1–15 let individuální Trinity Bank Investiční úvěr individuální individuální individuální UniCredit Bank PRESTO Business až 2 500 000 Kč až 5 let od 9,9 %

Poplatky spojené s investičními úvěry

U investičních úvěrů je pravidelným poplatkem ten za správu úvěru a dále si podnikatelé připlatí za posouzení a vyhodnocení žádosti o úvěr a případně také za jeho poskytnutí. Ve většině bank je však účtována jen jedna z těchto položek. Vyšší částku pak představuje změna smluvních podmínek z podnětu klienta.

Instituce Název produktu Správa a vedení úvěru Posouzení a vyhodnocení žádosti o úvěr Poskytnutí úvěru Změna smluvních podmínek (z podnětu klienta) Banka CREDITAS Investiční úvěr 100 Kč individuálně individuálně individuálně Česká spořitelna Investiční úvěr na míru 300 Kč 0,6 %, min. 5 000 Kč neuvedeno 0,3 %, min. 2 500 Kč ČSOB Investiční úvěr 500 Kč 0,3 % z výše úvěru, min. 2 000 Kč 0,5 % z výše úvěru, min. 5 000 Kč 0,3 % z aktuálního zůstatku úvěru nebo sjednaného úvěrového limitu, min. 5 000 Kč Fio investiční financování zdarma zdarma individuálně neuvedeno Komerční banka Profi úvěr 200–600 Kč zdarma 1 000 Kč + 0,6 % 1 000 Kč + 0,6 % Raiffeisenbank Investiční úvěr 250 Kč 0,5 % z poskytnuté výše úvěru, min. 4 000 Kč neuvedeno 5 000 Kč Trinity Bank Investiční úvěr individuálně individuálně individuálně individuálně UniCredit Bank PRESTO Business 200 Kč zdarma 2 000 Kč 5 000 Kč

