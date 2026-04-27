Dobírka jako smažák české e-commerce. Bude mít fanoušky, ale hospodu vám nezachrání

David Filippov
Dnes
Doba čtení: 5 minut
Placení balíku při doručení - dobírka
Ilustrační obrázek
[KOMENTÁŘ] Česká e-commerce se v minulosti musela vypořádávat s mnoha výzvami. Ale zatímco inflace nebo ceny paliv byly spíš odchylky od normálu, příchod tržišť (ať už evropských nebo asijských) se nebojím s odstupem považovat za největší gamechanger. Z možná trochu vysmívaných tržišť se totiž postupně stává síla, která začíná formovat chování i očekávání zákazníků víc než e-shopy samotné.

S tím, jak se do e-commerce pouští nová generace zákazníků, je tak jasné, že e-shopy to nesmí nechat jen tak. A proto je trochu paradoxní, že stále více z nich připomíná kdysi prosperující restaurace, které se dnes drží přežitých jistot, jako je smažák v menu nebo pivo pod padesát.

Co se dozvíte v článku
  1. Drahá iluze kontroly
  2. “Dobírkáři” vymírají
  3. Jde to i bez dobírky? Čísla jasně říkají, že ano
  4. Tip redakce

Jakkoli stále zatím vidím limity, jsem přesvědčen, že marketplace hráči budou do budoucna nastavovat nové standardy zákaznické zkušenosti. Nejen cenou, ale i jednoduchostí, rychlostí, a hlavně bezproblémovým procesem. Mít všechno přehledně na jednom místě, na to si zákazník rychle zvyká. Jednotlivé e-shopy nikdy nedokážou konkurovat finanční síle marketplace. A proto by měly inovovat, dokud je čas a reálnou konkurenční výhodu mají. Děje se však opak – spíše se konzervují věci, které přidanou hodnotu ztrácejí.

Drahá iluze kontroly

Pojďme si to ilustrovat na mém oblíbeném příkladu: dobírce. Jasně, zákazník je na ni zvyklý a má díky ní pocit kontroly, tvrdí e-shopy. Jenže síla tohoto argumentu je asi taková, jako když se hospody ve známém pořadu zuby nehty bránily, že “smažák z nabídky nemůžeme vyškrtnout, protože lidi to vždycky chtěli, a když to nebude, utečou”.

Ano, zákazník chce mít kontrolu, ale dobírka už dávno není to, co mu ji dává. A rozhodně to není to, co ho přesvědčí nakupovat právě u vás. Chce jednoduchý proces reklamace nebo vratky. Komfortní čas na vyzkoušení, možnost bezplatně poslat zboží zpět a peníze hned na účtu. Pokud mu toto dáváte prostřednictvím dobírky, cílíte špatně.

Dobírku nejčastěji využívá cenově orientovaný segment zákazníků. Loajalita ke značce pro ně není rozhodující faktor, porovnávají nabídky napříč e-shopy a objednávají paralelně. Právě o tento segment dnes marketplace hráči bojují nejtvrději – a mají v něm obrovskou výhodu v podobě nízkých cen a extrémně jednoduchého procesu. Čísla totiž mluví jasně. Podle průzkumu Skip Pay zákaznická věrnost klesla oproti minulému roku o celých 17 %. Menší loajalita nerovná se menší chuť nakoupit. Jen je třeba ukázat, že za věrnost dokáže e-shop dát něco navíc.

A to je přesně ten problém: Dobírka není “něco navíc”. Jen dobírkou si tedy zákazníky neudržíte. Naopak si tím fixujete skupinu, která při první lepší nabídce odejde. A pokud neodešla, je to jen proto, že zatím neví kam – ale to se brzy změní.

A taky ji e-shopy vychovávají ke zlozvykům. U dobírky stejně přebírá jen zalepenou krabici a riziko leží na obchodníkovi. Podle aktuálních dat zůstane až 10 % objednávek realizovaných na dobírku nevyzvednutých. U některých segmentů – hlavně módy a sportovní výbavy – je to i víc. To všechno je náklad – doprava tam i zpět, blokované zboží, administrativní zátěž se odrazí na výsledně ceně. A to je pro e-shop v době marketplaců problém.

“Dobírkáři” vymírají

Jsou e-shopy, které mi budou oponovat, protože jim dobírka stále generuje zisk. A tady je třeba přiznat, že to pro ně skutečně není ztrátový nástroj. Naopak jim dává zajímavou marži. A “lidi to chtějí“ tak moc, že nebývá problém cenu za dobírku vyšroubovat klidně až někam k šedesáti korunám.

Zároveň jsem nikdy nikoho z e-shop komunity neslyšel říct, že by dobírku považoval za platbu budoucnosti. Všichni si uvědomují, že dobírkáři postupně odcházejí. Přesto se najdou e-shopy, které si ve jménu historicky jistých marží na korunové ekonomice jednotlivých objednávek zadělávají na problém.

Dobírka v nejrůznějších podobách tvoří v platebním mixu už jen kolem 13–18 % objednávek – záleží na definici, ale její podíl prokazatelně klesá. Generační posun je v tomto směru neúprosný. Mladší zákazníci dobírku téměř nepoužívají – ne proto, že by byli méně opatrní. Očekávají kontrolu jinak: digitálně, bezhotovostně, bez drhnutí. Chtějí mít možnost si zboží vyzkoušet a rozhodnout se bez zbytečné administrativní zátěže.

A pokud jim to váš e-shop nenabízí, jdou jednoduše jinam. V minulosti už mnoho e-shopů zkrachovalo právě na tom, že si takové “e-commerce smažáky” ze strachu zachovávaly, a odmítaly nová řešení. Pamatujete si na to, jak byli někteří skálopevně přesvědčení, že převod platby na účet je věčný, protože nikdo nebude dávat číslo karty z ruky? Anebo odmítali zavést platební brány nebo Google Pay a Apple Pay. Tedy věci, které jsou dneska naprostým standardem.

Přesně v tomto bodě se s dobírkou nacházíme. Jen je přechod výrazně pomalejší, a proto to není tak zjevné.

Jde to i bez dobírky? Čísla jasně říkají, že ano

A přitom to samozřejmě jde i bez dobírky. Třeba Astratex zmiňuje, že u něj převažují lidé využívající odloženou platbu častěji než ti, kteří platí na dobírku. Prodejce sportovních brýlí VIF dobírku úplně zrušil – 20 % zásilek zůstávalo nevyzvednutých a škody šly do statisíců. A podobně se k dobírce staví i MůjKoberec, který její riziko vidí hlavně u prodejů zboží připraveného na míru.

Stačí změnit úhel pohledu a najednou se ukazuje, že problémy, které se e-shopy snaží dobírkou kompenzovat, jdou dobrým mixem služeb vyřešit. Z dat partnerů Skip Pay vyplývá, že při nabídce odložené platby roste v některých segmentech dokončení nákupu až o 20 až 25 % a zvyšuje se i průměrná hodnota objednávky. V případě plateb na třetinu pak výrazně: když má zákazník možnost zaplatit postupně, nakoupí často dražší zboží, na které by jinak nedosáhl.

O pětinu roste počet položek v košíku. A celková konverze bývá až o třetinu vyšší.

A přestože se s BNPL nesnižuje počet vratek, jedná se o kontrolovaný proces: zásilek je totiž vyzvednutých více než v případě dobírky. Důvod? Je už za ně zaplaceno, a přestože se zatím nejedná přímo o peníze zákazníka, má to efekt.

Současně e-shopy, které dobírku omezily nebo úplně zrušily, obvykle nezaznamenaly dramatický propad tržeb. Ano, část zákazníků sice odešla, ale zůstali ti, kteří nákup dokončí a generují vyšší hodnotu. Vrátíme-li se k našemu příkladu na začátku – lidi k vám možná přestanou jednou za čas chodit na smažák za 180 v akci, zato k vám budou chodit pravidelně na skvělé jídlo s výborným servisem, což i náležitě ocení.

Dobírka byla v určité fázi vývoje trhu správným řešením, a ještě chvíli s českou e-commerce spojená bude. Pomáhala budovat důvěru v době, kdy online nakupování nebylo samozřejmostí. Ale dnes jsme dál – už také budeme inzerovat spíše na internetu nebo sociálních sítích než v inzerátu v novinách. Moderní e-commerce stojí na kombinaci důvěry, komfortu a efektivní práce s rizikem. Počítejme s tím, jinak neobstojíme.

Tip redakce

Špehování konkurence za pár stovek: Jak najít jejich slabiny a vytěžit z toho maximum

Jeden moudrý muž kdysi řekl „Drž si své přátele blízko a své konkurenty ještě blíž.“ Než se pustíte do souboje, měli byste podle Daniela Kvíčaly vědět, s kým měříte síly, jakou má formu, v čem jsou jeho silné a slabé stránky, jaké má karty a jak s nimi hraje. Více v dalším komentáři.

David Filippov

David Filippov, Head of Sales Skip Pay

