Špehování konkurence za pár stovek: Jak najít jejich slabiny a vytěžit z toho maximum

[KOMENTÁŘ] V prostředí online marketingu pak musíte mít přehled o konkurenčních webech, marketingových kanálech (PPC, SEO, sociální sítě, newslettery), obsahu komunikace, cenách, recenzích zákazníků nebo objemu vyhledávání konkurenčních brandů.
Díky tomu dokážete identifikovat prostor pro odlišení, konkurenční výhody, podněty pro zlepšení. Tyhle insighty pak můžete propsat do vaší nabídky a marketingové komunikace jako takové.
Jak na analýzu konkurence online?
Nejjednodušší cesta je najmout si na analýzu konkurence externího odborníka, ale do velké míry to zvládnete i sami. Ušetřené zdroje pak můžete investovat do rozvoje produktu, webu nebo jiných oblastí.
Teď si ukážeme několik způsobů, jak získat informace o konkurentech a celé vás to bude stát maximálně pár stovek.
Manažeři často dělají chybu, když za konkurenta považují jen firmy, které nabízí stejný produkt.
Kdo je tedy váš konkurent?
Pokud prodáváte například hořčík, nesoupeříte jen s ostatními prodejci hořčíku. Cíl zákazníka totiž není koupit si hořčík. Potřebuje se zbavit křečí, zlepšit spánek, zvýšit energii, podpořit sportovní výkon nebo třeba posílit soustředění.
Kromě prodejců hořčíku tedy svádíte souboj s výrobky nebo službami, které plní stejnou potřebu. V našem hořčíkovém případě to můžou být jiné doplňky stravy, diety, cvičící programy, meditace a řada dalších věcí.
Váš úkol pak je se vymezit proti všem těmto konkurentům a budovat pozici v myslích zákazníků i na trhu.
Jak najít konkurenty?
Pro začátek vám neuškodí zeptat se umělé inteligence a první konkurenti jsou na světě. Další informace najdete třeba v přehledu aukcí v Google Ads. Tam zjistíte, s kým se perete o pozice ve sponzorovaných výsledcích vyhledávání. Když jsme u výsledků vyhledávání, tak si můžete rovnou zjistit, kdo se zobrazí po zadání kategorie vašeho produktu do libovolného vyhledávače.
A první konkurenti jsou na světě. Teď doporučuji udělat si tabulku, kde budete shromažďovat veškeré informace, ať máte všechno hezky pohromadě a vždy k dispozici.
Všechny cestou vedou na web
Většina konverzí, ať už to jsou nákupy, leady nebo domluvení schůzky, se odehrává na webu. A co by vás mělo zajímat? Hledejte odpovědi na tyto otázky:
- Co konkurence nabízí, jaký problém zákazníkům řeší, jaké benefity komunikují?
- Jaká je struktura webu, co jsou hlavní kategorie, jak probíhá nákupní proces?
- Jak si stojí z pohledu obsahu, designu webu, textů, obrázků, článků atd.?
- Jak vypadá produktová stránka, co vše se zákazník dozví, jaké jsou prodejní argumenty?
- Používá konkurence sledovací kódy? Zjistíte např. Pomocí Meta Pixel Helper nebo Google Tag Assistant.
- Jaký je výkon webu? Například pomocí Page Speed Insights.
Detaily k uvedeným nástrojům najdete v přiložených odkazech a návodů je plný internet, takže se do toho můžete ponořit dle libosti.
Jak konkurenti optimalizují pro vyhledávače (SEO)?
Základní SEO analýzu konkurence zvládnete s pomocí rychlé technické kontroly a datové analýzy výkonu. Nástroj SEO Meta in One Click například slouží k okamžitému přehledu nastavení on-page prvků konkurence, zejména struktury nadpisů (H1–H6), title tagů a meta description.
Užitečný je také Collabim, který umožňuje identifikovat dotazy, na které konkurenční weby získávají organickou návštěvnost, včetně search volume, aktuálních pozic a používaných headline a description textů, a tedy jaké benefity a argumenty komunikují. Z těchto informací se pak můžete inspirovat při psaní vlastních textů.
Součástí Collabimu je také cílená analýza vybraných konkurentů, která sleduje jejich pozice na konkrétní klíčová slova a umožňuje porovnat viditelnost, obsahovou strategii a potenciál pro překonání ve výsledcích vyhledávání.
Jak analyzovat online reklamy?
Při analýze placené reklamy konkurence začněte mapováním reklamních kanálů. Vvěřte, zda konkurent inzeruje na Meta (Facebook, Instagram), Google, Sklik, Microsoft (Bing) a TikTok. Následně si projděte konkrétní reklamní kreativy. Sledujte typ formátu, textaci, vizuální styl, nabídku a CTA. V odkazech najdete knihovny reklam pro jednotlivé kanály, vše je zdarma.
Na Metě a TikToku vyhledávejte reklamy podle klíčového slova nebo konkrétní cílové stránky (landing page). U Google Ads pracujte primárně s URL webu, přes kterou identifikujete aktivní inzerci, a u Bingu sledujte firmu inzerenta, tedy kdo reklamu skutečně platí. Dále ověřte, zda má konkurent aktuálně spuštěné kampaně, kolik reklam běží souběžně a zda je k dispozici historie starších (neaktivních) reklam. Ta často odhalí dlouhodobou strategii, testované nabídky a směr komunikace.
Dále doporučuji odebírat newslettery konkurence, ať máte přehled o mailingu, kde je důležitý jednak obsah (předmět, texty, fotky, atd.) a jednak frekvence mailů.
Na co si zákazníci vašich konkurentů stěžují a co chválí?
Analýza recenzí slouží k identifikaci reálných silných a slabých stránek konkurence z pohledu zákazníků. Sledujte především, co zákazníci opakovaně chválí (cena, kvalita, rychlost, podpora) a na co si systematicky stěžují (reklamace, komunikace, dodání, funkčnost produktu). Tyto vzorce mají přímý dopad na positioning i argumentaci v marketingu.
Začněte u Firmy.cz, kde jsou často detailní komentáře ke službám a lokálním firmám. Na Heureka.cz analyzujte hodnocení e-shopů a produktů, zejména důvody negativních recenzí a reakce prodejce. Google recenze poskytují rychlý přehled celkové spokojenosti a opakujících se problémů. Facebook recenze a komentáře často odhalí emoce, očekávání a kvalitu zákaznické péče.
Doplňkovým, ale velmi cenným zdrojem je také Reddit nebo jiná fóra, kde uživatelé otevřeně sdílí zkušenosti bez filtrace značkou. Hledejte zmínky o firmě, produktech nebo kategoriích a sledujte kontext diskuse. Výstupem analýzy by měl být jasný seznam pain pointů a benefitů, které lze přímo využít pro úpravu nabídky, textace i reklamních sdělení.
Co vám o konkurentech řekne Google Ads?
Google Ads nabízí hned několik možností, jak získat info o konkurenci. V Keyword Planneru (Plánovač klíčových slov) sledujte objem vyhledávání brandových dotazů konkurence a jejich vývoj v čase. Umožňuje to odhadnout sílu značky, sezónnost i růst či pokles poptávky.
Další data najdete v Auction Insights (Statistiky aukcí), kde porovnáte svůj účet s konkurenty v rámci stejných aukcí. Zaměřte se na metriky jako Impression Share (podíl zobrazení), Overlap Rate (jak často se konkurent zobrazuje společně s vámi), Position Above Rate (jak často je nad vámi), Top of Page Rate a Outranking Share (jak často konkurenta překonáte). Tyto ukazatele přímo vypovídají o agresivitě, rozpočtu a kvalitě konkurenčních reklam.
Na úrovni kampaní dále sledujte Impression Share a Click Share, které ukazují, kolik reálného prostoru a kliknutí si konkurence bere v porovnání s vámi. Výsledkem je přesný obrázek o konkurenčním tlaku, příležitostech ke škálování a nutnosti optimalizace nabídek, struktury kampaní nebo relevance reklam.
Jak porovnat ceny konkurentů?
Cenová analýza konkurence je klíčová pro řízení marže i výkonu kampaní. V Google Merchant Center využijte přehledy cenové konkurenceschopnosti, které porovnávají vaši cenu s trhem (levnější / stejná / dražší), a to na úrovni produktu i značky. Sledujte rozdíly vůči hlavním konkurentům a dopad na zobrazení a výkon v nákupech.
Pro detailnější monitoring použijte Pricing Fox, který automaticky sleduje ceny konkurence v čase, identifikuje cenové výkyvy a umožňuje nastavit alerty. Kombinací obou nástrojů získáte přesný přehled o cenotvorbě trhu, podkladech pro úpravu pricingu a rychlou reakci na cenové změny konkurence.
A co teď s tím?
Informace bychom tedy měli, ale teď je potřeba z nich udělat insighty a ty zapracovat do vašich dalších marketingových a business aktivit. To je ale na delší povídání, takže se na tom mrkneme v příštím článku.
