Podnikatelé ve víru AI: Tisíc a jedna (ne)pohádka o tom, jak ušetřit stovky hodin

[KOMENTÁŘ] Podnikatelé, kteří se naučí pracovat s umělou inteligencí v symbióze (někteří tomu říkají „Vibe Working”), dokážou během jednoho odpoledne vytvořit věci, na které by před rokem potřebovali týden, měsíc, nebo externího dodavatele. Proto vám chci dnes ukázat, jak můžete s umělou inteligencí (AI) začít v symbióze pracovat vy.
Co se dozvíte v článku
- Zůstávám šéfem
- Výzkum, který vás nezabije nudou
- Z nápadu k aplikaci za zlomek času
- Naučte AI to, co děláte opakovaně
- AI Mindset aneb proč to u vás ještě nefunguje
- Nehledejte kouzelný nástroj
- Tip redakce
Zůstávám šéfem
Před třemi měsíci jsem s AI pracovala jen povrchně. Dnes mi šetří 8–10 hodin týdně na rutinních úkolech a pomohla mi posunout projekty, které jsem dlouho odkládala.
Pozor, nejde o to, že by AI najednou všechno dělala sama. Zůstávám šéfem a dávám vizi, rozhoduji o kvalitě výstupu a držím směr. AI je jen ten nejšikovnější asistent, jakého jsem kdy zaměstnala. Z mých zkušeností vyplývá, že rozdíl mezi tím, jestli vám AI reálně pomáhá, nebo jen zrychluje některé základní činnosti, je v jediné věci: jak s ní mluvíte, tedy jak ji zapojíte do pracovního postupu.
Pro plynulost čtení přikládám seznam nástrojů, které denně používám a budu o nich níže psát:
- https://chatgpt.com/
- https://claude.ai/new
- https://notebooklm.google/
- https://gemini.google.com/
- https://turboscribe.ai/
- https://lovable.dev/
Pro začátek vám bude stačit ChatGPT nebo Claude (free verze) + NotebookLM. Zbytek zapojte postupně, až zjistíte, co potřebujete. Není dogma používat tyto konkrétní nástroje; je jich široká škála, zkoušejte, až najdete, které vám nejlépe vyhovují.
Výzkum, který vás nezabije nudou
Víte, co na začátku každého projektu zabírá nejvíc času? Shánění informací a jejich třídění. A tohle už podle mého názoru fakt nedává smysl dělat ručně.
Moderní výzkum vypadá jinak. Místo klikání na deset odkazů v Googlu používám např. Gemini, která mi rovnou poskytne syntézu odpovědí. Nechám si v Gemini udělat shrnutí na jednu stránku (takzvaný one-pager) a s tím pak pracuji dál v ChatGPT, Claude nebo v jiném jazykovém modelu. Výsledek? Místo tří hodin proklikávání a pročítání odkazů mám za dvacet minut solidní podklad, který dál vylepšuji.
Pokud si rádi ukládáte zajímavé odkazy nebo videa, která si později chcete prohlédnout – vítejte v mém klubu! Ale jak z odkazů opravdu dostat zajímavé věci za zlomek času? Nahrajte YouTube video do NotebookLM, vyžádejte si textový přepis a vytvořte si z něj vzdělávací materiály. Klidně jen “výcuc” nejzajímavějších myšlenek. To stejné můžete udělat s audio nahrávkou, kterou získáte z porady, ze sezení se svým koučem, podcastu, na který nemáte čas…
NotebookLM doporučuji především pro hlubší analýzu delších nahrávek, vícestránkového textu, případně když máte k dispozici řadu dokumentů. Jednoduše do aplikace nahrajte vše, co máte k dispozici: PDF, analýzy, screeny z webu, všeobecné obchodní podmínky. Aplikace NotebookLM vám poslouží jako datový analytik, konzultant a marketingový specialista. Bez hodinových analýz a přesto s výsledky.
Z nápadu k aplikaci za zlomek času
Tady to začíná být opravdu zajímavé. I netechničtí lidé dnes vytváří funkční aplikace. A já jsem toho příkladem. Měla jsem nápad na aplikaci, který už dlouho ležel v šuplíku. Nahrála jsem ho jako mluvenou nahrávku do aplikace Claude. Začali jsme brainstormingem, doptával se mě, já doplňovala informace a své představy. Debatovali jsme spolu a naplánovali další kroky, které povedou k ověření toho, zda je můj nápad na aplikaci konkurenceschopný a připraven tak, aby reagoval na to, co mí budoucí klienti opravdu chtějí. Na závěr jsem si nechala připravit zadání pro tvorbu aplikace, které jsem obratem nahrála do další AI poháněné aplikace – Lovable.
Když to sečtu dohromady, za prvních 30 minut konverzace s Claude jsem měla:
- strukturovaný popis nápadu,
- seznam otázek pro hloubkové rozhovory s cílovou skupinou,
- osnovu online dotazníku,
- zadání pro vývoj prototypu,
- a první vizuální náhled aplikace.
Celkově mi příprava od nápadu po prototyp zabrala asi 2 hodiny. Před rokem bych nad samotným zadáním strávila týdny.
Další příklady mých kolegů:
- Kamarád bez programátorského vzdělání vytvořil aplikaci pro sledování nákladů auta a knihy jízd do účetnictví. Aplikace využívá GPS souřadnice, foto displeje pro výpočet ujetých km a OCR pro vyčtení účtenek z tankování do Excelu s uložením na Google Drive.
- Kolega si vytvořil aplikaci pro správu osobního portfolia. Za devět hodin práce s Claude měl jasno v technologiích a funkční backend.
Jedna věc je jasná: první verze webu, kampaně nebo analýzy dnes nevznikají za týdny, ale do týdne. A to je konzervativní odhad.
Naučte AI to, co děláte opakovaně
Chytrá práce s AI není o tom mít jeden univerzální nástroj. Je o tom mít připravené „specialisty“ na konkrétní rutinní úkoly.
Dnes pracuji s šesti specializovanými AI asistenty, které jsem si postupně „vychovala“ podle toho, co v práci nejvíc potřebuji. Každý má jasný úkol a šetří mi desítky minut denně.
Mám asistenta:
- na rychlé a profesionální psaní e-mailů,
- na zadávání a zpřesňování úkolů pro vývoj,
- na návrh struktury prezentací,
- analytika pro průzkum konkurence a jejich review,
- sparring partnera pro psaní LinkedIn postů,
- asistenta pro práci s Google Sheety.
AI Mindset aneb proč to u vás ještě nefunguje
Tady je ten háček, o kterém se moc nemluví. Nástroje máte k dispozici, ale neumíte s nimi pracovat. Už jste vyzkoušeli AI aplikace, ale nepracovaly ve váš prospěch? Často to není o nástroji, ale o způsobu práce.
Tady jsou 4 věci, které jsem se musela naučit:
1. Princip 90/10 Self-Service
90 % jakéhokoliv projektu si dokážete s pomocí AI nástroju udělat sami – návrh smlouvy, prezentaci, zadání webu. První verze jde rychle. Ale posledních 10 % do dokonalosti? Tam se vracíte ke starým, pečlivým postupům. A je to tak v pořádku.
Osnova nového postu na LinkedIn mi zabere 3 minuty, ale pak jej ještě sama ladím 20 minut.
2. Princip OHIO (Only Handle It Once)
Neřešte věci dvakrát. Vytvoříte dobrý prompt? Uložte si ho jako asistenta pro příště. Máte pracovní postup, který funguje? Uložte si ho jako asistenta. Jednou a dost. Pamatujete, jak Jeníček s Mařenkou sypali drobečky, aby našli cestu zpět? Jenže ptáci je sežrali. Prompty jsou vaše “drobečky”. Nesypte ty, které zmizí, stavte si trvalé značky.
3. V AI světě je skoro všechno prompt
Přepis hovoru, dokumenty, fotky, screenshoty a další. Umělá inteligence si poradí s většinou formátů a udělá z nich použitelný vstup.
A můj extra tip. Zkoušejte zadání diktovat. je to rychlejší než psaní. Diktování je podle mě game-changer. Každé ráno namluvím myšlenky i úkoly a AI mi z toho udělá plán dne, který pak společně ladíme a prioritizujeme.
4. Hotové je lepší než dokonalé
Musíte experimentovat. AI nevrátí dokonalý výstup napoprvé. Budete zkoušet, ladit, zpřesňovat, opakovat. U delších konverzací si dejte zvlášť pozor na to, že se kvalita může začít pozvolna zhoršovat. Model začne “bloudit”, zapomínat instrukce nebo míchat předchozí části konverzace. Proto doporučuji rozdělit práci na menší, uzavřené celky. Krátká konverzace = přesnější kontext = kvalitnější výsledek.
Nehledejte kouzelný nástroj
Stavějte pracovní postup. Neexistuje jeden nástroj, který by vám vyřešil vše od A do Z. I když i já bych si to opravdu moc přála. AI se vyvíjí každý den a sledovat nové trendy je náročné, nenechte se tím zastrašit. Není třeba být ze sta procent v obraze, to není možné. Buďte v obraze hlavně v rámci své práce a svých potřeb. A učte se řetězit nástroje dohromady.
Příklad:
- NotebookLM – nahrajete weby konkurentů a PDF s jejich materiály
- ChatGPT – necháte si vygenerovat srovnávací tabulku s vaší konkurencí
- Claude – vytvoříte strategické doporučení na zlepšení vašeho produktu, komunikace apod.
Klíč není v nástrojích samotných. Klíč je ve vás. V tom, jak to budete celé dirigovat. V tom, jak AI nástroje propojíte a necháte pracovat společně.
Přestože umí být AI skvělý pomocník, není neomylná. Občas si začne “doplňovat realitu”, pokud nedostane dost jasné instrukce. Proto ji vždy učím (jako součást promptu), aby sama přiznala, když si něčím není jistá. I tak je nutné uvědomovat si riziko, že občas neposkytne stoprocentně pravdivé informace. A extrémně dlouhé dokumenty? Třeba stostránkové PDF už jsou pro většinu modelů na hraně.
Ale pointa není v tom, jestli AI použijete, nebo ne. Pointa je, jak rychle se dokážete přizpůsobit novému způsobu práce. Ano, bude to chtít trpělivost, opakování a občas i slepé uličky. Ale my podnikatelé a lídři jsme na tohle stavění. To je naše každodenní realita.
Takže začněte dnes. Vyberte si jeden nástroj z článku a jeden úkol, který vás už dlouho štve.
A zkuste to. Tenhle malý krok totiž přinese velkou změnu v tempu vaší práce.
Tip redakce
Příspěvky na sítě vytvořené pomocí AI? Jejich záplava začíná být docela otravná. Více v našem dalším komentáři.