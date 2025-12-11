Příspěvky na sítě vytvořené pomocí AI? Jejich záplava začíná být docela otravná

[KOMENTÁŘ] AI v marketingu zažívá raketový nástup. Sociální sítě nás tlačí do stále větší produkce videí, reels, vizuálů a krátkých sdělení. V takovém prostředí je logické, že když se objeví nástroj, který dokáže během několika vteřin vytvořit grafiku, video nebo dokonce umělého influencera, všichni zbystří.
Co se dozvíte v článku
- Přesycení AI obsahem: svět, kde vše vypadá stejně
- Promo videa pomocí AI nabízí VEED Studio
- AI je skvělý pomocník. Špatný tvůrce značky
- Právní rizika, o kterých se mlčí
- AI Reels fungují. Ale ne pro každou značku
- Autentičtější je vždy lepší než dokonalejší
- Canva představila další AI nástroje
- GoldBee: příklad, že autenticita vyhrává
- Nejste vidět, nejste volbou
- AI jako levný nástroj ano, jako tvůrce určitě ne
Je to levné, je to rychlé. Mnozí jsou z toho nadšení, ušetřili na všech stranách. Generované vizuály často vypadají na první pohled skvěle a výsledky na sociálních sítích mohou být v prvních týdnech viditelné. Zatím.
Mnoho malých podnikatelů bez výrazného rozpočtu na marketing může díky AI vytvořit obsah, který by si jinak nemohli dovolit. Krásná grafika, animované video, všechno během pár minut. Má to ale jeden háček, postavit značku výhradně na AI generovaném obsahu je obrovské riziko.
Přesycení AI obsahem: svět, kde vše vypadá stejně
Právě sociální sítě začínají být AI generovaným obsahem přesyceny. Barevné přechody, generické pózy lidí, dokonalá pleť, stejné grimasy, stejné úhly. AI umí všechno zkrásnit, ale zároveň všechno sjednotit. A uživatelé to začínají vidět.
Že byl obsah vyrobený pomocí AI přiznává viditelně jen málokdo a protože sítě chtějí po tvůrcích stále více vizuálního obsahu, nabízí se AI jako rychlé a přitom levné řešení.
A začíná to být otravné. Čím více dokonalých výstupů se objevuje ve feedu, tím méně je koncový uživatel vnímá. Proto také roste poptávka po tzv. nenaleštěném obsahu. Uživatelé chtějí vidět fotky bez filtrů, nedokonalá videa, běžné prostředí, reálné lidi. Trend autenticity roste a podle řady analytiků bude pokračovat i v dalších letech.
Promo videa pomocí AI nabízí VEED Studio
AI je skvělý pomocník. Špatný tvůrce značky
U AI se zapomíná na jednu zásadní věc, může být skvělým nástrojem, který skutečně urychlí spoustu procesů, ale neměla by být samotným tvůrcem obsahu.
AI pracuje vždy jen s tím, co už někde existovalo. Je to kompilace, remix, průměr toho, co bylo v datech. A značka stojí na příběhu, emocích, myšlenkách a osobnostech. Stojí na něčem, co AI neumí sama vymyslet, protože nechápe kontext ani vztahy mezi lidmi.
Protože sociální sítě ještě tolik uměle generovaný obsah neřeší a dávají mu i poměrně dost prostoru tím, že zvyšují jeho dosah, celá značka by na tom stát neměla. Četl jsem návrhy, že AI generovaný obsah by měl obsahovat maximálně 20 až 30 % celkového obsahu. Pomůže to v rychlém růstu a značku to až tolik nepoškodí.
Právní rizika, o kterých se mlčí
Podnikatelé by neměli zapomínat na to, že i AI generovaný obsah musel být na něčem trénovaný a že i přes originální prompt se může ve vytvořené grafice či videu objevit něco, co může napodobovat jinou registrovanou značku, a to může být do budoucna velký problém.
Soudní pře a ochrana duševního vlastnictví pak na sebe nenechá dlouho čekat. Proto je dobré mít AI obsah maximálně jako doplněk, ne jako základ vizuální identity.
AI Reels fungují. Ale ne pro každou značku
Mezitím ale stále roste nadšení z toho, jak AI může dobře pomoci. Martin Pšenica, konzultant v oblasti marketingových kampaní, se na LinkedIn pochlubil, že mu skvěle fungují AI Reels. Vzápětí ihned dodal, že „hezkou a roky budovanou značku si pokazíte jen jednou…“
S Martinem jsem se pustil v komentářích do diskuze, protože záplava AI generovaného obsahu nevěstí do budoucna nic dobrého a že naopak budou chtít uživatelé vidět i obsah autentický.
Autentičtější je vždy lepší než dokonalejší
A to je právě ten základ. Raději natočit video z trochu chaotického skladu či provozovny, než vytvářet graficky dokonalý 3D backround, který se pak nesetkává s realitou. Je lepší mít ve videu zaměstnance, který se trochu stydí, než AI modelku, která neexistuje. Uživatelé chtějí vidět reálné lidi v reálných podmínkách. Člověk se totiž identifikuje s člověkem, ne s avatarem.
Značky, které nemají tvář nebo někoho, kdo je reprezentuje, mají dnes čím dál větší problém. Firmy se stávají neviditelné, pokud za nimi není skutečný příběh a skutečná osobnost.
Canva představila další AI nástroje
GoldBee: příklad, že autenticita vyhrává
V tomto ohledu je mi velmi sympatická komunikace značky GoldBee. I když si o její prezentaci může myslet každý, kdo chce, co chce, z mého pohledu je Jan Kočař génius.
Je drzý, umí si ze sebe udělat legraci a dokázal naočkovat pro svůj specifický humor i své kolegyně, kterými se ve svém byznysu obklopil. Díky originálnímu přístup k tvorbě videa i běžných postů pro sociální sítě se stal hodně viditelným.
Nejste vidět, nejste volbou
A jak nedávno prohlásil Vojtěch Forejtek, founder Storymatters.online, „pokud nejste vidět, nejste volbou“, což je ostatně, jak přiznal, vypůjčené motto. U Vojty se mi líbila konkrétně hláška, že firma prosperuje a má dost zákazníků ne proto, že je dobrá, ale proto, že je viditelná.
Ale pokud se vrátím k původní myšlence tohoto článku, chceme opravdu, aby firma a značka byla viditelná díky AI generovanému obsahu? Určitě ne.
AI jako levný nástroj ano, jako tvůrce určitě ne
Umělou inteligenci používejte jako rychlý a levný nástroj pro zrychlení procesů, ale pro tvorbu vizuálního obsahu ji požívejte minimálně. Pokud se firma bude držet pravidla 80 % obsahu autentického a 20 % obsahu generovaného pomocí AI, pokazit se nic nemůže.
Ale i těch 20 % by bylo vhodné řádně označit. Je to zároveň i disclaimer pro případné budoucí problémy, na které si značka může zadělat velmi rychle.