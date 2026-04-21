Dohlášení údajů zaměstnance: Videonávod radí, jak na to krok po kroku

Nová právní úprava přináší zaměstnavatelům povinnost doplnit údaje o zaměstnancích, které doposud nebyly vyžadovány. Dohlášení musí proběhnout výhradně elektronicky a ve stanovené struktuře.
Ministerstvo připravilo videonávod, který celý proces vysvětluje krok za krokem a pomáhá předejít chybám.
Videonávod jako hlavní pomocník
Nové video je určené především pro účetní, personalisty i menší firmy. Přehledně ukazuje, jak údaje doplnit, na co si dát pozor a jak celý proces správně dokončit. V době, kdy se pravidla mění, jde o nejjednodušší cestu, jak mít jistotu, že je vše v pořádku.
Termín se blíží
Dohlášení údajů je nutné provést nejpozději do konce dubna. Povinnost se týká zaměstnanců evidovaných alespoň jeden den v období od 1. ledna do 31. března 2026. Bez doplnění těchto informací nebude možné správně podávat Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele (JMHZ).
Jak na podání hlášení krok po kroku
