DPP podle zákona o zemědělství a uplatnění slevy na pojistném

Zaměstnavatelé již mohou sjednávat dohody o provedení práce na sezónní práce v ovocnářství a při pěstování zeleniny podle § 6 zákona o zemědělství . Dohoda může být sjednána výlučně pro výkon takové práce od 1. dubna do 30. listopadu kalendářního roku. Konkrétně jde o sklizeň, péči o porost včetně odstraňování nadbytečných částí rostlin, posklizňovou úpravu, třídění, skladování, balení a přípravu k přepravě při produkci stanovených druhů ovoce a zeleniny. Pokud nebude na základě takové dohody vykonávána i jiná práce, může rozsah práce ve vymezeném období činit nejvýše 1 280 hodin. Počet hodin je konečný, oproti běžné dohodě se zde nevyužije ustanovení § 75 odst. 1 a 2 zákoníku práce (do limitu se tak započítají i překážky v práci a případné čerpání řádné dovolené).
Speciální dohodu o provedení práce (DPP) může sjednat pouze zemědělský podnikatel, který byl v dotačním období předcházejícím kalendářnímu roku, na jehož stanovené období je dohoda o provedení práce sjednána, příjemcem podpor vázaných na produkci
- a) ovocných druhů s velmi vysokou pracností,
- b) ovocných druhů s vysokou pracností,
- c) zeleninových druhů s velmi vysokou pracností nebo
- d) zeleninových druhů s vysokou pracností
podle nařízení vlády upravujícího poskytování přímých plateb zemědělcům.
Mezi zaměstnancem a zemědělským podnikatelem může být k výše popsané činnosti uzavřeno i více dohod o provedení práce, avšak do rozsahu práce (maximálně 1280 hodin) se započítají souhrnně.
Kombinace DPP na jiné činnosti
Zákon nevylučuje kombinaci dohod o provedení práce k výkonu různých prací. Speciální DPP k výkonu vyjmenovaných sezónních prací ve vymezeném období je možné uzavřít až na uvedených 1280 hodin. Přitom je možné se stejným zaměstnancem téhož zaměstnavatele sjednat souběžně další DPP na jiný druh práce nebo v jiném období. V takovém případě půjde o standardní DPP v režimu § 75 zákoníku práce, na níž se aplikuje i limit rozsahu práce 300 hodin za kalendářní rok. Takové jsou z hlediska limitu maximálního rozsahu práce na sobě nezávislé.
Sleva pro zaměstnance v ovocnářství a při pěstování zeleniny
U DPP splňující podmínky práce v ovocnářství a při pěstování zeleniny uplatní zaměstnavatel na slevu na pojistném za kalendářní měsíc. Podmínky pro její poskytnutí musí být splněny po celou dobu, za kterou je sleva na pojistném uplatňována. Sleva na pojistném zaměstnance v ovocnářství a při pěstování zeleniny náleží též z příjmů zúčtovaných za kalendářní měsíce následující po kalendářním měsíci, v němž zaměstnání skončilo, pokud se tyto příjmy zahrnují do vyměřovacího základu zaměstnance a v kalendářním měsíci, v němž zaměstnání skončilo, byly splněny podmínky pro její uplatnění.
Výše slevy na pojistném zaměstnance v ovocnářství a při pěstování zeleniny za kalendářní měsíc činí 7,1 % z vyměřovacího základu zaměstnance (důchodové i nemocenské pojištění). Sleva na pojistném zaměstnance v ovocnářství a při pěstování zeleniny se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru. Za zaměstnance nebude odvedeno žádné pojistné, zaměstnavatel bude platit standardně.
Slevu na pojistném zaměstnancev ovocnářství a při pěstování zeleniny za kalendářní měsíc uplatní zaměstnavatel prostřednictvím jednotného měsíčního hlášení (nemusí se aktivovat záměr).
Sleva na pojistném zaměstnance v ovocnářství a při pěstování zeleniny za kalendářní měsíc nenáleží, pokud byl zaměstnanci u téhož zaměstnavatele ze všech DPP v režimu zákona o zemědělství zúčtován v úhrnu započitatelný příjem vyšší než průměrná mzda stanovená podle § 23b odst. 4 zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti zaokrouhlená na celou pětisetkorunu směrem dolů. V roce 2026 tato částka činí 48 500 Kč. Do limitu se DPP, které nesplňují podmínky zákona o zemědělství nezahrnují, upozornila Jitka Drmolová za Českou správu sociálního zabezpečení. Opatření bylo zavedeno z důvodu předcházení zneužívání zvýhodnění těchto zaměstnanců.
Příklady uplatnění slevy a kombinace jiné práce:
V praxi mohou nastat různé kombinace výkonu práce, tj. souběžně sjednané práce v rámci speciální i běžné DPP s jedním zaměstnancem téhož zaměstnavatele.
Příklad: První dohoda byla sjednána podle zákona o zemědělství (speciální dohoda) a druhá dohoda podle zákoníku práce (jiná činnost do 300 hod ročně). Jak to bude s uplatněním slevy na DPP v zemědělství na první dohodu v různých situacích?
Varianta 1:
V měsíci byla účtována na první dohodu odměna 8 000 Kč a na druhou dohodu 7 000 Kč. Náleží na první dohodu sleva na pojistném zaměstnance 7,1 % z vyměřovacího základu?
Varianta 2:
V měsíci byla účtována na první dohodu odměna 13 000 Kč a na druhou dohodu 6 000 Kč. Náleží na první dohodu sleva na pojistném zaměstnance 7,1 % z vyměřovacího základu?
Obě DPP jsou na sobě zcela nezávislé z hlediska limitu maximálního rozsahu práce.
Sleva na pojistném náleží zaměstnanci pouze z DPP, která splňuje všechny podmínky zákona o zemědělství (§ 6). Pokud jsou všechny podmínky splněny, náleží sleva zaměstnanci v obou výše uvedených příkladech, potvrdila Jitka Drmolová.
Vzdání se slevy na pojistném a souběh se slevou pracujícího důchodce
Při sezónních pracích v ovocnářství a při pěstování zeleniny často pracují zahraniční sezónní zaměstnanci. Pro ně je důchodové pojištění v České republice bezpředmětné. Sleva bude tudíž uplatněna automaticky, pokud se jí zaměstnanec písemně nevzdá. V takovém případě by se doba získaná na základě dohody o provedení práce pro sezónní pracovníky v sektoru ovoce a zeleniny pro účely nároku a výše českého důchodu zhodnotila. Zákon výslovně uvádí, že zaměstnanec v ovocnářství a při pěstování zeleniny, který má nárok na slevu na pojistném zaměstnance v ovocnářství a při pěstování zeleniny, se může písemným prohlášením nároku na tuto slevu na pojistném vzdát, a to nejdříve za kalendářní měsíc, v němž toto prohlášení předal zaměstnavateli. Vzdání se nároku na tuto slevu na pojistném lze učinit též jen pro určité období. Zaměstnanec může kdykoliv písemně odvolat vzdání se nároku na tuto slevu na pojistném, a to nejdříve za kalendářní měsíc, v němž toto odvolání předal zaměstnavateli.
Zaměstnanci v ovocnářství a při pěstování zeleniny, který splňuje též podmínky pro nárok na slevu na pojistném pracujícího důchodce (podle ustanovení § 7d zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti), náleží sleva na pojistném jen jednou, a to jako zaměstnanci v ovocnářství a při pěstování zeleniny. Jde o souběh dvou slev na pojistném u téhož zaměstnance. Přednost je ze zákona dána slevě na pojistném jako zaměstnanci v ovocnářství a při pěstování zeleniny před slevou na pojistném zaměstnance, který je poživatelem starobního důchodu.