E-shopy i obce se radují, výdejní boxy nebudou podléhat režimu stavebního zákona

Volný režim by znamenal, že by nadále nebylo potřeba stavební povolení, ale vznikla by jednotná pravidla pro jejich umisťování. Provozovatelé boxů, zástupci e-commerce i obcí tvrdili, že by změna znamenala novou administrativní zátěž a mohla zpomalit rozvoj sítě. Poslanci nakonec jejich volání vyslyšeli a ponechali v tomto ohledu stávající úpravu.
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To, že výdejní boxy budou drobnými stavbami, je kompromis, říkalo MMR
Návrh novely stavebního zákona nejprve počítal s tím, že se samoobslužné výdejní boxy podřadí mezi drobné stavby v tzv. volném režimu, tedy bez potřeby zajišťovat stavební povolení.
Jejich umisťování tak zůstane administrativně jednoduché, ale zároveň se postaví na jisto, že pro ně platí základní pravidla, například v oblasti volného přístupu, bezpečnosti nebo napojení na infrastrukturu. Navržené řešení představuje vyvážený kompromis mezi potřebou jasných pravidel a snahou nezatěžovat systém zbytečnou byrokracií. Umožní rozvoj služeb, které lidé běžně využívají, a zároveň přinese větší předvídatelnost pro obce i provozovatele. Zejména ze strany samospráv totiž často zazníval požadavek, aby základní pravidla pro výdejní boxy byla stanovena jednotně, vysvětlovalo na webu ministerstvo pro místní rozvoj (MMR).
E-shopy i obce ponechání stávající úpravy přivítaly
V rámci projednávání ve Sněmovně však nakonec došlo ke schválení pozměňovacího návrhu, který zachovává stávající stav, kdy se na tyto instalace stavební legislativa nevztahuje. Změnu ve Sněmovně přivítaly e-shopy.
Asociace pro elektronicku komerci dlouhodobě prosazovala, aby se na samoobslužné výdejní boxy stavební zákon nevztahoval. Pro jejich provozovatele by to znamenalo výrazný nárůst administrativní a byrokratické zátěže a potenciálně by to zkomplikovalo rozvoj sítě, uvedl výkonný ředitel Asociace pro elektronickou komerci (APEK) Jan Vetyška.
Ponechání stávajícího režimu znamená, že jejich provozovatelé mohou síť bez zbytečné byrokracie rozšiřovat dál, a to i do menších obcí, kde zatím žádné boxy nejsou. Box totiž nemá stále asi třetina obcí do pěti tisíc obyvatel. Ponechání výdejních boxů mimo režim stavebního zákona tak přivítaly i organizace, které sdružují obce.
Původní řešení šlo proti potřebám obcí i samotnému smyslu stavebního zákona, který by měl stavební proces zjednodušovat, nikoli vytvářet další administrativní překážky. Nadále jsme přesvědčeni, že regulace umisťování výdejních boxů má být řešena jednoduše – obecně závaznou vyhláškou obce, nikoli komplikovaným a pouze částečným řešením navrženým v komplexním pozměňovacím návrhu, komentoval předseda Sdružení místních samospráv ČR Petr Halada.
Půlka lidí využívá výdejní boxy několikrát měsíčně
Výdejní boxy získávají na stále větší oblibě. Týdně přes boxy všech dopravců projdou dva miliony zásilek a jak ukázal poslední průzkum agentury Nielsen, více než polovina lidí využívá výdejní boxy několikrát měsíčně. Nyní se v Česku nachází zhruba 17 tisíc výdejních boxů, přičemž podle provozovatelů by jejich počet mohl vzrůst ještě až o 30 procent.