Evropa brojí proti čínským e-shopům. Co by se mělo změnit?

Německo je proti daňovým úlevám

Agentura Reuters informovala, že Německo podporuje přepracování dovozních daní z Evropské unie. Chtělo by tak ukončit výjimku pro levné balíky, které pomohly internetovým prodejcům, jako je Shein nebo Temu, mít vysoký podíl na trhu. Kritici Shein a Temu ve Spojených státech si již stěžovali, že tam využívají osvobození od dovozní daně, aby se podbízely konkurentům a vyhýbaly se celním kontrolám svých produktů, dodávají v článku. V současné době se cla týkají pouze balíčků zakoupených online ze zemí mimo EU s hodnotou nad 150 eur.

Reuters dále uvádí, že německá maloobchodní asociace Handelsverband Deutschland (HDE) lobbovala u německé vlády s tím, že tato daňová výjimka podpořila masivní nárůst malých balíků vstupujících do EU z online platforem, jako je Shein a Temu, a že celní orgány nemají kapacitu na kontrolu všech výrobků, zda splňují předpisy EU. Zrušení bezcelního limitu by v Evropské unii podpořil i německý ministr financí. Celé ministerstvo financí vítá návrhy Evropské komise týkající se přizpůsobení evropského celního práva výzvám elektronického obchodu, jejichž součástí je i ukončení bezcelního limitu.

E-shop Shein agentuře Reuters sdělil, že se snaží dodržovat všechny příslušné místní zákony a předpisy zemí, ve kterých působí, a to včetně celních a daňových předpisů. Podobně internetový obchod Temu popřel, že by za jeho růstem byla bezcelní politika. Hlavní hnací silou naší rychlé expanze a přijetí na trhu jsou efektivita dodavatelského řetězce a provozní dovednosti, které jsme si během let vypěstovali, doplnil mluvčí Temu. Sdružení Ecommerce Europe (se členy, jako je Amazon nebo eBay) si myslí, že zrušení bezcelního limitu by zvýšilo obchodní třenice a mohlo by vést k odvetným opatřením ze strany klíčových obchodních partnerů.





Francie je proti rychlé módě

Ve Francii se nejen obchodníků, jako je Shein nebo Temu, dotkne návrh zákona týkající se uvalení zvýšených sankcí na produkty rychlé módy. Ty by se do roku 2030 měly zvýšit na 10 eur za každý kus oblečení. Jak uvádí The Guardian, zákon navíc navrhuje také zákaz módní reklamy. Právě ta je častou a účinnou zbraní online prodejců. Vzestup vývoje produktů řízených umělou inteligencí umožnil, aby se distribuce tohoto zboží stala chytřejší a nákladově efektivnější. Stávající maloobchodní prodejci rychlé módy Asos, Boohoo a H&M ztrácejí podíl na trhu, protože Shein a Temu stahují dolů odvětví, které již upřednostňuje zisk před poškozováním lidí a životního prostředí, dodává k tomu módní novinářka Tiffanie Darke. Francie už od roku 2007 penalizuje společnosti, které se po prodeji nestarají o své výrobky. Jak podotýká The Guardian, tento systém brzy navrhuje zavést také Evropská unie.

Stížnosti jdou i z České republiky

Na Temu si stěžují i čeští internetoví odborníci. Podle Asociace pro elektronickou komerci (APEK) Temu nedodržuje řadu pravidel, která mu ukládá jak česká, tak evropská legislativa. Asociace pro elektronickou komerci (APEK) proto podala České obchodní inspekci podnět ke kontrole. Jak jsme již psali, APEKu se nezamlouvá znevýhodnění tuzemských e-shopů oproti čínskému online tržišti Temu, které porušuje tuzemskou a evropskou legislativu. Především pravidla o tom, jaké informace je třeba zákazníkovi předat před a v průběhu nákupu, jsou poměrně jednoznačná. Temu tyto stanovené povinnosti buď neplní, nebo jen částečně, či pro nakupující nepřehledně. Je důležité zmínit, že v případě, kdy nejsou informace poskytovány, dochází ke klamání spotřebitele, upozornila APEK.

Temu inzeruje slevy v rozporu se zákonem, podle kterého musí být slevy počítány od nejnižší ceny nabízeného zboží za posledních 30 dní. Temu je ale odvozuje z doporučených maloobchodních cen produktu. Nepřesné jsou také informace o odstoupení od kupní smlouvy, o záruce a postupu reklamace. Uživatel také z webových stránek nepozná, zda je Temu klasický e-shop nebo online tržiště, jak je obvykle uváděno. Pokud se totiž opravdu jedná o marketplace, pak provozovatel portálu opět neplní předepsané povinnosti, doplnila APEK.

Kromě Asociace pro elektronickou komerci podal na Temu stížnost také server dTest, a to Českému telekomunikačnímu úřadu. Jak jsme již informovali, ten by měl po posouzení stížnost postoupit koordinátorovi digitálních služeb v Irsku, kde má Temu místo usazení. Martin Pitron z právního oddělení organizace dTest Radiožurnálu sdělil, že by řešením této stížnosti mohl být zákaz Temu v Evropské unii. Primárně bychom chtěli, aby Temu své chyby samozřejmě napravilo. Ale ve chvíli, kdy by to nebylo možné, tak i zrušení by mohlo být cestou, dodal.

Jak upozorňuje spotřebitelský server dTest, na online tržišti se vyskytují také manipulativní praktiky. Ty jsou známé jako dark patterns, které se snaží spotřebitele přimět utratit více, než měli původně v úmyslu. Dalším problémem je, že Temu nezajišťuje dostatečnou sledovatelnost prodávajících, proto spotřebitelé často neví, u koho nakupují, případně na něj nemají jiný kontakt než adresu sídla v Číně.

Varování zaznívají také z Dánska

Server Last Week in Denmark už v únoru zmiňoval, že podle Dansk Erherv je Temu od loňského roku čtvrtým nejoblíbenějším zahraničním internetovým obchodem v Dánsku. Citoval zprávu vydanou Toy Industries Europe (TIE), ze které vyplynulo, že 95 % hraček zakoupených a hodnocených asociací porušilo bezpečnostní pravidla EU. Jednalo se o chrastítka, hračky do vany nebo plyšáky. Ty mohou způsobit například pořezání, udušení nebo uškrcení. Přestože společnost Temu na zprávu zareagovala odstraněním hraček ze své platformy, TIE i Dánská spotřebitelská rada striktně doporučují nakupujícím, aby si na nákupy z webu dávali pozor, píší dále.

Evropská unie už proti Temu zakročila

V minulém týdnu Evropská komise formálně zařadila Temu mezi velké online platformy (VLOP) podle aktu o digitálních službách. Bude se tak řadit k velkým online hráčům, jako je například Google, Facebook, Booking.com, Amazon Store nebo YouTube, a bude muset dodržovat přísná pravidla. Do konce letošního září tak bude muset Temu řádně posoudit a zmírnit veškerá systémová rizika vyplývající z jejích služeb, včetně uvádění na seznamu a prodeje padělaného zboží, nebezpečných nebo nelegálních výrobků a věcí, které porušují práva duševního vlastnictví.

Jak uvádí komise v tiskové zprávě, mezi tyto dodatečné povinnosti patří například důslednější dohled nad nelegálními výrobky. Společnost Temu musí pečlivě analyzovat konkrétní systémová rizika, pokud jde o šíření nezákonného obsahu a produktů a z koncepce nebo fungování jeho služby a souvisejících systémů. Zprávy o posouzení rizik budou muset být komisi předloženy čtyři měsíce po oznámení formálního určení a poté jeden rok, popisují.

Dále bude muset Temu například zavést zmírňující opatření k řešení rizik, jako je zařazení na seznam a prodej padělaného zboží, nebezpečných výrobků a předmětů, které porušují práva duševního vlastnictví s tím, že tato opatření mohou zahrnovat úpravu podmínek poskytování služeb, zlepšení koncepce uživatelského rozhraní pro lepší oznamování a odhalování podezřelých nabídek, zlepšení postupů moderování s cílem rychle odstranit nelegální zboží a zdokonalení jeho algoritmů, aby se zabránilo propagaci a prodeji zakázaného zboží. Další pravidla se pak týkají posílených opatření na ochranu spotřebitele nebo větší transparentnosti a odpovědnosti.