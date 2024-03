Hledat virtuální velikonoční vajíčko je velký hit, stejně jako kosmetika ve vejci

Celosvětové hledání vajíček

Známá britská společnost Cadbury zaměřená na sladkosti už několik let přichází před Velikonocemi s kampaní nazvanou Worldwide Hide založenou na nejen virtuálním hledání vajíček. Funguje to tak, že si nejprve uživatel vymyslí úkryt. Například podle místa, které pro obdarovaného něco znamená. V dalším kroku si na webu kampaně zvolí, zda se bude jednat o virtuální vejce (ukryté prostřednictvím Street View na Mapách Google) a tedy jen o nápovědu k němu, nebo o opravdový čokoládový dárek. Ti z Velké Británie totiž mohou obdarovat druhého dárkem v podobě čokoládového vejce s informací, kde najdou virtuální vejce. K dispozici je jich však jen omezené množství. V obou případech je potřebná registrace a věk nad 18 let. Když obdarovaný obdrží speciální stopu v podobě nápovědy, může začít hledat své vejce na mapě.

Cílem kampaně je, aby měl každý možnost, byť jen virtuálně, ale zdarma, tímto gestem ukázat svým blízkým, že jim na nich o Velikonocích záleží. Začali s tím přitom ještě před pandemií covidu a nyní tak mají materiál, který mohou používat v dalším promu. Jak informoval server Campaign US, letos jsou součástí kampaně plakáty zobrazující skutečné stopy od několika tisíců účastníků s tím, že vodítka jsou zasazena do poutavých, ale každodenních míst. Součástí kampaně jsou reklamy na Spotify, televizní spot a také reklamy na sociálních sítích.





V rámci této kampaně Cadbury také spolupracuje s Trussell Trust s cílem, aby letos pomohly udělat Velikonoce pro všechny výjimečné. Proto za každé velikonoční vajíčko zakoupené v Cadbury Worldwide Hide darujeme jeden velikonoční produkt vaším jménem potravinovým bankám v síti Trussell Trust, píší na webu.

Velikonoční produkty nejen k jídlu

Velikonoční produkty nemusejí být zdaleka jen k jídlu. Využívají toho například značky vyrábějící kosmetiku. Jednou z nich je Rituals, která nabízí jejich zboží v dárkovém balení ve formě velkého vajíčka v růžové nebo modré barvě. Prezentují ho jako dárek s „wow" efektem, který může překvapit a zároveň potěšit. S tímto limitovaným produktem navíc značka dále pracuje na sociálních sítích, například na TikToku má videa, ve kterých ukazuje další využití velikonočního vajíčka (například jako dózu na sladkosti). Na blogu digitální agentury Brainlabs uvádějí, že společnost Rituals tímto způsobem dosáhla velkého zapojení fanoušků. Ti jim napsali spousty komentářů a značka na ně reagovala a navíc je mohla i dále využít. Zároveň si tím vytvářela reference a také zvyšovala důvěryhodnost. Jedna osoba se k jejich příspěvku na Instagramu vyjádřila slovy: Bylo by krásné, kdyby tam byla prázdná velikonoční vajíčka v jiné barvě, která by se dala naplnit produkty, které si vybereme! Jejich odpověď: @heusermonica, to je skvělý nápad! Která barva by se vám pak nejvíce líbila? uvádějí konkrétní příklad interakcí.

S originálními nečokoládovými dárky přišel také Lush. Ten už v loňském roce přišel s přírodními produkty do koupele ve velikonoční řadě plné zářivých barev i jarních motivů. V kolekci se tak nachází jak vajíčka, tak zajíci, mrkev nebo nově také bomba do koupele v podobě vajíčka na nohách či želé ve tvaru velikonoční želvy. V nabídce je také například Flower Bunny obsahující čtyři velikonoční produkty v růžovém králičím batůžku, který je možné využít i po Velikonocích.

Dobré skutky také o Velikonocích

Řetězec zaměřený na koblihy Krispy Kreme se ve Velké Británii spojil s místní charitativní organizací Faresgare a přinesl kampaň založenou na dávání. Kampaň byla zaměřena na rodiny, které si nemohou dovolit nákup vajec. Jak popisuje na blogu Laura, social strategist z Extreme, lidé byli osloveni prostřednictvím sociálních médií a řady influencerů, aby darovali svá nechtěná vajíčka výměnou za krabici koblih s velikonoční tematikou. Taková ukázka inspirovala k velkému množství veřejných darů s tím, že každé místo dosáhlo maximální kapacity.

Odborníci z Brainlabs doplňují, že Krispy Kreme odhadl náladu ve společnosti, kde je krize nákladů na živobytí stále v našich myslích a darování během Velikonoc se ukázalo jako skvělý způsob, jak budovat angažovanost a zároveň něco skutečně darovat. Jedná se o kampaň, která podnítila partnerství a také skupinovou aktivitu. Lidé označovali přátele a mluvili o události. Výsledek? Nasbírali tolik velikonočních vajíček, že dosáhli úrovně kapacity po celé Velké Británii! To vše bylo ze tří cílených videí TikTok vedených influencery a zábavného IG reelu od @thesugarcoatedsisters, upřesňují.

Nahlédněte na kampaně do galerie

Spojení výrobku s trendem

Mezi úspěšné velikonoční kampaně, o kterých se celosvětově mluvilo a zároveň přinesly uspokojivé výsledky, patřila ta od společnosti Deliveroo. Ta tehdy využila popularity seriálu Hra o trůny (Game of Thrones) a vytvořila limitovanou edice čokoládových vajíček vycházejících z tohoto oblíbeného seriálu. Tři vejce šlo zakoupit ve Velké Británii za velmi nízkou cenu prostřednictvím internetových stránek společnosti. V Deliveroo vycházeli z toho, že jejich zákazníci, kteří sledují seriál, budou trávit večer u televize a objednávat si svá oblíbená jídla. Kromě zviditelnění značky došlo také k nárůstu nových registrací od fanoušků a zákazníků, kteří chtějí získat exkluzivní produkt.