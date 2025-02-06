Hurá, jsme tady. A tím to skončilo. České firmy ignorují jednu ze sociálních sítí

Sociální síť Instagram oznámila v průběhu ledna výrazné změny. Začalo to lehkou úpravou profilu a rozměry náhledů fotek, které by se nyní měly publikovat nejlépe ve formátu 4:5. Všechny aktuální změny jsme popsali v první části rozhovoru s Katkou Pavlíčkovou a Ondrou Hájkem z agentury BGRAM.
Co se dozvíte v článku
V dnešní druhé části se zaměříme na tvorbu obsahu pomocí hashtagů, rozmach umělé inteligence, ale také na síť Threads, která je s Instagramem provázána. Má vůbec smysl ji využívat pro firemní účely? Čtěte druhou část rozhovoru.
Je stále nutné používat na Instagramu hashtagy?
Na konci roku loňského jsem si všiml, že na YouTube se začaly množit rady, které doporučovaly přestat používat hashtagy na Instagramu s tím, že už je Instagram nadále podporovat nebude. Co je na tom pravdy?
Katka Pavlíčková
Je to spíše polopravda, protože když dnes používáte hashtagy, nemůžete od toho očekávat, že díky tomu váš účet automaticky poroste. Mechanismus vyhledávání obsahu na Instagramu se za poslední roky přiblížil mechanismu Google. A vy, když chcete najít určité téma, napíšete klíčovou frázi a vyskočí vám obsah, který buď odpovídá, nebo ne.
A na Instagramu to funguje podobně. Pokud si dáte přes lupičku do vyhledávání například recept čočková polévka, vyjedou vám příspěvky, kde recept na čočkovou polévku opravdu najdete, aniž by ty příspěvky v sobě měly nějaký hashtag.
Je to tím, že obsah vyhledává stroj, tudíž nemusí být označen uživatelem?
Katka Pavlíčková
Přesně tak. To ale neznamená, že hashtagy nemají smysl. Pokud vás například zajímá téma chovu koní nebo drahá auta či bezlepkové pečení, pořád slouží hashtagy ke katalogizaci obsahu. Stále berou vyhledávací algoritmy v potaz právě ta klíčová slova.
To znamená, že rady by na YouTube měly směřovat k tomu, aby se uživatelé na výběru hashtagu tolik nezasekávali, jako tomu bylo dřív. Ale zase je to z mého pohledu podávané až příliš dogmaticky. Uživatel se pak ochuzuje o možnost katalogizace svého obsahu. Měla by tam být zlatá střední cesta.
Když to shrnu, hashtagy dále používat, ale nevěnovat tomu tolik pozornosti. Čas věnovat spíš kvalitním popiskům, které právě vyhledávacímu mechanismu pomůžou dostat příspěvek do vyhledávání tak, jak jsem to vysvětlila na googlím vyhledávání.
Ondra Hájek
Já to ještě doplním. Je také důležité, aby hashtagy, které slouží jako podpůrný parametr, byly opravdu relevantní k danému obsahu. Strojové učení si všechny tyto věci umí přečíst. A pokud budou tvůrci nebo firmy dávat nerelevantní hashtagy, které nehrají společně s obsahem, dožene je opět snížený dosah. Setkáváme se s tím poměrně často. Fotka nebo video ukazují jedno a popisek něco jiného. A pak úměrně tomu i dosahy vytvořeného obsahu padají, protože strojové učení zjistí nesoulad informací.
Má smysl pro malé a střední firmy platit reklamu na Instagramu?
Pojďme k reklamám. Těmi je Instagram přímo prošpikovaný. Víme dobře, že Marku Zuckerbergovi jde primárně o peníze, teprve až poté o uživatele. Jenže vyplatí se dnes investovat malým a středním podnikatelům do reklamy na Instagramu? Není lepší, aby se zaměřili spíše na organický dosah?
Katka Pavlíčková
Postupně zjišťujeme, jsou to poslední tři až čtyři roky, že vás stejně Instagram k tomu placení reklamy dotlačí. Ve většině případů můžete narazit na dosahový strop. Prostě zjistíte, že v té vaší bublině, ke které se obsah doručuje, už nedokážete udělat žádný dosah navíc.
Něco jiného je, když jste influencer nebo content creator, který má trochu jiný model obsahu než klasická firma nebo podnikatel. Na druhou stranu, instagramová reklama oproti Facebooku je pořád do jisté míry dražší.Proto se do toho některým firmám moc nechce. Často volí raději inzerci na Facebooku, kde je to vyjde mnohonásobně levněji. Záleží ale na tom, jestli jste podnikatel, který na Instagramu nabízí své služby, anebo jste e-shop, který prodává produkty. U těch e-shopů je investice do reklamy mnohonásobně vyšší.
A také si troufnu říci, že v České republice není moc dobrých agentur, které umějí inzerci na byznys ve službách. Jsou tady skvělé agentury, které umí dělat e-shopové reklamy, ale co se týká služeb, tak je dnes těžké narazit na někoho, kdo umí udělat kvalitní reklamu, která něco přinese.
Ondra Hájek
Ještě na to jde koukat z druhé strany, pohledem uživatele. Tím reaguju na úplný začátek dotazu, že je Instagram reklamou prošpikovaný. Je a není. Je tak, jak mu to sami dovolíte. Pokud ho máte takhle “zaspamovaný”, není nic jednoduššího než začít si ho vychovávat. Stačí reklamy označovat třeba jako nerelevantní pro vás a Instagram vám je ve vašem feedu omezí. Dá se tím docílit vcelku efektivně toho, aby vám před oči lezly jen ty reklamy, které jsou pro vás relevantní.
Nová editovací appka od Instagramu pro střih videa
Nedávno šéf Instagramu Adam Mosseri také zveřejnil informaci, že Instagram bude mít svoji vlastní aplikaci pro editování videa. Ta by měla být uživatelům v Česku dostupná na začátku března. Může to opět pomoci zvýšit množství publikovaného videa na Instagramu. Čeká nás další záplava Reelsů?
Katka Pavlíčková
Ano i ne. Je mi naprosto jasné, proč to oznámili nyní. Tím, jak dočasně došlo k blokaci TikToku ve Spojených státech, tak to logicky vzalo s sebou i CapCut, což je aplikace na střih videa. A mnoho firem v CapCutu svá reelsová videa stříhá a připravuje.
Byla to reakce na to, že se Meta připravila na možnost, že by přetáhla uživatele a tvůrce z TikToku. Proto jim chce nabídnout nástroj pro výrobu Reelsů, který bude srovnatelný. Jinak by nebyla schopná tvůrce z TikToku přetáhnout.
A jestli to bude mít pro firmy nějaký větší potenciál, těžko říct. Dnes existuje spoustu stříhacích aplikací. Nemyslím si, že to bude video obsah zásadně ovlivňovat. Co by to mohlo změnit, je právě příliv tvůrců z TikToku na Instagram. Bude to mít však negativní dopad v tom, že síť začne být přesycená video obsahem. Pro firmy by mohlo být složitější svým obsahem prorazit.
Síť Threads v Česku a její smysl
Přetahování uživatelů a kopírování funkcí z jiných sítí je ostatně pro Instagram typické. Narážím nyní na aplikaci Threads, která je součástí Instagramu a která kopíruje funkce sociální sítě X (dříve Twitter). Jak si vůbec Threads v Česku vedou?
Katka Pavlíčková
To je vlastně docela dost dobrá otázka, protože se přiznám, že i přesto, že se na Instagram specializujeme, zrovna Threads nám úplně unikly. Za sebe proto můžu pouze říct, že na to nemám žádný názor a že s tím nemám ani žádné zkušenosti.
Ondra Hájek
Já Threads používám pro osobní potřebu a velmi pasivně. Nejsem tam aktivní, byť jsem pár příspěvků napsal. Jeden z nejčastějších příspěvků u českých účtů je otázka, k čemu je ta síť vlastně dobrá? Nejsem však reprezentativní vzorek, takže mě neberte dogmaticky.
To nebudeme, ale když jsem se rovněž jako běžný uživatel na síť Threads koukal, připadalo mi to jako dost velká nuda. Přeci jen u sítě X víme, že ji používají politici, novináři a další instituce a že je také velmi toxická a plná falešných účtů. U Threads dodnes vlastně nevím, kdo je typickým uživatelem. Spousta firemních účtů si tam účet sice založilo a poté zrušilo, stejně jako tomu bylo u decentralizované sítě Mastodon. Nebo tam firmy nechaly jeden jediný příspěvek ve stylu: „Tak jsme tady také“ a tím jejich aktivita skončila.
Katka Pavlíčková
A to je přesně ono. Vidíte tam počáteční nadšení, kdy síť vznikla a umožnila propojit se s Instagramem. Proto dnes vidíte u spousty firem na jejich Threads profilu, že je tam rok starý uvítací post, a to je všechno.
Abych byla upřímná, dodnes jsem neslyšela od kolegů z agentur, že by přišli s tím, že vytvářejí reklamu na Threads. Ani vlastně nevím, zda je to možné. Neviděla jsem ani žádnou case study, že by nějaké firmě na Threads pomohli vyrůst. Nic jsem o tom neslyšela.
Pro běžného uživatele možná super, ale zatím jsem neviděla žádnou českou firmu, pokud hovořím o malých a středních firmách, že jim Threads frčí. Obávám se, že přišel zase produkt Mety, který se tu bude nějakou dobu držet, protože provoz asi nebude stát tolik peněz, a bude žít vlastním životem. Ale u Threads nevidíte žádné zásadní technické změny, které by uživatelům přinášely něco navíc.
Ondra Hájek
Nechtěl bych stigmatizovat Threads, ale je to opravdu klon sítě X. Na druhou stranu to tam není tolik toxické jako právě na samotném X, ale v principu je to stejný „kecálek“. Pár kontaktů, co mám, tam prakticky jen replikuje obsah z Instagramu.
Osobně jsem několikrát zkusil obsah z Threads přesdílet na Instagram do Stories, ale pak jsem zjistil, že to vlastně nikoho z mojí bubliny moc nezajímá. Tudíž propojení s Instagramem zde nebude mít žádnou přidanou hodnotu. Jak i říkala Katka, ani já rovněž jsem neslyšel a můžu to potvrdit, že by někdo z kolegů jásal, že by nějakou firmu provařil na Threads a že jim to tam frčí.
Budoucnost Instagramu a rozvoj AI
Poslední otázka: Jak vidíte budoucnost Instagramu v následujících letech? Dočkáme se i přímých prodejů v live streamech?
Katka Pavlíčková
V Evropě se rozhodně nedočkáme prodeje produktů v live streamech. Amerika v tomto ohledu Evropu zcela odstřihla. Myslím, že to mohou komplikovat i různá nařízení Evropské unie.
A co vidím jako budoucnost? Určitě to bude rozmach AI na Instagramu. To budeme vídat častěji. Instagram nám bude umět vymyslet celý post, my ho jenom upravíme a zveřejníme. Tudíž tomu nebudeme muset věnovat tolik času a sníží se i nákladovost na provoz Instagramu.
Skočím vám do toho: Je žádoucí, aby uživatelé vytvářeli posty pomocí AI? Jednak stále sílí požadavek, aby všechny posty i částečně vytvořené pomocí AI byly označeny příslušným štítkem, vyžaduje to ostatně již nyní TikTok, ale také uživatelé začínají být otráveni těmi super dokonalými výtvory, které jsou si vesměs podobné…
Katka Pavlíčková
Využití AI nemusí být pouze o tvorbě vizuálů, ale budeme si pomocí AI pomáhat s popisky, protože tomu nechceme věnovat čas ani energii. AI tak bude moci umět vytvořit popisek podle toho, co vidí na fotce. Tímto si můžeme práci zjednodušit.
A co se týká tvorby vizuálů, to je velký otazník. Chápu narážku, jestli to uživatelé vůbec chtějí vidět. Stále je to pořád takový ten wow efekt, kdy jsou uživatelé uchváceni tím, co AI dokáže vytvořit, ale brzy je to začne nudit. Jak jste sám uvedl, začne to vypadat monotónně. Záleží tedy na tom, co Meta s AI nástroji vlastně zamýšlí. Ale určitě to bude něco na podporu tvůrců.
Ondro, jak vy vidíte budoucnost Instagramu?
Ondra Hájek
Vidím ji celkem světle. Instagram je jednou z těch sítí, která si tu drží pozici bez větších problémů, protože dokáže do sebe adaptovat nejlepší prvky z jiných sítí. A co se týká problematiky AI, tak co je u ní nebezpečné, jsou deep fake videa. To opravdu nepatří na internet či do seriózní komunikace. A to říkám jako velký fanoušek sci-fi.
AI je skvělý sluha, ale pán bude takový, jak ho budou používat uživatelé. Pokud AI budou používat legálně a hlavně eticky, tak je to za mě naprosto v pořádku.