Změny na Instagramu. Co to znamená pro firemní profily?

Sociální síť Instagram mění rozměry zobrazovaných postů. Po více než 14 letech přechází od čtvercových náhledů (1:1) k vertikálnímu formátu 4:5. Kromě toho posunula tzv. headline (jméno) vedle profilové fotky. Do toho se do popředí stále více tlačí Reels, u kterých je nutné sledovat trendy v oblasti tvorby. Psali jsme v den vydání změn.
Co se dozvíte v článku
O novinkách na Instagramu jsme si povídali s Katkou Pavlíčkovou a Ondrou Hájkem z agentury BGRAM.
Jaké jsou aktuální změny
Začněme nejdříve aktuálními změnami, které se na Instagramu odehrály. Přišly až podezřele den předtím, kdy byl na pár hodin vypnut TikTok v USA. Byl to podle vás záměr, Katko?
Katka Pavlíčková
Osobně bych se tomu ani nedivila. Protože je pravda, že META už dlouho mluvila o tom, že chtějí udělat nějaké změny na profilu z hlediska vizuálního stylu, ale vlastně neřekli, kdy to přijde.
A mluvilo se o tom, je to tak rok a půl zpátky, a najednou to tam bouchli. Takže je to až podezřele moc změn ve velice krátkém čase.
Ondro, co vy? Jaký na to máte názor?
Ondra Hájek
Také se k tomu přikláním, samozřejmě není to podložené, je to jenom domněnka. Vycházím i z toho, že změna tak, jak byla vypuštěna, má drobné mouchy s tím, že Instagram oznámil, že je bude ještě dolaďovat.
Co se tedy na Instagramu změnilo? Katka už naznačila v rámci dřívějšího vyjádření pro Podnikatel.cz, že změna je po více než 14 letech. Katko, tak co se změnilo?
Katka Pavlíčková
Hlavní a hodně výrazná změna bylo zobrazení gridu na uživatelském profilu, ať už je to soukromý nebo firemní účet. Z klasických čtvercových náhledů se grid změnil na vertikální formát. Uváděli jsme, že je to formát 4:5, ale v reálu se jedná o formát 3:4.
Pro uživatele to může být matoucí, proč říkáme 4:5 a teď je to 3:4. Je to z jednoho prostého důvodu. Kdybyste si připravil do profilu fotku ve formátu 3:4, Instagram to neumožní zveřejnit. Neumí to. To znamená, že raději lidem říkáme, aby fotky připravovali ve formátu 4:5, ale i tak se náhled příspěvku v gridu zobrazí 3:4. Uživatel proto musí svoji grafiku nebo fotku přizpůsobit profilu tak, aby mu to tam nedělalo ořezy po stranách.
Hovoříme nyní pouze o gridu na profilu, nebo i o náhledu v rámci home feedu, co se týká toho poměru 3:4?
Katka Pavlíčková
Bavíme se čistě o gridu na profilu, tedy pokud si uživatel otevře jakýkoli jiný profil, tak to, co tam vidíte. A samozřejmě Instagram, potažmo šéf Instagramu Adam Mosseri na změnu blesku rychle zareagoval tím stylem, že se strašně omlouvá, že to uživatelům neřekli s předstihem a rovnou to změnili.
Ale tím se zase potvrzuje naše domněnka na začátku rozhovoru, že změna byla záměrně načasována kvůli TikToku…
Katka Pavlíčková
Ano, přesně tak. Každopádně Mosseri se za to omluvil a vlastně vysvětlil uživatelům, že ještě budou ladit zobrazení gridu v tom smyslu, že když si tam nahrajete fotku, tak budete mít lepší možnosti v pozicování náhledu fotky.
Není to nyní pro firmy tak trochu matoucí? Najednou se změnilo něco, s čím doposud pracovaly, tedy samotný grid.
Katka Pavlíčková
Určitě to firmám může způsobit jisté dilema, protože nebudou vědět, co vlastně udělat s těmi stávajícími příspěvky. Pokud do dnešního dne jely čtvercový formát, tak jim to mohlo změnit vizuální obraz na profilu.
Pokud jely ve formátu 4:5, který je tu od roku 2015, tak se jich to nemuselo tolik dotknout. A se staršími příspěvky nic moc neuděláte. Můžete příspěvek akorát odzoomovat a přidat černé nebo bílé pruhy, které nyní Instagram nabízí, ale stejně to prostě nevypadá úplně dobře.
A na nás se již obrátilo poměrně hodně uživatelů, kteří měli dokonale vyladěné feedy v gridu v tom stylu, že máte v jednom řádku tři příspěvky, které na sebe navazují. A nyní se jim to celé rozhodilo a vypadá to příšerně.
Takovým profilům nyní vůbec nezávidím. Zase na druhou stranu, asi bych ještě chvíli počkala, protože Instagram se bude snažit velice rychle dodat možnosti pozicování. Ale minimálně to ukazuje, že styl navazujících feedů je do jisté míry přežitkem. A dalo se čekat, že se to jednou změní.
Kolik lidí vlastně proklikává celý profil, aby získali komplexní vizuální dojem o profilu? Není spíše důležitější přehled postů ve feedu?
Katka Pavlíčková
To bych si úplně netroufla říct. V analytických přehledech vidíte poměrně velké procento těch, kteří se přímo proklikli na profil. První dojem z profilu stále dává nějaký smysl.
Stále vznikají nové profily a než začnete někoho sledovat, vždy navštívíte jeho profil, jenž rychle zhodnotíte a na základě toho se rozhodujete, jestli vůbec chcete účet sledovat. Takže pořád to z mého pohledu hraje velkou roli, jak profil vypadá.
Aktuální doporučení pro firemní profily
Jsou nyní nějaká aktuální doporučení, co na Instagramu používat a nepoužívat? Uvedu konkrétní příklad: Víme například, že Facebook nemá moc rád, pokud je v grafice příliš mnoho textu. Platí toto samé i pro Instagram?
Katka Pavlíčková
Pro Instagram toto pravidlo nikdy neplatilo, alespoň ne oficiálně. Z logiky věci, Instagram oproti Facebooku vznikl primárně jako mobilní aplikace, kde jste závislý na tom, jak velký display máte. A ve většině případů, pokud se nějaký profil prezentoval příspěvky, které v sobě obsahují hodně textu, tak to pro uživatele není příliš atraktivní.
Uživatel Instagramu se chce spíše bavit, inspirovat a nechce na svém mobilu luštit, co mu tam nějaká firma píše. Přežitek množství textu ve vizuálech je tady do dneška. Pořád jsou firmy, které z mého pohledu nepochopily, jak Instagram funguje a co tam chce uživatel vidět.
A když se naopak vrátím k tomu, co na Instagramu frčí, tak když se budeme bavit čistě o formátech obsahu, jsou to hlavně Reelsy. Dají se považovat za jedničku v obsahu na Instagramu, ale možná už se to tam dostává. A na druhém místě máte takzvaný karuselový příspěvek, což je příspěvek, který má v sobě více fotek nebo videí.
Má teda vůbec smysl dávat na Instagram ještě fotky jako samostatné příspěvky? Nebo je to dnes pouze o Reelsech a karuselu?
Katka Pavlíčková
Pořád má smysl dělat fotky, z jednoho prostého důvodu. Na Instagramu jsou hlavní skupinou mileniálové. Jedná se o uživatele, kteří s Instagramem začínali a jsou na fotkách „odkojení“. Z určité nostalgie tak stále na fotky koukat budou.
Proto se dnes na profilech hledá určitý balanc. Reelsy proto tvoříte primárně pro to, abyste oslovil nové publikum, protože na to jsou Reelsy skvělé. A kombinujete je se singl posty, tedy fotkami, které jsou určeny pro vaše sledující. A k tomu ještě karuselový obsah, protože i ten dokáže oslovit nové publikum.
Instagram před časem uvolnil další funkci. Když zveřejníte karusel a přidáte k němu hudbu, tak se takový příspěvek propíše i do Reels kanálů.
To je stejný model, který je nyní vidět i na TikToku. Místo videa se tam dají prohlížet fotografie s hudbou pomocí karuselu.
Katka Pavlíčková
Ano, to souhlasí. Přesně tak.
Ondra Hájek
Ještě ke Katce doplním, že fotky opravdu stále fungují. Pro firmy mohou být opravdu karusely prvním krokem, než se samy začnou pouštět do videoprodukce.
Pro podnikatele je důležitá efektivita nákladů. A ta je na výrobu statického obsahu vždy mnohonásobně nižší než na výrobu videa. Výroba fotek může zabrat 20 minut a ještě si u toho uvaříte kafe. Zpracovat video, aby bylo opravdu kvalitně vyrobené, v průměru zabere dvě až dvě a půl hodiny práce.
Samozřejmě jsou lidé, kteří to dělají denně, tedy profi videomakeři, a ti to stihnou za kratší dobu. Mluvím nyní spíše o podnikatelích, kteří si tento obsahu řeší in-house.
Co je hitem u Reels videí
Už jsme to částečně naznačili, že na Instagramu frčí nyní Reelsy, ale jaký obsah vyrábět? Co uživatelé sledují v krátkých videích nejraději?
Katka Pavlíčková
Hodně často vidíme skeče nebo video ve stylu POV, tedy z pohledu například zákazníka. Mohou tam být vtipné, ale i vážné věci. Uživatel se rád dívá z pohledu určité situace.
Budete například firma, která používá Instagram pro nábor nových zaměstnanců, proto můžete vytvářet videa, která budou reflektovat typické situace v práci, které se vám mohou stát.
A uživatel se pak s takovou situací sžije, řekne si: „Jo, to přesně znám, to se mi stalo, to jsem přesně slyšel od kolegy.“
Jsou titulky ve videu stále nutnost?
Co titulkování videa, které vkládáme přím do nahrávaného souboru. Má pro Instagram smysl? Zahlédl jsem, že automatické titulkování Instagram v nastavení nabízí?
Katka Pavlíčková
Máte pravdu, že to Instagram umí, ale pouze pro angličtinu a další jazyky jako například španělštinu. Ale čeština stále chybí a domnívám se, že to bude běh na dlouhou trať. Jsme poměrně malý trh, proto se přesně používají AI aplikace, které vám titulky vytvoří.
A titulky jsou dnes velice používané u mluvených videí, kdy se počítá s tím, že si uživatel projíždí kanál Reelsů, ale nemá zapnutý zvuk. Pokud máte cokoli mluveného a nejsou tam titulky, uživateli prostě nemusí dojít, že je tam hlas, že se tam o něčem mluví a v prohlížení jede dál. Vy tak ztrácíte jeho pozornost.
Takže titulky jednoznačně ano. Dnes jsou navíc velmi populární videa, například cestovatelská, která jsou sestříhaná a jsou pouze doplněna voiceoverem. Tam jsou titulky nutné.
Ostatně voiceover je typický i pro videa o vaření anebo ve stylu DIY (Do It Yourself), která získávají na stále větší popularitě…
Katka Pavlíčková
A ono, proč to všechno začíná být tak populární a moderní, je z jednoho prostého důvodu. Vznikají stále více šikovnější nástroje a aplikace, které vám video výstup mohou zrealizovat v řádu minut. To ještě před 5 až 6 lety nebylo možné.
Má smysl vytvářet video z fotek?
Má v dnešní době vůbec smysl vytvářet video z fotek?
Ondra Hájek
Není to úplně optimální. Byly to trendy z 90. let nebo přelomu milénia, kdy videa začala mít na internetu rozkvět. A protože tehdy nebyly tak dostupné kamery a stříhací software, tak se právě dělala videa z fotek, což bohužel občas přetrvává do dnešní doby.
Ten důvod, proč to nedoporučuji, je strojové čtení videa. Tato videa jsou snadno odhalitelná. Stroj dokáže odhalit, jestli se na videu něco hýbe nebo je tam pouze statická fotka a na základě toho je pak sražen organický dosah.
Takové video pak uvidí násobně nižší procento lidí, než kdyby si s tím uživatel dal skutečnou práci. Proto jsem také mluvil o tom karuselu vs. videa. Karusel je jednodušší na výrobu, stejně jako statický obsah, proto se to někteří podnikatelé snaží „hacknout“, ale opravdu to nefunguje.
Instagram vs. TikTok a záplava reklamou
Když se znovu vrátíme k Reels a TikToku, pokud to vezmu z vlastní zkušenosti, vidím na Instagramu za každým třetím videem reklamu. To se mi u TikToku nestává. Není právě i toto důvod, proč uživatelé inklinují spíše k TikToku? Tedy proto, že tam není tolik reklamy?
Katka Pavlíčková
To je dobrá otázka. Překvapuje mě, že tam vidíte tolik reklamy. Zřejmě se jedná o mainstreamový obsah, kde se lépe zacílují reklamy. Ale budou tady jistě uživatelé, kteří mají svůj home feed vycvičený přesně pro sebe a tam těch reklam pak může být daleko méně. Je to tedy velmi individuální. Nicméně určitě bude v tomto TikTok asi výhodnější, že ho tam tolik nemasíruje reklama. Takže ano, v tomto má asi TikTok možná trochu navrch.
Včetně algoritmu, o kterém se stále mluví? Nebo už i Instagram dokáže lépe zobrazovat obsah podle preferencí uživatele?
Katka Pavlíčková
Nemám konkrétní srovnaní s TikTokem, protože se na něj nespecializujeme, takže se mi to bude horko těžko srovnávat, co funguje lépe. Ale máme informace z doslechu, že Instagram si můžete vycvičit prakticky za 3 až 4 hodiny.
Dám příklad. Hledala jsem informace k cestování po Japonsku a prošla jsem si je přes hashtagy. Tento obsah jsem konzumovala po dobu půl až tři čtvrtě hodiny a v následujících hodinách. Druhý, třetí den už mi nabíhal obsah z Japonska. To mi přišlo docela rychlé a bude to takhle fungovat.
Je tedy důležité, jak je uživatel aktivní. Proto pasivní uživatel, který pouze otevře Instagram, když se mu rozlepí oči a zavírá ho až večer a jen konzumuje to, co už konzumuje nějakou dobu, tak tam nemusí očekávat takový progres v tom, co se mu zobrazí.
Rozhovor pokračuje druhou částí, která vychází ve čtvrtek 6. února.