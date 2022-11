Jak mohou podnikatelé ušetřit za telefon? Řešením jsou balíčky i neomezené tarify

Kdy je čas přehodnotit tarif?

Luboš Lukasík, ředitel pro firemní zákazníky a veřejnou správu z T-Mobile.cz, uvádí, že optimalizaci tarifu doporučují provádět zhruba jednou za dva roky, respektive když končí daná smlouva. Je namístě projít, v jakém rozsahu se služby využívají, zda komplexně či jen nárazově, čeho je největší spotřeba apod. S optimalizací nastavení pomáhají profesionálně vyškolení obchodníci, kteří se u nás o jednotlivé firmy dle velikosti starají. Stejně jako nefiremní zákazníci i ti firemní dostávají speciální pobídky šité na míru (např. zvýhodněná mobilní zařízení apod.), dodává.

Podle Charloty Dědkové z tiskového oddělení Vodafone Czech Republic je obecně dobré zaměřit se na to, co danou firmu čeká. Smlouvu podepisují na více let a ve firmě se budou dít plánované investice a změny, jako je například automatizace, transformace zákaznického servisu, zavádění vzdálených softwarových řešení a podobně. Operátor tak následně poskytne optimální technologické řešení, ale i cenové. Podnikatelé pak musí sledovat, zda jsou jejich očekávání naplněná a jednotlivé služby dostačují dynamice jejich podnikání.

Generální změna bývá u větších firem často předmětem lean managementu nebo lean analýzy, ze které vyplyne požadavek na optimalizaci služeb, jak směrem nahoru, tak k úsporám. Pak je ten pravý čas na komunikaci s operátorem, zdůrazňuje a doplňuje, že druhým milníkem, který může nastat v životě firem, je zvýšení celkových firemních nákladů, které ohrožují cashflow a existenci firmy. Pak je opět čas na přehodnocení potřeb. Za Vodafone Business jsme schopni nabídnout různá chytrá řešení nejenom pro mobilní řešení, ale i ta související s efektivním řízením firmy, díky kterému lze snížit náklady na operativu, upřesňuje dále.

Novinky u operátorů nemusíte hlídat sami

Silvie Cieslarová, ředitelka segmentu mobilních služeb v O2, podotýká, že každý zákazník je jiný s úplně odlišnými potřebami. Jejich obchodní jednotky se tak snaží zákazníkovi nabízet průběžně nejlepší řešení dle toho, jak chce služby využívat. Všechny změny, které pro zákazníky připravují, vždy komunikují dopředu. Zároveň pokud vidíme, že se chování zákazníka mění a jiný tarif by byl pro něj vhodnější, tak mu ho nabízíme. Často se tak děje jak osobní formou s obchodníkem či na prodejně, tak například v samoobsluze nebo aplikaci Moje O2, popisuje. Charlota Dědková za Vodafone Bussines doporučuje nechat si zasílat newslettery, protože ty bývají často esencí novinek a nic jiného pak už není třeba sledovat.

Jak je obecně možné ušetřit?

Jednou z cest, jak na svých firemních nákladech výrazně ušetřit, je podle Charloty Dědkové sloučení mobilních tarifů, internetu a dalších služeb souvisejících s telekomunikacemi do jednoho balíčku. Ve Vodafone v rámci jejich vánoční nabídky tak spojením služeb mobilního tarifu Neomezený Business Super za 699 korun a například pevného internetu s rychlostí 200 Mb/s za 351 korun zaplatí zákazníci 1050 korun měsíčně a ročně ušetří tisíce korun, které mohou investovat efektivně zpět do svého podnikání.

Spojit si služby do balíčku O2 PROfi nebo v případě středních a větších firem do rámcové dohody doporučuje také Silvie Cieslarová. Tak si podnikatel zajistí výhodnější podmínky. Díky zmíněnému balíčku získají podnikatelé nebo firmy slevu až 30 % oproti ceníkovým cenám a mohou si do něj přidat jakékoli služby, například internet, mobilní tarif, O2 Car Control, O2 Security a další. S balíčkem O2 PROFI pak ušetří za všechno a získají slevu až 30 % z každé měsíční faktury. Aby zákazník na slevu dosáhl, stačí mít minimálně 2 služby a měsíční útratu minimálně 1000 Kč, doplňuje.

Služby operátorů nejsou jen o telefonování a s rostoucími výdaji řady firem dovedou zákazníkům Vodafone pomoci například chytrá řešení internetu věcí (například Chytrá budova, chytrý vozový park apod.), která pomohou optimalizovat náklady a často jsou i šetrnější k přírodě. Vyplatí se také přechod na datovou komunikaci, kdy mnoho firem již dnes komunikuje prostřednictvím firemních aplikací na míru, a to nejen pro hlasovou – přímá komunikace mezi lidmi, ale také posílání dokumentů, jako jsou objednávky, reklamace nebo další informace. Naším doporučením je zapojení IT do nadefinování požadavku na komunikace, vysokorychlostní a bezpečné fixní datové přípojky totiž mohou nahradit velkou část spotřeby mobilních datových služeb. Díky vysokým objemům pevné sítě se mohou podnikové finance, ale i kvalita komunikačních služeb, dostat do nové dimenze, vysvětluje Charlota Dědková.

Mezi nejoblíbenější produkty patří neomezené tarify

Ve Vodafone u zákazníků z řad podnikatelů sledují dva trendy: raketově si oblíbili neomezené tarify. Jsou to tarify, které jim a jejich zaměstnancům rozvazují ruce, poskytují jim plnou komunikaci bez nutnosti hlídat spotřebu dat. Druhý trend je rostoucí obliba řešení Internetu věcí. Jedná se o sensory se SIM kartami, které pomáhají sledovat různé oblasti – zabezpečení (kamery, výtahy), monitoring (informační systémy, zamoření, odpady), automatizace (zásobování), sledování (vozidla, zásilky, materiál).





Nejoblíbenějším tarifem je pak Neomezený Business Super a zároveň vidí i vzrůstající zastoupení tarifu Neomezený Business Premium 5G. Ten vznikl hlavně pro nově vznikající 5G síť a přináší nejvyšší dostupnou rychlost připojení. Pořizují si jej hlavně majitelé firem a management. Zákazníci zde vnímají dva hlavní benefity: zkrátí se čekání u všech operací (vysoká rychlost připojení bez jakýchkoliv omezení) a není třeba čekat na Wi-Fi, což znamená vyšší efektivitu a flexibilitu, dodává Charlota Dědková. Podle Silvie Cieslarové zákazníci vyhledávají služby, u kterých nemusí přemýšlet, jestli jim nastavení služby stačí. Proto podnikatelé často volí tarif NEO Modrý (743 Kč bez DPH), který má neomezené volání, SMS a neomezená data rychlostí 10 Mb/s.

Srovnání nabídky neomezených tarifů

Server Podnikatel.cz vybral z nabídky tarifů s neomezeným voláním, SMS a daty od každého operátora jednoho zástupce, který patří mezi oblíbené, a přináší jejich parametry.

Operátor Název tarifu Rychlost internetu Cena O2 NEO Stříbrný Max 5G** 1 299 Kč T-Mobile Neomezeně XL 10 Mb/s* 930 Kč Vodafone Neomezený Business Super 10 Mb/s 899 Kč

* Prvních 15 GB plnou rychlostí

** Dosahuje na místech s nejmodernější technologií pokrytí až 600 Mb/s