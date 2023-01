Založit e-shop rozhodně není jednoduché, tvrdí profíci z oboru

Server Podnikatel.cz se zaměřil na to, jaké útrapy a nesnáze vás mohou čekat při zakládání e-shopu. Jaké živnostenské oprávnění je pro to třeba? Jak na získání prostoru pro vaši doménu na síti? Hrozí majitelům e-shopu nějaké kontroly ze strany úřadů? Přinášíme vám rozhovory s podnikateli, kteří již na výše uvedené otázky odpovědi našli. Čtěte také: Podnikatelé z oboru radí: Jak založit kadeřnický salon

Provozování e-shopu je volnou živností. Podle Přílohy č. 4 k zákonu č. 455/1991 Sb. (živnostenský zákon) spadá do oboru číslo 48, Velkoobchod a maloobchod. Podnikatel tak musí pro přidělení této živnosti splňovat pouze všeobecné podmínky.

Důležitá je také registrace e-shopu jakožto shromaždiště osobních údajů. To je možné jednoduše učinit na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů vyplněním příslušného formuláře. Oznamovací povinnost se podle § 16 odst. 1 zákona vztahuje výlučně na správce těchto dat. Pokud tak neučiníte, čekejte kontrolu a následné pokuty od České obchodní inspekce.

Rozhovor nám poskytli majitelé e-shopů Tomáš Příkopa z Onlineoutlet.cz a Marko a Martina Milosavljević z Eurooptik.cz.

Chci provozovat e-shop. Co dál?

Pro založení e-shopu je podle Martiny a Marka stěžejní uvědomění si dvou základních věcí: CO chci prodávat a JAK zboží prezentovat. Od toho se pak odvíjí úspěch podnikání a výše počátečních investic. Říkali jsme si, že náš nabízený sortiment by měl být z oblasti módy, jelikož módního a zároveň kvalitního zboží je u nás v Čechách stále nedostatek, uvedl Marko. To, co se zde nabízí, je drahé a staré, doplnila jej Martina, prioritou je pak tedy najít dodavatele, zjistit, o co lidé mají zájem a stanovit si ceny, za kolik chci zboží prodávat.

Podobný nápad, internetový prodej módního zboží, měl i Tomáš. Převážila u mě myšlenka prodeje značkového oblečení, samozřejmě z důvodu velkých marží z prodeje, na druhou stranu tu také nebyla příliš vysoká konkurence, jako třeba v kosmetickém či elektronickém zboží, řekl našemu serveru. Čtěte více: Konkurenci si můžete na internetu analyzovat zdarma

Jak na prostor na webu

Existují společnosti, které zákazníkům vytváří e-shopy na míru, ale také ty, které poskytují hotová řešení. Některé umožňují rovněž pronájem aplikace s funkcemi, které si klient vybere. Co je lepší?

Doporučil bych to, co jsem udělal já, a to je pronájem řešení. Sestavit dobrý e-shop vyžaduje částku v řádu desítek, ne-li statisíců korun. Společnost věnující se pronájmu řešení vám nabídne e-shop v hodnotě 100 000 Kč za cca 1 500 až 2 000 Kč měsíčně, uvedl Tomáš. V rámci této částky zpravidla klient získá také technickou podporu, takže odpadá jakákoliv péče týkající se např. dopracovávání modulů. Podnikatel tak zabezpečuje pouze informační systém a update zboží.

Opačný způsob zvolili Martina s Markem. Měli jsme spolupracovníka, který nám pouze spustil aplikaci na námi zadané doméně. Již 10 let pracuji na počítači, takže z hlediska administrace je provoz e-shopu opravdu jednoduchý a spravujeme si jej sami, uvedl Marko.





Majitelé e-shopů se ovšem shodují v pohledu a propracovanost grafiky. Prezentace produktů je stěžejní, oba by se bez propracované grafiky svého e-shopu neobešli.

3 tipy přímo od profesionálů Martina a Marko Milosavljević, Eurooptik.cz Na co pamatovat při zakládání e-shopu?

Mít promyšlenou strategii a pečlivě uvažovat, do jaké reklamy vkládat peníze. Stežejní záležitostí je pro e-shop také grafika vzhled jako takový, tomu by se měla věnovat velká péče. Čeho se vyvarovat?

Důležité je nezačínat s vědomím, že je to jednoduché a že to může dělat každý. Varuji také před vším, co lze sestavit na klíč. Spoléháme sami na sebe. Co byste rád změnil, kdyby jste mohl začít znova?

Neměnil bych nic. Původně vše začalo jako přivýdělek pro manželku na mateřské, teď vše děláme na plný úvazek společně. Snad jen pečlivě uvažovat při výběru dodavatelů.

Tomáš Příkopa, Onlineoutlet.cz Na co pamatovat při zakládání e-shopu?

Alfou a omegou je pro podnikatele zákazník. Ten by měl být vždy na prvním místě a jemu by měla být věnována veškerá péče a pozornost. Zní to jako klišé, ale spousta e-shopů se tím rozhodně neřídí. Čeho se vyvarovat?

Nemít velké oči. Není to jednoduchá cesta, e-shopů je dnes na tisíce a najít skulinku na trhu je velice složité. Co byste rád změnil, kdybyste mohl začít znova?

Určitě bych se pokusil spojit s dobrým investorem. Podnikání bych rozběhl od začátku ve větším objemu. Je dobré zvážit, kde je opatrnost na místě a kde naopak překáží.

Investice, dodavatelé a skladové prostory

Ze začátku majitel e-shopu řeší především náklady a investice do podnikání vložené. Co se týče skladových prostor, vše se odvíjí od produktu a jeho nabízeného množství. Tomáš navrhuje využití pronájmu kočárkárny či vlastní garáže, je-li k dispozici.

Svůj stav zásob řeší dvěma způsoby. První je zboží ze zahraničí, které mám vždy bezpodmínečně skladem. Pak je druhá varianta, kdy využívám drop shipping, uvedl Tomáš. Zboží je v takovém případě na skladě u dodavatele či výrobce a ve chvíli jeho objednávky ze strany klienta majitel e-shopu vydá pokyn k jeho distribuci.

Martina s Markem doporučují navázat se svými dodavateli přátelské vztahy. To se však může občas i velmi zle vyplatit. V začátku podnikání se nám stalo, že nás jeden potenciální dodavatel pozval do Itálie. My se tam s penězi v kapse vydali, avšak dodavatel nikde, řekl nám Marko. Je tedy důležité sehnat takového dodavatele, na kterého je spoleh a pracovat na důvěře. Pak jde podle něj vše snadno.

Situaci se skladem vyřešili koupí show roomu, kde své zboží také klientům předvádějí a umožňují tak jeho vyzkoušení před koupí. Odtud pak probíhá veškerá distribuce, na drop shipping se nespoléhají. Čtěte více: Má smysl si k e-shopu pronajímat i sklad? Jak pro koho

Platební metody e-shopů

Nejčastěji využívanou platební metodou je v Česku stále dobírka. Na tu spoléhá většina e-shopů. Platby kartou po internetu jsme neřešili z toho důvodu, že lidé v naší republice stále této platební metodě nevěří, tak trochu se také řídím tím, že nenutím klienty dělat to, čemu sám nedůvěřuji, uvedl Marko. Kromě ní také umožňuje za zboží platit klientům v hotovosti přímo v show roomu a využít bankovní převod. Čtěte více: Která platební metoda konečně svrhne nadvládu dobírky?

Tomáš naopak v současné době pracuje na zavedení modulu platebních karet pro svůj e-shop. Tato metoda konečně v Česku začíná vykazovat vzestupný trend, sdělil nám Tomáš, spolu s bankovním převodem ji považuji pro podnikatele jako nejvýhodnější. Podle jeho zkušenosti občas dochází k tomu, že si po odeslání zboží na dobírku klient zásilku nevyzvedne. Vznikne tak prodleva několik týdnů, kdy podnikatel nemá v ruce ani peníze a ani odeslané zboží. Využitím platby po internetu či bankovním převodem však tato skutečnost odpadá.

Reklama, cenové porovnávače zboží a slevové portály

Podnikatel své zboží může inzerovat hned několika způsoby. Jaké jsou však možnosti ecommerce? Jednoznačně využít opět reklamy na internetu. Martina a Marko sice zpočátku šíření reklamy za pomoci letáků vyzkoušeli, dnes tento způsob však nevyužívají. Snažíme se jít cestou, která nejméně obtěžuje zákazníka. Jediné, co skutečně funguje, je AdWords a Sklik, řekl našemu serveru Marko. Čtěte více. Než začnete strkat peníze do internetové propagace, analyzujte si konkurenci

Podnikatel by si podle jeho slov však stále měl dávat pozor na to, jak správně klíčová slova v příslušném článku nalinkovat a jakou úroveň by měla tisková zpráva mít.

Špatně prý také na klienta působí využití dnešního fenoménu internetového marketingu, slevových portálů. Účast na slevovém portálu je pro mě synonymem bankrotu podnikatele. Takové zviditelnění vnímám jako naprostý nedostatek nápadů a rozpočtu. Nehledě na další výdaj s takovouto reklamou spojený, provizi pro dotyčný portál.

Tomáš i Marko se shodují, že dobrou investicí jsou prostředky vložené do srovnávačů zboží. Zboží mám umístěné hned na několika srovnávačích. Je to další kanál, kterým lze získat celkem slušnou návštěvnost vašeho webu, uvedl Tomáš. Pro svůj byznys využívá například server Zboží.cz (vyhledávač zboží Seznamu.cz) a standardní služba je zdarma. Dá se ovšem zaplatit za proklik a tím se posunout výše ve vyhledávání na tomto serveru. Takový proklik pak stojí 1 Kč. Platíte ovšem zákazníka, který opravdu navštíví vaše stránky. Do reklamy by měl podle něj podnikatel vracet zpátky maximálně 10% z obratu.

Foto: Ondřej Hošt (iinfo)