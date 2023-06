Jejich svíčky vás přenesou na Macochu nebo Praděd. Jak toto podnikání vzniklo?

Rodinný byznys vznikl za covidu

Katarína Becherová na úvod zdůraznila, že značku si vymyslel její manžel Ondřej. Ona má obchůdek s kosmetikou a drogérií, do kterého hledala dodavatele svíček. Měla velký problém najít takového, jakého si představovala. Manžel se nabídl, že jí svíčky vyrobí. Myslela jsem si, že to bude úplně stejné jako se světlem v koupelně, ale ne, tentokrát ho to opravdu chytlo, směje se Katarína a doplňuje, že to souviselo i s covidem. Ondřej je programátor a v době, kdy všichni měli spoustu volného času, četli knížky a koukali na Netflix, on měl hodně práce a potřeboval něco na odreagování.

Práci mají manželé rozdělenou tak, že on je kreativec a tvůrce, tedy vymýšlí vůně i názvy a vyrábí svíčky a Katarína má na starosti vše ostatní. Spousta lidí si představí, že on chudáček vaří od rána do večera a já si piju kafe, ale já pro něj dělám servis, dodává s úsměvem a vyjmenovává, že komunikuje se zákazníky, obchodními zákazníky a s dodavateli. Zkrátka funguje navenek, protože manžel je introvert. I takové zveřejnění fotek nebo videí na sociálních sítích je pro něj vystoupením z komfortní zóny. Stejně o něm mluvím, zmiňuju ho, takže i naši zákazníci vědí, že existuje. A smějeme se, že je jako paní Colombová, doplňuje.

Do podnikání se zapojují i děti. Naše děti jsou levná pracovní síla v tom smyslu, že když nám chtějí pomáhat, tak za to mají peníze, a když nechtějí, tak to mají příkazem a dělají to zadarmo, směje se Katarína. U směsí vůní musí být dodržen poměr jednotlivých olejů, takže to u Becherů vypadá jako v laboratoři, což se dětem líbí a mají to rády. Pomáhat je baví a každé z nich nějakým způsobem do práce vstupuje. Jeden syn má oblíbenou svíčku Praděd, druhý zase rád míchá směsi a nejstarší dcera má jako brigádu lepení knotů.

Výroba svíček není složitá, ale chce čas

Podle Kataríny Becherové není složité vyrobit svíčku, není to žádná raketová věda. Pro ně jako výrobce bylo stěžejní namíchat vůně, zjistit správný poměr vůně versus vosku a najít správné dodavatele. Když si chce někdo udělat svíčku doma, tak nejdůležitější je dělat to pomalu. Když mícháte vonný olej s voskem, který musí být tekutý, tak to musíte dělat hezky pomalu, aby se vám tam nedostalo moc vzduchu, aby v ní nebyly bubliny. To by dělalo tunely a svíčka by se utopila, popisuje Katarína s tím, že je potřeba to dělat pomalu a s láskou. V Tvoje Svíčka i svíčky zalévají na víckrát, tedy udělají třeba půlku, nechají to tuhnout, pak udělají třetinu, nechají to opět tuhnout a teprve poté dělají vršek. Tím zaručí, že je svíčka dokonalá a dobře hoří.

Výroba svíček má několik fází a nedá se tedy říct, jak dlouho trvá jednu vyrobit. Nejprve se musí vyrobit knot, který se posléze nalepí. Smíchává se vosk s vůní, postupně se svíčka zalévá a nechává odležet až do úplného ztuhnutí. Poté se musí zkrátit knot, lepí se přední a zadní etiketa a skládá se krabička. Katarína Becherová spočítala, že jde o deset kroků, tedy že jim svíčka desetkrát projde rukama, než je připravena k odeslání zákazníkům. Celý proces trvá několik hodin.

Při samotné výrobě svíček se musí pohlídat teplota a je důležité, aby se vonný olej do vosku zamíchal ve správný čas. Vosk musí být tekutý, ale ne příliš horký, protože když by se tam nalil hned, tak by se spousta vonného oleje vypařila. Nebo když by už vosk tuhl, tak by se to správně nepromíchalo a v části svíčky by bylo hodně vůně a jinde žádná. Když při výrobě něco nevyjde, je možné vše recyklovat. Katarína uvádí, že se jim běžně stává, že se jim odlepují knoty, když je svíčka zalitá. Oni pak musí začít znovu. I když máte doma třeba zbytky svíček, ten vosk, když roztaje, můžete znovu použít. Takže když se nám něco nepovede, tak se vůbec nic nestane, shrnuje.

Suroviny jsou důležité

Když manželé začínali s výrobou svíček, Katarína si myslela, že naváže spolupráci s výrobci éterických olejů, na které měla kontakt v rámci svého obchodu s přírodní kosmetikou. Zjistila však, že to není tak jednoduché. Někteří se nezaměřovali na velkoobchod, jiní nebyli schopni vyrábět v požadovaném množství nebo v kvalitě. Trvalo tedy dlouhou dobu, než našli ty pravé a vychytali výrobní postup. Nyní berou polovinu od českého dodavatele a polovinu ze zahraničí. A nejde jen o oleje, ale například u krabiček nebo tiskárny má Tvoje Svíčka už třetího dodavatele.

Na začátku Becherovi také zjistili, že všechny běžně používané svíčky jsou z parafínu, tedy z ropy, a není tak úplně dobré jej spalovat a dýchat v uzavřené místnosti. Hledali tedy přírodní alternativy a zjistili, že sójový vosk patří mezi dlouhodobě udržitelné a vzniká ze sójových bobů, které rostou přirozeně ve velkém. Když se tento vosk spaluje, tak se nedostávají do ovzduší žádné chemikálie nebo nežádoucí látky, a navíc hoří asi o polovinu déle než parafín. Druhou problémovou složkou svíček je vůně. V Tvojí Svíčce používají pravé éterické oleje, protože jsou čisté. Když je olej syntetický, tak imituje vůni a jsou v něm další látky, které při spalování zasahují do nervového systému i dýchacího ústrojí.

Podle Kataríny si spousta jejich konkurentů postaví jméno na tom, že dělají přírodní svíčky. Možná mají první dvě svíčky opravdu s éterickým olejem, ale pak zjistí, že syntetický olej koupí za třetinu ceny a ještě jim ho stačí tak desetkrát míň. Takže já se snažím dělat osvětu v tom, že vosk není to jediné, co bychom měli sledovat, dodává. Existují i syntetické oleje, které mají certifikát kvality a jsou schválené pro použití ve svíčkách. Jsou dražší, ale hlavně je problém sehnat jejich dodavatele.

Nejde jen o vosk a vůně

Při zjišťování jednotlivých kroků výroby svíček Becherovi také objevili, že existuje spousta druhů hotových knotů k zakoupení, a to různých velikostí. Když se však zabývali chemickou částí věci, zjistili, že aby knot držel tvar a umocnil kvalitu svíčky a délku jejího hoření, namáčí se do toluenu a formaldehydu nebo že někde se vyztužují olovem. To bylo proti jejich přesvědčení a nesedělo to k přírodním svíčkám. Než aby od dodavatelů složitě získali informace, jaké mají složení knotů, rozhodl se Ondřej vyrábět je sám. Kupuje si kilometry bavlnek slepených do sebe, jednou za čas je nařeže a nacvakává ručně do plíšků a ty tam dcera lepí. Nevýhodou je, že se s tím mnohem hůř pracuje, trvá to déle a je to složitější. Ale je to další z bodů, co nás odlišuje od konkurence, říká Katarína.

Kromě postupů a surovin věnovali Becherovi dlouhý čas také výběru sklenic. Hledali takové, které by měly víčko, protože nechtěli, aby do svíček padal prach. Chtěli také, aby se nádoby daly využít víckrát. Ty jejich se dají v domácnosti použít například na tužky, a navíc je toto sklo recyklované. Jsou jak české, tak z Anglie. Mezi další nádoby patří keramické kalíšky, co jim vyrobila sousedka. Na trzích nedávno potkali paní z jedné tradiční sklárny a od ní budou mít sklo na difuzéry. To se bude moci posléze použít jako váza nebo je možné dokoupit si náhradní náplň. To jsem v Čechách ještě neviděla, protože tady všichni mají skleničky z Číny. Tím, že jsme výrobci, tak mi jednou za 14 dní přijde e-mail z Číny nebo Polska od nějakého dodavatele, jestli nechceme jejich skleničky. Když je pak vidím u našich konkurentů, přesně vím, od koho je mají, popisuje Katarína s úsměvem a dodává, že oni nechtěli to, co mají všichni.

Svíčky inspirují i léčí

Za vůně je zodpovědný Ondřej a je to právě on, kdo je kreativní a má nastudováno, co která vůně dělá, s čím se hodí a podobně. Vždy si ji vymyslí, nakoupí se vzorky, zkusí se to a svíčka je hotová. Aktuálně se připravují dvě novinky: Ďábel a Moravská Amazonie. Například svíčky Ty a já byly formulované tak, že budou hořet dohromady a každá zvlášť je úplně odlišná. Jedna je těžká a hluboká, druhá je pozitivní a svěží. Když jsem viděla ten seznam vůní, nechtěla jsem tomu věřit, ale ono to opravdu funguje a je to neskutečné, doplňuje nadšeně Katarína a prozrazuje, že nové vůně vznikají tehdy, když Ondřej hodně míchá a přemýšlí u toho.

Ondřejův nápad byl také pojmenovat svíčky po tuzemských turistických cílech. Chtěli se odlišit a využili toho, že moc rádi chodí po horách v Čechách a na Slovensku. Názvy zajímavých míst v České republice pro ně byly přirozené, protože je znají a mají je rádi. Navíc jim přišlo hezké, že kromě svíčky půjde také o tip na výlet a můžou přidat i příběh, co je za tím. U svíček jsou tak i souřadnice daného místa. Nyní plánuju, že půjdeme na ta místa ještě jednou a uděláme nějakou reportáž, abychom ty lidi navnadili, dodává Katarína Becherová.

Nejoblíbenější vůně je Macocha, což je pomeranč a zázvor. Ondřej Becher o ní říká, že ji může vařit od rána do večera. Voní skoro všem a patří tak mezi nejuniverzálnější z plejády vůní, které nabízejí. V závěsu je pak Pančavský vodopád. Tuto vůni jako jedinou naformulovala Katarína jako matka tří dětí, protože obsahuje eukalyptus, niaouli, borovici a červený tymián. Je to vůně, která opravdu léči. Niaouli je nejsilnější přírodní antibiotikum, eukalyptus je klasika, když máte ucpaný nos, a borovice a tymián jsou skvělé na kašel a vykašlávání, vysvětluje a dodává, že tato svíčka vrací její děti zpátky do institucí a zapálí si ji vždy, když na ně něco leze.

Kromě svíček nabízejí olejíčky, doplňky, jako jsou nůžky nebo zhasínátko, dekorace a také vosky. Becherovi zjistili, že lidi si sami rádi vyrábí, ale mají problém s materiály. Rozhodli se jim tedy s tímto problémem pomoci. Kromě samotných vosků tak nabízejí také DIY sety pro jednoduchou výrobu svíček, ve kterých je sklenice, vosk, olejíček, kolíček, knot a pytlíček na zahřátí vosku. Do budoucna chtějí do nabídky přidat také výše popsané difuzéry.

Reakci na vůni nezahrajete

U svíček je žádoucí, aby si je lidé mohli očichat a nekupovali tak zajíce v pytli. Katarína Becherová tak často navštěvuje akce a dělá to moc ráda. Je to skvělé, protože vidí prvotní reakce lidí a to, jestli jim svíčka voní nebo ne. Není to hrané, protože u vůně to nedokážete zahrát. Prvotní reakce je vaše, to neumíte zahrát, to se nedá. Úsměv jde mimo vaši kontrolu, a to je to, co mě na tom nejvíce baví, koukat na ty lidi, dodává. Taky se jí už několikrát stalo, že za nimi na stánek šel někdo cíleně, aby se s nimi potkal, a to Kataríně dokáže vehnat slzy do očí. Například se za nimi vydala jedna paní, jen aby je viděla naživo, očichala si svíčky a podívala se na novinky.

Tvoje Svíčka má velké štěstí na zákazníky a na osobní kontakt obecně. Může za to i fakt, že je Katarína Becherová velmi upovídaná a na akcích je u jejich stánku vždy živo. Ona se nesnaží jen prodat, ale poznat zákazníky blíže, potkávat se s nimi. Lidé jim pak píšou děkovné e-maily například o tom, co se jim všechno líbí a jak se cítili a podobně.

Svíčky jsou vysoce sezónní zboží

Lidé si zapálí svíčky nejčastěji na podzim nebo v zimě, kdy mají hlavní sezónu. Becherovi to však zatím zvládají dobře. Ondřej stále pracuje a dokáže tak pokrýt výpadek příjmů. Cílem Kataríny je zabezpečit prodej natolik, aby to zvládli. Mají už několik obchůdků a velkoobchodních spoluprací, které fungují i v průběhu roku. U svíček je ten problém, že je potřeba si k nim čichnout, a s tím právě prodejní místa pomáhají. Přijdete, očicháte si tu vůni a buď vás zasáhne a je vaše, nebo ji tam necháte, zdůrazňuje Katarína Becherová.

Katarína přiznává, že všechny spolupráce, které mají, oslovily je a ona tak za celou dobu nemusela poslat jediný e-mail s nabídkou. Prodejních míst je několik desítek. Komunikace je někdy náročnější, ale já se snažím obchod dělat srdcem, a pokud to jde, tak se s partnery osobně potkávám, závoz dělám osobně, snažím se jim pomáhat v prodeji, být jim oporou a moc mě to baví, popisuje. Tito partneři podle ní mají opravdový zájem a komunikace je daleko přímější. Katarína by byla ráda, kdyby obchůdků bylo víc, ale na druhou stranu v tomto objemu je schopná s těmi lidmi komunikovat. A není to jen někdo, komu pošle balík s fakturou. Vznikla z toho i přátelství. Nyní se s jednou obchodní partnerkou chystají na maraton.