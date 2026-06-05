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JMHZ trápí zaměstnavatele, dodavateli systému ale ministerstvo prodloužilo termín

Daniel Morávek
Dnes
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Mladý muž v brýlích s očima v sloup sedí u stolu zavalený papíry
Autor: Depositphotos, podle licence: Rights Managed
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Zatímco podnikatelé se s podáváním Jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatelů (JMHZ) potýkají už dva měsíce, firma zajišťující úpravy a opravy informačního systému dostala od státu další týdny navíc.

Vyplývá to z dodatku, který byl zveřejněn v registru smluv. Firma Asseco Central Europe, která má úpravy systému v souvislosti s JMHZ na starost, dostala od ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) několik týdnů navíc.

Co se dozvíte v článku
  1. Zaměstnavatelé bojují s JMHZ už dva měsíce
  2. Firma dostala na úpravu systému další týdny navíc

Zaměstnavatelé bojují s JMHZ už dva měsíce

Zaměstnavatelé už dva měsíce bojují s podáváním JMHZ, které provází od počátku řadu potíží. Ačkoli se ministerstvo snaží problémy bagatelizovat, systém stále vykazuje řadu chyb, a to včetně bezpečnostních. Že je nutné systém upravit, dokládá i smlouva z 24. dubna letošního, kterou MPSV uzavřela se společností Asseco Central Europe. Smlouva obsahuje desítky požadavků od úprav formulářů a registrací zaměstnanců přes změny výpočtů a pravidel editovatelnosti až po možnost ručního zadání dosud neregistrovaného zaměstnance do měsíčního hlášení. Součástí jsou také změny nápověd, číselníků, datových vět nebo podpory dalších typů dokumentů.

Původní harmonogram počítal s tím, že třetí etapa bude dokončena do osmi týdnů od účinnosti smlouvy a čtvrtá etapa do dvanácti týdnů.

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Firma dostala na úpravu systému další týdny navíc

Jenže ministerstvo podepsalo včera (5. června) dodatek, který firmě termíny prodloužil. U třetí etapy se termín nasazení do produkčního prostředí posunul z šesti na jedenáct týdnů od účinnosti smlouvy a konečný termín plnění z osmi na třináct týdnů. U čtvrté etapy se nasazení posouvá z deseti na jedenáct týdnů a konečný termín plnění z dvanácti na třináct týdnů.

V dodatku se uvádí, že důvodem je závislost na práci třetích stran. Podle dokumentu není dodavatel „objektivně schopen, ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze po něm důvodně požadovat, provést požadované plnění v termínu sjednaném v harmonogramu plnění“. Proto bylo podle ministerstva nutné termíny přiměřeně prodloužit.

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Autor článku

Daniel Morávek

Daniel Morávek

Je zástupcem šéfredaktora Podnikatel.cz a zajímá se o novinky a změny v legislativě s dopadem na byznys. Věnuje se také analýzám a komentuje aktuální dění. 

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