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JMHZ v praxi: ČSSZ ukazuje na příkladech, jak kombinovat podání a číst protokoly

Jana Knížková
Dnes
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Mladá blonďatá žena s pohledem vzhůru, s rukou u hlavy a se zamyšelným výrazem. Přemýšlí, tápe, hledá odpovědi. V pozadí jsou na zdi otazníky
Autor: Depositphotos
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Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele přináší řadu praktických otázek. Česká správa sociálního zabezpečení proto připravila návod, který vysvětluje, jak správně kombinovat jednotlivé typy podání a jak poznat z protokolů, zda bylo hlášení přijato a správně zpracováno.
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Podání jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele není jen o tom vyplnit formuláře a odeslat je. Důležité je také vědět, jak jednotlivá podání vzájemně kombinovat a co znamenají informace, které zaměstnavatel po jejich odeslání obdrží.

Právě na tyto praktické situace se zaměřuje nový Malý průvodce od České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Má zaměstnavatelům usnadnit orientaci v JMHZ a pomoci jim vyhnout se chybám, které by později museli napravovat.

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Jak kombinovat jednotlivá podání

Jednou z částí průvodce je vysvětlení, jak správně postupovat při kombinování různých typů podání za jeden kalendářní měsíc.

ČSSZ na konkrétních příkladech ukazuje, kdy se používá řádné, opravné nebo storno podání a jak jednotlivé varianty kombinovat. Zaměstnavatel tak může zjistit, jak postupovat například v situaci, kdy už část hlášení odeslal, ale následně potřebuje něco opravit nebo doplnit.

Právě správná volba typu podání je důležitá pro to, aby se informace v systému správně propsaly a zaměstnavatel nemusel později řešit další nápravu.

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Co je protokol u JMHZ?

Po odeslání podání se zaměstnavatel setká také s protokoly. Zjednodušeně jde o zprávy systému, které informují o tom, co se s konkrétním podáním stalo. Ne všechny protokoly ale znamenají totéž. A právě jejich správné pochopení je pro kontrolu JMHZ důležité.

ČSSZ proto v průvodci vysvětluje rozdíl mezi protokolem o přijetí podání a protokolem o výsledku jeho zpracování.

Přijetí ještě neznamená, že je vše hotové

Protokol o přijetí informuje zaměstnavatele o tom, že systém přijal konkrétní dílčí podání. Nejde však automaticky o potvrzení, že je celé měsíční hlášení kompletní a bez chyby.

K tomu slouží informace o výsledku zpracování podání. Ta zaměstnavateli umožňuje zjistit, jak jeho podání dopadlo a zda je potřeba ještě něco doplnit nebo opravit.

Právě proto je důležité sledovat nejen to, zda bylo podání přijato, ale také jaký je výsledek jeho zpracování.

Co když něco chybí nebo je potřeba opravit?

Průvodce se věnuje také situacím, kdy zaměstnavatel zjistí, že v podání chybí některý formulář nebo jsou v něm uvedeny nesprávné údaje.

ČSSZ doporučuje postupy pro případy, kdy je potřeba chybějící údaje doplnit, opravit již odeslané informace nebo reagovat na zamítnuté podání.

Zaměstnavatel tak může podle konkrétního stavu zjistit, jaký další krok má udělat a jaký typ podání k nápravě použít.

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Proč ČSSZ průvodce připravila?

Cílem nové pomůcky je především usnadnit zaměstnavatelům orientaci v systému JMHZ. Chyba při kombinaci podání nebo přehlédnutý výsledek zpracování může znamenat další administrativu a nutnost pozdější nápravy.

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MALÝ PRŮVODCE: Jak kombinovat podání pro měsíční hlášení Jak číst protokoly o přijetí podání

Průvodce proto spojuje dvě věci, které spolu úzce souvisejí: správné podání JMHZ a následnou kontrolu toho, jak systém podání přijal a zpracoval.

Vše potřebné na jednom místě: Informační materiály a videonávody k JMHZ

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Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

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