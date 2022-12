Knihobot láme rekordy. Lidé díky němu vydělají na přečtených knížkách

Knihobot.cz je největší český knižní second-hand, který lidem pomáhá dostat přečtené nebo nedočtené knihy znovu do oběhu. Vznikl v roce 2019 jako alternativa k inzertním serverům. Knihobot tak vrací do oběhu knihy, na které by se dál prášilo v knihovničkách. Díky chytrému nápadu dostal Knihobot ke čtenářům již čtvrt milionu přečtených knih. Sídlí sice v Praze, ale sbírá knihy z celé České republiky. Zakladateli jsou David Gazdoš, Pavel Pekař a Dominik Gazdoš.

Dominiku, tento cirkulární projekt je poměrně mladý, ale už máte dost obrovské úspěchy. Proč vznikl tento nápad?

Mám nějakou minulost s provozem běžného antikvariátu, a když jsem si uvědomil, kolik knížek se dneska stále vyhazuje a nevrátí se do oběhu, tak mi přišlo, že je tady mnohem větší tržní příležitost, než se může zdát. Dal jsem dohromady svého bratra a kamaráda z gymplu. Zeptal se jich, jestli by to se mnou nechtěli zkusit rozjet ve větším. Takhle nějak to začalo.

Pojďme si ještě více přiblížit systém Knihobota. Jak to tedy funguje v praxi?

V praxi je tam víc způsobů, jak to udělat. Ale snažíme se, aby to bylo co nejjednodušší. Znamená to, že nám stačí, když pošlete fotku. Tím nemyslíme, abyste fotili každou knížku zvlášť, ale mám tady 50 knížek, kterých se chci zbavit, a tak si je rozložím na stůl, udělám jednu fotku a tu pošlete přímo přes formulář na webu. My vám ve velice rychlé době napíšeme, že ty knížky pro nás nemají smysl, pokud budou staré ve špatném stavu. Ale pokud ty knihy vypadají, že by mohly být normálně prodejné, tak vám pak pošleme další informace, co dělat. A buď to můžete přinést sám na naše pobočky, anebo vám pošleme na adresu kurýra na naše náklady.

Kolik ve finále uživatel vydělá? Kolik procent získá z toho prodeje?

Záleží, jak máte staré a jak máte cenné knížky. Vyplatíme 60 procent minus 29 korun. To znamená, že z knížky za 300 dostanete nějakých 150 korun.

Vy jste v červenci a srpnu navíc představili tzv. knihotaxíky. Co nabízeli navíc oproti Knihobotovi?

Protože se snažíme, aby prodej knížek byl co nejjednodušší, tak hledáme různé nové cesty. Knihotaxík byla naše vlastní služba, kdy jsme neposílali kurýra, ale přijela naše řidička z toho důvodu, aby člověk nemusel knížky balit do balíku. Prostě si je vzala do krabice a označila je číslem dodavatele. Pro lidi to bylo hodně bez práce. Zatím jsme to tak udělali dvakrát. Ještě to musíme vyhodnotit. Máme nějaká další kolečka v plánu, ale ještě se uvidí, jak moc to pro nás bude nákladné nebo jestli to třeba neudělat na nějaký limit počtu knížek atd. To budeme ještě muset zjistit.





Nabídku na Knihobot.cz máte opravdu širokou, je z čeho vybírat. Kolik denně jste schopni zaevidovat nových kousků?

Ono to samozřejmě kolísá a je to stále víc a víc. Aktuálně se pohybujeme na nějaké kapacitě dvou tisíc knížek, co jsme tam schopni za ten den naházet, a snažíme se i zvýšit kapacitu.

2000 kousků? To je docela dost velké množství. Jak probíhá proces té evidence? Evidujete je pomocí čárových kódů?

Když dorazí balík od zákazníka, zkontrolujeme, v jakém stavu jsou knížky, protože někdy by to třeba z té fotky nemuselo být úplně poznat. A když je to v pořádku, tak to putuje na nafocení. A pokud má knížka čárový kód, tak se samozřejmě informace vezmou z čárového kódu. Hodně knížek ale čárové kódy nemá a některé informace se tak doplňují ručně nebo to skenujeme z tiráže. Máme docela vymakaný systém na to, jak to rychle vyfotit, rychle tam ty informace přidat a pak se umístí do skladu.

Jaký průměrný věk má vámi prodávaná kniha?

90 procent knížek, které jsou v naší nabídce, jsou z posledních třiceti let. To znamená, že porevoluční. Teď si nejsem úplně přesně jistý tím průměrným rokem, ale bude se to pohybovat nějak kolem deseti patnácti let.

Vzpomněl jsem si na případ zrovna své známé, která prodávala knížky v rámci pozůstalosti, našla tam spoustu tzv. socialistických knih, a když to odnesla do antikvariátu, tak jí řekli: „To je absolutně neprodejné.“ Máte taky takové nabídky?

To jsou bohužel často pozůstalosti. Nejde ani o to, jak moc je třeba kvalitní ta literatura, protože i za socialismu nevycházely jenom špatné věci, ale problém bylo, že když už to tedy vyšlo, tak to bylo v obrovském nákladu a ne jednou, ale pořád dokola. To znamená, že vycházely pořád ty samé knížky. Pak je to vidět i na fotkách těch knihoven, že je každá stejná. Liší se jenom pár jednotek knížek, ale některé vidíte pořád dokola.

A dejme tomu, že i nějací kupci by se našli, jenže takových knížek jsou plné také knihobudky a těch kupců je rozhodně míň, než kolik se těch knížek objevuje na trhu. Takže bohužel jsou to knížky, které jsou obtížně prodejné. Protože když ta knížka vyšla několikrát ve statisícových nákladech a dneska ji nikdo nechce číst, tak se opravdu nebavíme o ničem jiném než o potištěném papíru.

Všiml jsem si, že kromě beletrie nabízíte i vysokoškolská skripta a monografie. Pro studenta je ale pořízení nové odborné knihy pořád cenově nedostupné. Neuvažovali jste v rámci tzv. cirkulární ekonomiky, že byste přišli například s nějakým studentským tarifem, který by umožnil studentům získat knihu například do semestrálního pronájmu? Určitě by to pro studenty bylo výhodnější než měsíční výpůjčka z knihovny.

Samozřejmě uvažujeme o spoustě různých věcí a hodně věci zkoušíme, nicméně třeba toto by znamenalo opravdu dost překopat náš systém a vytvářet úplně jiný produkt, jiný byznys model. A když se budeme bavit konkrétně o těchto knížkách, existuje právě konkurence knihoven, kde se levně dají vypůjčit hromady knížek. A to, co v těch knihovnách bývá nedostupné, tak dost často je i na trhu drahé. Takže mít dobrou nabídku, abychom byli schopni porážet knihovny, by vyvázalo velký kapitál a aktuálně mi to nepřijde jako úplně šťastný nápad. Ale třeba se jednou ukáže, že se to dá udělat.

Váš byznys začal nabírat na obrátkách v době covidové. Zaznamenali jste kvůli tomu pomalejší růst, nebo naopak raketový díky tomu, že lidé byli více doma a mohli si taky více číst?

Úplně na začátku padlo samozřejmě všechno, protože nikdo nevěděl, co bude. Spadlo to i nám. Každopádně nám pak hodně ustal příjem knížek, protože jsme do té doby v zásadě žili z toho, co nám lidé donesli na obchod, a kurýry jsme do té doby vůbec neprovozovali. Takže nejdřív jsme museli začít používat kurýry, což je dneska náš hlavní zdroj knížek, ale tehdy to pro nás bylo úplně nové. Takže jsme si s tím museli ve velice krátké době poradit, postavit si na to systém, začít to objednávat, vysvětlit lidem úplně nový způsob dopravy knížek.

Byla to jistá výzva. Když jsme ji vyřešili, tak se taky předpokládalo, že máme e-shop v dobré pozici. Tím spíše, že v ten moment se zavřely knihovny a zavřela se knihkupectví a i ten trh pro nás byl, dejme tomu, zajímavější. Nicméně jsme čekali, že právě jakmile se rozvolní opatření, tak nám prodeje půjdou dolů, ale to se vůbec nestalo. Minulý měsíc pro nás byl historicky nejsilnější. Takže možná, že ten covid neměl zas tak velký význam v našem růstu, jak jsme si mysleli.

A naopak vás trošičku nakopl.

No, určitě. Donutil nás to začít dělat jinak. A to se ukázalo jako funkční.

Vy máte i kamennou prodejnu. Kde se nachází? A probíhá tam nákup jako v klasickém knihkupectví? To znamená přijdu, vyberu si, zaplatím a odcházím?

Nemáme. Jsou to spíš takové výdejny. Hlavní důvod, proč je máme, je, abyste tam ty knížky přinesl. Každopádně když přijdete a knížka je skladem, tak vám ji najdou a můžete si ji rovnou zaplatit a odnést.

To znamená vždycky je podmínkou to, abych si tu knížku našel na vašich stránkách Knihobot.cz?

Není to nutné. Vy můžete klidně přijít a zeptat se, jestli náhodou něco nemáme. Ale pak je tam riziko, že vám taky řeknou: Nemáme.

Proč si myslíte, že je v této době častěji skloňován pojem cirkulární ekonomika? Proč právě teď je to tak důležité?

Má to dva hlavní důvody. První je velký tlak na šetrnost a chuť lidí chovat se šetrněji z ekologických důvodů, zároveň v této době možná můžou být u někoho ty důvody i ekonomické. Druhým důvodem je materiálová krize, kterou tady pociťujeme. A to se bude projevovat i v širším byznysovém prostředí čím dál tím více. Cokoliv se snažíme od regálů po počítače pořídit, tak je problém. Myslím si, že i v těchto oborech se začnou víc používat věci znovu.