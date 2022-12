Kreditní karta bez pojištění? Nebezpečný risk hlavně kvůli blízkým klienta

Toto pojištění nejčastěji pokrývá pracovní neschopnost, ztrátu zaměstnání, invaliditu třetího stupně nebo úmrtí. Cena pojistného se většinou odvíjí od výše půjčky, měsíčních splátek a rozsahu rizik.

S čím pojištění pomůže?

V případě, že klient takové pojištění nemá a nastane u něj nečekaná situace, jako je například smrt nebo úraz ve formě invalidity 3. stupně, kterou ihned pro své vážné zranění nenahlásí, mohou pohledávky přejít na jeho příbuzné. Ti musí v případě úmrtí klienta dále hradit splátky a závazky v rámci dědického řízení. V případě úrazu s následkem invalidity řeší banky většinou situaci individuálně.

Naopak, když klient pojištění má, je to opravdu jednoduché a rychlé. „V případě invalidity pojišťovna po nahlášení události doplatí celý zůstatek dluhu a smlouva je ukončena, v případě úmrtí je situace analogická a pojišťovna doplatí dluh za pozůstalé,“ vysvětluje Linda Bilal, vedoucí sekce interní a externí komunikace z Home Credit Česká a Slovenská republika. U ostatních pojištěných rizik, jako je pracovní neschopnost, ztráta zaměstnání nebo hospitalizace, hradí pojišťovna po dobu trvání pojistné události splátky úvěru.

Podle Lukáše Kropíka z tiskového centra České spořitelny je toto pojištění vhodné jak pro klienty, kteří využívají aktivně kreditní kartu, tak i pro příležitostné čerpání vzhledem k účtování pouze za čerpanou kartu. Pojištění splatí v případě nenadálé situace celou vyčerpanou částku, tedy pomůže v nejhorší situaci se splacením. Je vhodné ve variantě standard i pro OSVČ. Poptávka po tomto typu produktu je stabilní, dle prodejů kreditních karet, dodává.

Je takové pojištění samozřejmostí?

V mBank pojištění schopnosti splácet nabízí ve dvou variantách: základní (kryje smrt, invaliditu 3. stupně a pracovní neschopnost) a komplexní (kryje základ + ztrátu zaměstnání). Cena je vypočítána u základního pojištění jako 0,29 % z dlužné částky na konci zúčtovacího období (při vyčerpaných 10 000 Kč z kreditní karty zaplatím 29 Kč za měsíc). U komplexního jde o 0,49 %, upřesňuje Štěpán Dlouhý, tiskový mluvčí mBank. Kdo má kreditní kartu 4U od Komerční banky, má k němu pojištění schopnosti splácet zdarma. To zahrnuje pojištění pro případ smrti, pojištění pro případ plné invalidity, pojištění pro případ pracovní neschopnosti a pojištění pro případ ztráty zaměstnání, potvrdila specialistka komunikace Alena Čurgaliová z Komerční pojišťovny.

Home Credit u kreditní karty nabízí jako volitelnou službu pojištění schopnosti splácet ve spolupráci s pojišťovnou MAXIMA. Jedná se o dva balíčky pojištění, které se liší cenou, krytím a dalšími službami. Standardní balíček MAX je za cenu 5,9 % ze splátky a prémiový MAX+ za 8,9 % ze splátky úvěru. Pojištění kryje pracovní neschopnost, ztrátu zaměstnání, hospitalizaci, invaliditu a úmrtí, prémiový balíček navíc obsahuje bonus v podobě bezplatných odkladů splátek. Našim specifikem je minimum vstupních podmínek, riziko ztráty zaměstnání platí i u pracovních smluv na dobu určitou a klientsky důležité jsou i vysoké počty pojišťovnou hrazených splátek v případě pojistné události u jednotlivých pojištěných rizik, doplňuje Linda Bilal.

Pojištění vyčerpané částky ke kreditní kartě je název produktu České spořitelny. Klienti si mohou vybrat ze tří variant: Standard (smrt, invalidita, pracovní neschopnost) za 1 % z vyčerpané částky, Plus (smrt, invalidita, pracovní neschopnost, ztráta zaměstnání) za 1,2 % z vyčerpané částky, a varianta S (pouze smrt pro klienty nad 60 let věku) za 0,5 % z vyčerpané částky. Pokud kreditní karta není čerpána v daném měsíci, tak se pojištění neúčtuje, doplňuje Lukáš Kropík.

Stejný název má nový produkt pro držitele Raiffeisenbank kreditní karty. Jeho výhoda a odlišení se od klasického pojištění schopnosti splácet je pojistné krytí. Pojišťovna klientovi při jakékoli pojistné události uhradí celý nesplacený zůstatek na kreditní kartě ke dni vzniku pojistné události. Poplatek za pojištění je 1 % z celkové dlužné částky na kartě ke dni generování výpisu z karty, upřesňuje Petra Kopecká, External Communicaton Manager z Raiffeisenbank.

Někdo jde cestou edukace

Několik z námi oslovených bank pojištění schopnosti splácet nenabízí a jejich zástupci se tak k němu dále nechtěli vyjadřovat. Například karta Twisto je formou opakovaně čerpaného spotřebitelského úvěru, tedy formou kreditní karty. Nenabízí ani pojištění schopnosti splácet, ani možnost automatického inkasa z připojené debetní karty. Co se týče inkasa, tam hledají optimální řešení, ale není jisté, jestli to bude opravdu inkaso a případně kdy konkrétně. Testují i jiné varianty, jako například využít řešení přes PSD2 a tím pádem iniciace plateb přímo z bankovní aplikace.

V krátkém časovém horizontu nemají v plánu ani implementaci pojištění schopnosti splácet. Již delší dobu se díváme na trhu po vhodné alternativě, ale stále není nic rozhodnuto, dodal Michal Kročil, který ve Twistu zodpovídá za oddělení řízení rizik. Ten dále popsal, že razí teorii edukace a poznávání se navzájem. Na začátku dostane každý klient poměrně malý limit, díky kterému se naučí správně využívat Twisto, a oni si tím naopak prověří jeho chování. Pokud všechno funguje, jak má, tak mu limit na Twisto účtu pomalu zvyšují. Tímto předcházíme skutečnosti, že by se někdo zadlužil hned od začátku, a věříme, že díky tomu ve značné míře eliminujeme případné problémy, doplňuje.

Nabídka pojištění schopnosti splácet u kreditních karet Instituce Pojištění schopnosti splácet Varianty pojištění Česká spořitelna ANO Standard (smrt, invalidita, pracovní neschopnost)

Plus (smrt, invalidita, pracovní neschopnost, ztráta zaměstnání) Varianta S (pouze smrt pro klienty nad 60 let věku) ČSOB NE – Fio NE – Home Credit ANO Standardní balíček MAX (kryje pracovní neschopnost, ztrátu zaměstnání, hospitalizaci, invaliditu a úmrtí

Prémiový MAX (standard + bezplatné odklady splátek) Komerční banka ANO – mBank ANO Základní (kryje smrt, invaliditu 3. stupně a pracovní neschopnost)

komplexní (kryje základ + ztrátu zaměstnání) Raiffeisenbank ANO – Twisto NE – UniCreditBank NE –

Jak se situace řeší?

V případě, že nastane smrt klienta a k tomuto klientovi vede banka čerpanou kreditní kartu, je pohledávka převedena na tzv. evidenční pohledávku. To znamená, přihlašujeme se s dluhem do dědického řízení za zůstavitelem (zemřelým klientem) a čekáme na výsledek dědického řízení, popisuje Lukáš Kropík. Když je kreditní karta pojištěna pro případ smrti, je v přihlášce do dědického řízení odesílané notáři, uvedena i informace o možnosti využití tohoto pojištění pro potencionálního dědice. Pokud je pojištění sjednané po 17. 7. 2017, tak při zjištění úmrtí hlásí pojistnou událost přímo na pojišťovnu současně se zaslanou přihláškou dluhu z kreditní karty do dědického řízení. V České spořitelně navíc tehdy, když nastane situace u klienta (vyjma smrti), na kterou se vztahuje pojištění kreditní karty a na kreditní kartě vznikne dluh, je klient v rámci telefonického/SMS vymáhání pohledávky též upozorněn na možnost pojištění využít, resp. zažádat u pojišťovny o plnění.

Pokud klient pojištění má, nahlásí pojistnou událost pojišťovně (v případě smrti hlásí pojistnou událost pozůstalí) a ta po likvidaci pojistné události v případě nemoci či ztráty zaměstnání zasílá pojistné plnění ve výši celého nesplaceného zůstatku na kartě ke vzniku pojistné události přímo klientovi, a v případě smrti a invalidity III. stupně toto plnění posílá do banky, která klientovi prostředky připíše zpět na kreditní kartu.

Snaha o individuální přístup

Banky si uvědomují, že se jejich klientům nepříjemné situace nevyhýbají a snaží se jim co nejvíce pomoci. Například v mBank v případě úrazu s následkem invalidity klienta bez pojištění řeší banka situaci individuálně. V Twisto je zase důležité, aby se jim při úmrtí klienta ozvali pozůstalí a doložili tuto smutnou událost úmrtním listem. Poté se ptají po správci dědického řízení, kam se přihlásí, a dědic se může sám rozhodnout, jak s danou pohledávkou naloží. Osobně si myslím, že automatické inkaso by v tomto případě bylo nešťastné řešení (např. při automatickém inkasu na odkládání by mu mohli vzniknout poplatky za odložení, o které by případně pozůstalí vůbec neměli zájem), podotýká Michal Kročil. Absenci plně automatizovaného hrazení dluhu tedy v nečekaných situacích řeší individuálně.

Navíc díky tomu, že jde v případě Twisto účtů o nižší částky (typicky 10–20 tisíc), tak umí nabídnout klientům celou řadu způsobů, jak si s takovou situací korektně poradit. Roli hraje především klientova ochota situaci řešit. Pokud je z jeho strany vůle, téměř vždy umíme nabídnout oboustranně smysluplný způsob, jak dlužnou částku uhradit, dodává dále Kročil.