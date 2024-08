Lanová centra zaplavují republiku. Na kolik peněz tato adrenalinová zábava vyjde?

V posledních letech vzniklo několik nových lanových center. Často jsou také součástí horských středisek nebo například zoologických zahrad.

Lanových center přibývá

V letošním roce otevřelo například Lanové bludiště Landek. Na webu uvádějí, že další trasy a atrakce ještě staví, ale „lanáč“ v Ostravě už mají otevřený s tím, že aktuálně je k dispozici trasa bludiště, dětská trasa a také atrakce Big swing a Powerfan. Big swing je houpačka, na které se jednotlivec či dvojice zhoupne zhruba z devítimetrové výšky, Powerfan zase simuluje volný pád. Jak zmínil majitel Lanového bludiště Jiří Matúš pro Patriotmagazín, s dětskou trasou si hodně pohráli. Jsou zde krokodýli, cesta pro auta, spousta obrázků. V bludišti máme zase hada nebo Člověče, nezlob se. Pyšní jsme také na našeho permoníka, z něhož plánujeme udělat maskota, upřesnil. V budoucnu by měla být otevřena zážitková trasa, náročná trasa, lezecká stěna a také vyhlídková věž.

Na konci června loňského roku bylo otevřeno lanové centrum a 3D bludiště ve Veselí nad Moravou. Jeho dominantou je vyhlídková věž ve tvaru majáku a jsou zde až jedenáct metrů vysoké domečky válcového tvaru, od nichž vedou lávky chráněné sítěmi. Překážky mezi lávkami pak symbolizují například chaluhy, rybí hejno, bubliny, rybářskou síť nebo lekníny. 3D bludiště je určené pro děti od čtyř let, ale nosnost je uzpůsobená i pro dospělé, kteří si tak mohou projít jednotlivé atrakce i se svými dětmi. Andrea Husáková, jednatelka Lanového centra ve Veselí nad Moravou, pro server Podnikatel.cz už dříve uvedla, že jejich návštěvnosti nahrává i umístění, které je situováno v turisticky navštěvované destinaci, a to u přístavu na Baťově kanále. Navíc zde vede i vinařská cyklostezka a je zde spoustu dalších aktivit, které zaručí celodenní program na jednom místě, doplnila.

Naopak lanové centrum ve volnočasovém areálu Rolava bylo v letošním roce demontováno, protože nebylo pro návštěvníky bezpečné. Důvodem byly závady na herních prvcích a špatný stav stromů, na kterých byla sestava uchycena. Magistrát města Karlovy Vary k tomu uvedl, že dendrologický průzkum odhalil, že některé letité stromy, na kterých byly uchyceny herní prvky, trpí v celém profilu kmene hnilobou. Stromy tak musely být pokáceny, protože při významnějším zatížení, silnějším větru, případně při větším podmáčení představovaly nebezpečí pro návštěvníky areálu. Při pravidelné odborné prohlídce zařízení lanového centra byly rovněž odhaleny závady na sítích. Lanové centrum tedy nebylo způsobilé provozu a muselo být odstraněno, napsali dále.

Lidé by další lanová centra uvítali

V Lounech mohli jeho obyvatelé v lednu a únoru v rámci projektu Rozhodujeme s vámi vybírat, co město zrealizuje. Jak informoval Žatecký deník, radnice dala lidem na výběr z osmi návrhů a nejvíce hlasů získalo lanové centrum a lezecká stěna. Vedoucí odboru správy majetku lounské radnice Petra Kotková pro deník prozradila, že lanové centrum a lezeckou stěnu by chtěli v lokalitě Za Chlumem postavit ještě letos. Starosta Milan Rychtařík k tomu poznamenal, že v místě vzniká městské volnočasové centrum a v budoucnu se tam plánuje i nový bike park.

Podobná situace nastala ve Znojmě, kde město vyhlásilo anketu zaměřenou na využití nepoužívané budovy lázní. Jejich cílem bylo zachování sportovního zaměření. Zvažované varianty jsou multifunkční tělocvična nebo gymnastický sál v kombinaci s prostorem pro menší děti, dále by mohlo venku vzniknout lanové centrum či pumptrack, potvrdil pro Znojemský deník mluvčí znojemské radnice Pavel Kovařík.

Navštěvujete vy (nebo vaše děti) lanová centra? ANO, častokrát.

ANO, ale jen výjimečně.

NE, ale uvažuji o tom.

NE, nemám to v plánu.

Co lanová centra nabízejí?

Jak jsme dříve psali, olomoucké lanové centrum je výjimečné v tom, že se nachází nedaleko centra Olomouce, ale zároveň je člověk na kraji města a má kolem sebe stromy a hezkou přírodu. Kromě lanového centra a atrakcí ve výškách se v centru nachází také herní zóna, která je určena pro menší děti. K dispozici je také občerstvení. Mimo běžný provoz pořádáme pro návštěvníky různé tematické akce. Jak pro malé děti a jejich rodiče, tak se v poslední době snažíme zaměřit i na studenty, kterých je v Olomouci velký počet, uvedl Vojtěch Matuš.

Horský lanový park Tarzanie najdete pod výletním místem Pustevny. Je unikátní svým rozsahem a celkovou kapacitou, což mu dovoluje uspokojit i nárazové přeplnění areálu. Na pěti trasách různé obtížnosti si najde zábavu každý od 4 do 100 let. Každoročně pořádají Dětský den a také akci s názvem Za jedničky na stromečky, kdy mají návštěvníci jednu trasu překážek zadarmo. V červnu se vždy zaplní Tarzanie dětmi při školních výletech a v létě zase z různých táborů a akcí, které pořádají organizace pracující s mládeží. Pro tyto skupiny máme mnohem levnější vstupné, v podstatě pouze nákladové. Máme zájem na tom, aby děti měly vhodnou možnost bezpečně poznat svoje limity a také je posouvat výše, zdůrazňuje Milan Michna.

Lanové centrum ve Veselí nad Moravou je výjimečné v tom, že celé je tematicky pojato jako vodní svět. Pro návštěvníky mají také pískoviště a malou prolézačku, velkou tabulovou zeď, na kterou si děti s oblibou malují a píší vzkazy. Vytvořili i pracovní listy s různými vybarvovačkami, hádankami a spojovačkami tak, aby se děti pobavily i jinak.

Okruhy pro dospělé a vyšší nad 140 cm jsou výjimečné úvodním přejezdem z nástupní věže přes peckou přehradu. Celý okruh je umístěn v lese KRNAP a můžete si ho užít nikým nerušeni stranou turistického ruchu letní Pece pod Sněžkou. Návrat na základnu je opět přejezdem přes řeku Úpu, popisuje Jiří Matějů s tím, že dětem do 140 cm nabízí jedinečný dětský Monkey park s individuálním dozorem instruktorů. Zážitkem pro ně jsou dva 30metrové přejezdy přes řeku Úpu a variabilita překážek. Park jsme rozšířili na 3 okruhy s celkovým počtem 25 překážek. Originalita našeho Monkey parku pro děti spočívá v zážitku spojeném s přirozenou výukou přejištění karabinami pod dozorem instruktorů, upřesňuje dále.

Oblíbeným cílem pro rodinné a školní výlety, teambuildingy, ale i pro party sportovních nadšenců, kteří si rádi vyzkouší své fyzické i psychické možnosti, je Přírodní lanové centrum Svatý Linhart. Jak název napovídá, nachází se hned vedle Lesního centra Svatý Linhart. Nabízí 90 překážek, 7 okruhů a je určeno dětem od 3 let. Součástí lanového centra jsou okruhy s lanovými a top-rope překážkami pro děti i dospělé s tím, že obtížnost překážek je odstupňována tak, aby si lanové centrum mohl užít každý.

Nahlédněte do lanových center

Jaké jsou v lanových centrech ceny?

Jak je patrné ze srovnání cen v tabulce, některá lanová centra mají stejné ceny pro děti i dospělé. Někde záleží na věku nebo výšce dítěte a často je zvýhodněné vstupné za další dráhy a podobně.

Přehled cen v lanových centrech Lanové centrum Vstupné pro dítě Vstupné pro dospělého Poznámka Gibon Park 120 Kč 300 Kč Jungle Park (Lanové centrum Brno Pisárky) 370 Kč 390 Kč Lanové bludiště Landek 200 Kč 200 Kč Dětská trasa Lanové centrum PROUD Olomouc 300 Kč 300 Kč program Dvanáctka v oblacích Lanové centrum v Adrenalin parku Jeseníky 390 Kč 390 Kč modrá + červená trasa Lanové centrum v areálu Plešivec 220 Kč 220 Kč Lanové centrum Veselí nad Moravou 120 Kč – Lanový park Bedřichov 320 Kč 320 Kč střední okruh v seóně Lanový park Ostružno 300 Kč 300 Kč Lanový park Slapy 400 Kč 400 Kč Zelená trasa, děti i samostatně, dohled dospělého Lanový park Sušice 380 Kč 430 Kč Monkey Park Pec pod Sněžkou 250 Kč 350 Kč malý okruh pro děti, velký okruh pro dospělého Přírodní lanové centrum Svatý Linhart 260 Kč 260 Kč Střední okruh Tarzanie (Horský lanový park Ráztoka) 180 Kč 430 Kč Dítě 100–140 cm / Dětská trasa

Návštěvnost záleží na počasí

Například do Horského lanového parku Tarzanie chodí návštěvníků přesně tolik, kolik dovoluje počasí. To znamená, že když je pěkně, je Tarzanie naplněná. Když prší, nepřijde nikdo. Do Lanového centra PROUD v Olomouci lidé chodí hodně, ale určitě je stále prostor pro navyšování kapacity. Jsou určitě dny, kdy už lanové centrum praská ve švech. Zatím to však není každý den od dubna do října, podotýká Vojtěch Matuš s tím, že vzhledem k tomu, že jsou venkovní areál, počasí je jedním z úskalí, které jim provoz ovlivňuje. Jsou nevhodné oba extrémy. Jak zima a déšť, tak velká vedra, která lákají spíše k návštěvě koupališť než venkovních sportovních areálů, dodává závěrem.