Legendární Botasky zažily turbulence. Připomeňte si jejich historii

Design bot se v dalších letech prakticky neměnil a první rozsáhlou modernizací prošel až v osmdesátých letech zásluhou Milana Mlynáře. Na počátku sedmdesátých let vyrostl ve Skutči nový výrobní závod a administrativní sídlo firmy, které v menších obměnách slouží dodnes. V roce 1974 už firma vyráběla 230 různých vzorů a boty vyvážela do 35 zemí celého světa (včetně USA, Austrálie nebo Kanady).

Botasky se vrátily v rámci školního projektu

Po revoluci se firma Botana dohodla na spolupráci s řadou světových značek (třeba Puma nebo Salamon), pro které vyráběla boty. Zdálo se, že značka Botas zmizí v zapomnění. Firma, jejímž majoritním vlastníkem se stala společnost Benal, se ale úzce specializovala na sportovní obuv, hlavně na běžky a brusle a značka Botas tak stále přežívala.

V roce 2008 navíc došlo k znovuobnovení modelu Botas CLASSIC, kterou iniciovali Jakub Korouš a Jan Kloss, studenti grafického designu na pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové (UMPRUM), jako základ pro svůj školní projekt. Celé to začalo tak, že jsme dostali ve škole příšerný úkol mimo grafický obor, kterým bylo nadesignovat sportovní obuv. A když jsme viděli, jak spolužáci začali kreslit nějaké nové sci-fi tvary bot, tak já jsem šel za spolužákem Honzou Klossem, zda nezkusíme redesign něčeho, co už existuje. S Honzou jsme vybrali to, co nám přišlo střihově nejvíce validní a použitelné pro nějaký retrostyl, a to byly právě botasky, vysvětlil serveru Podnikatel.cz designér Jakub Korouš.

Firma Botas začala s mladými designery spolupracovat a v roce 2009 uvedla na trh novou kolekci šestnácti vzorů vycházkové obuvi Botas. Boty získaly několik designových ocenění a odborníci jim předpovídali zářivou budoucnost.

Firmě se ale nepodařilo zúročit prvotní nadšení ze znovuobnovených botasek a od roku 2010 se potýkala s problémy. Několik let po sobě vykázala ztrátu přes 12 milionů korun. Firma ukončila spolupráci s distributory obuvi (Baťa a Intersport) a dohodnutí partneři, server Mall.cz a firma Červa Export Import, je nedokázali nahradit. Následně se nicméně zdálo, že by se firmě mohl podařit druhý restart. V březnu 2013 odsouhlasil Úřad průmyslového vlastnictví, po několika letech trvajících námitek, registraci obrazové ochranné známky na obuv Botas CLASSIC, a to pod názvem „bota se šikmým páskem“.

V roce 2013 sice musela uzavřít Botas Concept Store (dříve 66 Gallery) na Praze 1, ale o rok později otevřela nový vlajkový obchod v Praze na Žižkově. Za novou prodejnou stáli původní iniciátoři znovuobnovení značky, designéři Jana Kloss a Jakub Korouš. Prostory navíc nesloužily pouze jako prodejna. V objektu se totiž rovněž nacházelo studio pro navrhování kolekcí, probíhaly zde workshopy a zákazníci měli možnost nahlédnout do procesu designu a výroby.

Rozkol mezi designéry a majitelem se stal začátkem konce

V dalších letech se pak síť partnerských prodejen rozšířila a zdálo se, že comeback značky Botas byl úspěšný. Mezi lety 2015 až 2019 navíc hospodaření firmy vždy skončilo v černých číslech. V roce 2019 však došlo k rozkolu mezi designéry Janem Klossem a Jakubem Koroušem a majitelem Františkem Nestávalem a jejich cesty se rozdělily. Důvodem byla dlouhodobá neshoda, jaká by měla být úloha designéra. My jsme byli v hodně věcech dost naivní, a to i vzhledem k věku a způsobu, jakým spolupráce vznikla. Měli jsme podepsanou smlouvu o výhradním designování, ale neměli jsme jakýkoli podíl ve firmě nebo ve značce, což je pro mě poučení do budoucna, komentoval Jakub Korouš.

O rok později navíc udeřila pandemie koronaviru a společnost zakončila rok 2020 s několikamilionovou ztrátou. V roce 2021 pak sice opět vykázala zisk, ten však byl do velké míry dán odprodejem nemovitostí.

Na počátku letošního ledna pak média informovala o tom, že firma Botas kvůli vysokým cenám energií a nedostatku kvalifikovaných pracovních sil ukončila výrobu obuvi ve své továrně ve Skutči. Ačkoli později sdělovací prostředky informovaly, že se nakonec majitelé rozhodli poslat firmu do likvidace, ve skutečnosti o tom bylo jasno už při ohlášeném zastavení výroby. Jak totiž ukazuje notářský zápis ve Sbírce listin, rozhodnutí o likvidaci společnosti a stanovení likvidátora padlo už 12. prosince 2022.

Podaří se Botas zachránit?