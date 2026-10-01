Levné balíčky z Číny už zdražilo clo. Teď má přijít další poplatek

K zásilkám z e-shopů ze zemí mimo Evropskou unii má přibýt nový poplatek. Týkat se má dovážených e-commerce zásilek bez ohledu na jejich hodnotu. Navrhovaná částka je 2 eura za položku. Pokud bude nové pravidlo schváleno v současné podobě, vybírat by se mělo od 1. listopadu 2026.
Manipulační poplatek má pokrývat náklady celních správ spojené se zpracováním obrovského množství e-commerce zásilek.
Tři eura už platí
Od 1. července 2026 se na malé zásilky s hodnotou nižší než 150 eur dovážené do EU uplatňuje paušální clo 3 eura. Neplatí přitom jednoduše pravidlo „jeden balík, tři eura“. Clo se počítá podle jednotlivých kategorií zboží v zásilce. Pokud tedy balíček obsahuje různé druhy zboží spadající pod různé celní kategorie, může být výsledné clo vyšší.
Toto opatření je zatím dočasné. Platit má do 1. července 2028, kdy se počítá s přechodem na standardní celní sazby v rámci nového systému.
Zásilek do Česka výrazně ubylo
Podle údajů české Celní správy ČR mělo zavedení nového cla výrazný dopad na počet dovážených zásilek. Za celý rok 2025 jich do Česka přišlo přibližně 105 milionů, přičemž stejného objemu bylo dosaženo už během prvního pololetí letošního roku.
Po zavedení tříeurového cla ale počet zásilek výrazně klesl. V červenci a srpnu 2026 celníci podle českých údajů projednali 6,6 milionu položek zboží, zatímco ve stejných měsících předchozího roku jich bylo 20,3 milionu.
Tříeurové clo tedy podle těchto údajů skutečně přineslo výrazný pokles počtu zásilek. Evropská pravidla přitom nemíří pouze na Čínu. Clo se vztahuje na malé zásilky přicházející do EU ze zemí mimo Evropskou unii bez ohledu na zemi původu.
Teď má přijít další poplatek
Evropská unie ale u změn nekončí. Celní reforma počítá také s novým unijním manipulačním poplatkem u zásilek z e-shopů ze zemí mimo EU. Členské státy ho mají začít uplatňovat nejpozději od 1. listopadu 2026.
Podle současného návrhu prováděcí legislativy má poplatek činit 2 eura za položku dováženého zboží. Je ale důležité, že v tuto chvíli ještě nejde tuto částku označit za definitivně platnou sazbu. Evropská komise uvádí, že výši poplatku má stanovit delegovaný akt.
Nový poplatek má sloužit především k pokrytí nákladů celních správ. Ty musí u obrovského množství malých zásilek zpracovávat údaje, provádět analýzu rizik a podle potřeby také dokumentární či fyzické kontroly.
Dvě opatření proti levným zásilkám
Obě opatření, tedy tříeurové clo a manipulační poplatek, jsou součástí širší snahy EU reagovat na prudký růst levných zásilek z e-commerce, zatížit systém dovozu zboží mimo EU a zároveň vytvořit srovnatelnější podmínky pro evropské obchodníky.