Levné nákupy z Číny končí. Od července platí nové clo na všechny malé zásilky

Evropská unie mění pravidla pro nákupy mimo svůj trh. Zásilky nízké hodnoty, které byly dosud od cla osvobozeny, nově zpoplatní. Opatření míří především na obrovské množství balíků z asijských e-commerce platforem.
3 eura za každou položku
Od 1. července 2026 začne platit jednotné clo ve výši 3 eura za položku u zásilek, jejichž hodnota nepřesahuje 150 eur a které přicházejí ze zemí mimo EU. Týká se to jak běžných poštovních balíků, tak zásilek od obchodníků zapojených do zvláštního režimu pro prodej na dálku.
Zvláštní režim zákazník pozná podle toho, že zaplatí DPH přímo na e-shopu, uvádí Celní správa ČR. Nově k tomu ale přibude i zmíněné clo.
Konec výjimky pro levné zásilky
Dosavadní bezcelní limit do 150 eur byl dlouhodobě kritizován. Podle Evropské unie totiž zvýhodňoval zahraniční prodejce, kteří mohli nabízet zboží levněji než evropští obchodníci.
Zrušení této výjimky má pomoci srovnat konkurenční prostředí a zároveň omezit masivní příliv levných balíků, který v posledních letech výrazně narostl.
Důraz na bezpečnost i ekologii
Dalším důvodem změny je snaha lépe kontrolovat kvalitu dováženého zboží. Produkty z některých zahraničních tržišť totiž podle EU často nesplňují evropské bezpečnostní ani environmentální standardy.
Zavedení cla má být jedním z nástrojů, jak tento problém řešit a zároveň přimět prodejce k dodržování pravidel.
Samotné clo je jen začátek
Evropská unie nyní připravuje konkrétní úpravy prováděcích předpisů k celnímu kodexu, které přesně určí, jak bude probíhat celní řízení a jaké povinnosti z něj vyplynou pro zákazníky i dopravce.
Nový systém je navíc označován jako dočasný. Už v roce 2028 by ho měla nahradit širší reforma celního kodexu unie.