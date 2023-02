Máslo jako luxus? Češi více sahají po rostlinném tuku

Ceny másla se stále vyvíjejí

Jak vyplývá z dat Českého statistického úřadu, v loňském roce se ceny másla pohybovaly v průměru od 42,34 Kč do 56,53 korun s tím, že k vrcholu došlo v říjnu. Jiří Kopáček, předseda představenstva Českomoravského svazu mlékárenského, uvádí, že před Vánoci stálo máslo 60–65 korun a dnes stojí kolem 40 a klesající trend bude pokračovat. Dále vysvětluje, že mléko stojí přes 13 korun, což nákladově odpovídá ceně za máslo ve výši 55 až 60 Kč s marží. Když bylo mléko za 9 Kč, byla cena másla kolem 40–45 Kč s přiměřenou marží obchodníků. Ceny budou klesat, a to výrazně. Na trhu je přebytek, poptávka nefunguje. Jak rostla poptávka před Vánoci, lidé si udělali zásoby a nyní mají máslo v mrazácích. Při velkém přebytku je tlak na cenu dolů, dodává. Také Jan Teplý, ředitel obchodu, marketingu a MTZ v Madetě, si je téměř jistý, že cena másla pro tuto chvíli dosáhla vrcholu a dá se předpokládat, že bude spíš klesat. Kam a jak rychle neumím říct, doplňuje.

Když se podíváme na letáky obchodních řetězců z loňského a letošního začátku roku, uvidíme, že se ceny, až na jednu výjimku, zvyšovaly, a to o 6 až 20 korun.

Supermarket Produkt Akční cena 2022 Akční cena 2023 Albert Jihočeské máslo 46,90 Kč 59,90 Kč Billa Jihočeské máslo 46,90 Kč 59,90 Kč Globus Jihočeské máslo 46,90 Kč 52,90 Kč Kaufland Máslo/Máslo Laktos 36,90 Kč 36,90 Kč Lidl Krajanka máslo 34,90 Kč 54,90 Kč Penny Máslo Boni 34,90 Kč 44,90 Kč Tesco Jihočeské máslo 46,90 Kč 54,90 Kč

Podle Jana Teplého k ceně blížící se 100 korunám za kostku (250 gramů) dříve nebo později dojde, ale nemyslí si, že v dohledných měsících či letech. Vysvětluje, že máslo je přírodní surovina a její zdroj je omezený a současná „ekologická“ politika Evropské unie slepě preferuje rostlinnou výrobu před živočišnou, i když je prokazatelně méně ekologická a méně udržitelná než kombinovaná, to znamená společně s rostlinnou. To povede podle mých odhadů ještě k mnoha drastickým a nezdravým výkyvům na trhu. Nicméně většinou to budou spíš následky eko šikany a eko demagogie než racionálního chování trhu nebo vývoje, podotýká.

Pro mlékárny jde o citlivé téma

Server Podnikatel.cz v souvislosti s cenami másla oslovil několik tuzemských mlékáren, ale většina z nich se k tomuto tématu nechtěla vyjadřovat s tím, že se jedná o palčivou problematiku a citlivé téma, které by se mohlo obrátit proti nim. Například Pavel Heřmanský, PR manažer a tiskový mluvčí společnosti Agrofert za společnost Olma, uvedl, že ceny jsou otázkou individuálních jednání s konkrétními obchodními partnery. Ostatně ani supermarkety z konkurenčních důvodů neprozrazují informace o maržích. Řetězce ví, že když na jedné věci prodělají, lidé stejně přijdou a zaplatí marži jinde. Není pravda, že jsou všechny marže ve výši 20–25 %, něco má 60 %, jiná věc třeba 5 %, popisuje Kopáček.

Měnila se poptávka v obchodech?

Tomáš Kubík, tiskový mluvčí Penny Marketu, říká, že vzhledem k tomu, že máslo je jednou ze základních surovin, nedošlo u nich ze strany zákazníků k poklesu poptávky. Zákazníci jsou ovšem, a to nejen v případě másla, daleko citlivější na cenu než v minulosti. Proto v případě, že máslo zařadíme do akční nabídky, jejich zájem roste a nakupují více, dodává s tím, že v souvislosti s nárůstem ceny másla sledují v posledních několika měsících nárůst prodejů sádla. V Lidlu podle tiskového mluvčího Tomáše Mylera v poptávce jejich zákazníků registrují pouze obvyklé změny a o máslo, coby jednu ze základních komodit, je stálý zájem.

Aneta Turnovská, tisková mluvčí Globusu, uvádí, že se u nich poptávka po másle zvyšuje zejména v období, které je spojeno s pečením, jako jsou například Vánoce či Velikonoce. A stejně tak zvýšený zájem pozorují v případě slevových akcí. Jak potvrdila Renata Maierl z firemní komunikace obchodního řetězce Kaufland, tam v současné době lehce klesá poptávka po másle a ze zákaznického chování je možné pozorovat, že stoupá prodej alternativ másla na úkor másla samotného. Jedná se převážně o produkty Zlatá Haná, Creme Bonjoure, Madeta AB a margaríny rodinné balení (Rama 950g/ Flora 1 kg), upřesňuje.

Supermarkety nabízí různá másla i alternativy

V Lidlu nabídku másla neupravovali a na prodejnách tak i nadále nabízí másla od různých dodavatelů. Podobně v Kauflandu se nachází široká nabídka jak másla, které mají i pod jejich privátní značkou K-Classic, tak i jeho alternativ. V nabídce Globusu lze nalézt másla jak od tuzemských výrobců, tak od těch zahraničních. Vzhledem k tomu, že pro společnost Globus je z důvodu udržitelnosti dlouhodobě důležitá podpora tuzemských producentů potravin, mají másla české výroby nezastupitelné místo v naší nabídce. Pro část zákazníků je však důležitější cena a v té bohužel nejsou většinou zdejší producenti schopni konkurovat těm zahraničním, dodává Aneta Turnovská.

Alternativní výrobky jsou pro mlékárny konkurencí, a to ať už jde o roztíratelné tuky, nebo rostlinné tuky. Jak zdůrazňuje Jiří Kopáček, mají místo na trhu, ale i v tomto případě jsou suroviny pro jejich výrobu drahé, a tak například i Hera byla před Vánoci dražší. Podle Jana Teplého je to zákon nabídky a poptávky. Když je donutí náklady na komerční cenu smetany zvýšit prodejní cenu tak vysoko, že už to lidi nekupují nebo kupují méně, a je tedy poptávka nižší, logicky poptávají méně smetany z volného trhu. A protože jde často o přebytkovou komoditu daných mlékáren, které se toho kvůli nižší poptávce potřebují zbavit, musí snížit cenu. Je to tedy podle něj dočasný problém. Jako když máte například zásobu másla vyrobeného z drahé smetany, které už nejde prodat za nákladové ceny, ale jen za podnákladové. To je v mlékárenském segmentu velmi časté zejména u komodit, jako je máslo, trvanlivé mléko, eidamský sýr, případně sušené mléko, upřesňuje dále.





Nejdražší při výrobě jsou suroviny

Nejnákladnější při výrobě másla je čerstvá smetana. V případě Madety nesmí být starší než 24 hodin a musí mít specifické organoleptické vlastnosti. Madeta nemá dostatek smetany z vlastních zdrojů, a protože jsou česká mlékárna a vyrábí máslo pouze z české smetany, musí ji poptávat – jen špičkovou a kontrolovanou – u prověřených mlékárenských podniků v republice. A jak vysvětluje Jan Teplý, ty určují cenu smetany podle světových, respektive evropských cen. Takže když je v Evropě nedostatek smetany, cena jednoho litru smetany, jíž je potřeba 2,1 až 2,2 litru na jeden kilogram másla, dosahovala i téměř 100 korun.

Když to přepočteme, jeden kilogram másla jenom v nákladech na kostku je přes 50 korun. A k tomu tu ještě máme obalový materiál, náklady na mzdy, na stroje, na chlazení, dopravu atd. Pak tu je také DPH, pochopitelně a logicky obchodní přirážka, protože i řetězce mají své zaměstnance a nástroje, a když podnikáte, potřebujete mít také nějaký zisk, vyjmenovává a dodává, že zisk většinou slouží jako rezerva na průšvihy v budoucích obdobích anebo na investice, aby bylo možné vyrábět a prodávat za pět i deset let.

Jiří Kopáček v této souvislosti doplňuje, že smetana je předmětem zahraničního obchodu a záleží tedy na chování trhu a velkých hráčů na něm. Ceny tak někdy neodráží realitu a tato komodita je pak předmětem spekulací. Přebytkovou smetanu mohou mlékárny také vyvážet do zahraničí, kde se z ní může vyrábět kromě másla také například sušené mléko, uvádí.

Slevové akce na máslo jsou samozřejmostí